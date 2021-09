Column: Johan Remkes, de Van Gaal van het Binnenhof

Het Nederlands Elftal ging deze zomer onderuit, de rekening kwam op naam van de bondscoach.

Zo werkt dat in het voetbal. Je hebt elf spelers, bij winst trekken ze op een platte kar door het land, bij verlies wacht de galg – één galg, want alleen de trainer moet hangen. Hoeveel invloed een coach daadwerkelijk heeft? Dat is geen exacte wetenschap, maar we kunnen voorzichtig stellen dat deze invloed verre van volledig is. Natuurlijk, je kunt ogenschijnlijk de juiste mensen op de juiste plek zetten, aandringen op samenwerking, heisessies organiseren ten gunste van de spirit, uiteindelijk blijft de uitslag een samenloop van omstandigheden. Bert van Marwijk maakte ons in 2010 op een haar na wereldkampioen, twee jaar later werden, onder leiding van diezelfde Van Marwijk, alle poulewedstrijden verloren. Interessante afgang, eentje die vragen oproept. Was Van Marwijk nou plotsklaps zijn kwaliteiten verloren, of heeft hij die gewoon nooit gehad? Het feit dat we in 2010 zo goed waren, lag dat aan Van Marwijk of waren we ook bijna kampioen geworden met Frans Bauer in de dug-out?

De huidige bondscoach is een herintreder, al twee keer eerder vervulde hij deze rol, pas bij de tweede keer met succes. Ja, ook Van Gaal ging onderuit, in de voorbereiding op het WK in Zuid-Korea en Japan, 2002. Lag dat aan Louis? Wie zal het zeggen. Van Gaal kennende heeft hij hier een goede, degelijk onderbouwde verklaring voor. Gelukkig bieden in het verleden behaalde resultaten geen garantie voor de toekomst, bovendien, drie keer is scheepsrecht.

Aan Johan Remkes de eer een nieuw kabinet samen te smelten. Onder leiding van Mariëtte Hamer wilde het niet vlotten, Hamer trok haar conclusies. Zo werkt dat in de politiek. Je hebt een gebouw vol mensen die allemaal een unieke agenda verdedigen, komen ze er samen niet uit, dan gaat de vinger richting de voorzitter. Hoeveel invloed een informateur daadwerkelijk heeft? Dat is geen exacte wetenschap, maar we kunnen voorzichtig stellen dat deze invloed verre van volledig is. Natuurlijk, je kunt de gekozen mensen ogenschijnlijk op de juiste plek zetten, aandringen op samenwerking, heisessies organiseren ten gunste van de spirit, uiteindelijk blijft de uitslag een samenloop van omstandigheden.

Je kunt Louis van Gaal rustig tot informateur benoemen, of Johan Remkes tot bondscoach. Of het Nederlands Elftal onder leiding van Remkes dit jaar Europees Kampioen was geworden? Het zou me niet verbazen.