Column: Kaaggate

COLUMN – En dan schakelen we nu live over naar de Tweede Kamer in Den Haag voor de hoogtepunten van de eerste 6 maanden van het Kaag-jaar. Fijn dat u er thuis al klaar voor zit.

– Een VPRO-reclamespot betaalt van belastinggeld;

– Een kandidatenlijst met op nummer 18 de heer Sidney Smeets, u weet wel van de wapperende handjes, jonge jongetjes en vieze praktijken;

– Een muurvaste formatie omdat D66 een progressief kabinet wil met kwijlende Klaver. Ja inderdaad, de grote loser van 17 maart. D66 en haar leider Kaag zijn uitgeroepen tot respectievelijk de beste Nederlandse heksenpartij alsmede opperheks van 2021. Gefeliciteerd. Ook namens Eucalypta. De Gouden Bezemsteel komt zo snel mogelijk jullie kant opgevlogen.

Welkom bij het nieuwe transparante leiderschap. Waar men beelden van ongedragen autogordels probeert te manipuleren zodat ze er gedragen uitzien. Begrijpt u het nog? Juist. We worden met z’n allen vreselijk in de maling genomen. En dat Kaag dan snel 200 eurootjes overmaakt aan Veilig Verkeer Nederland om haar eigen straatje schoon te vegen doet daar niks aan af.

Jaren geleden al werd Sigrid Kaag door de documentairemakers van de VPRO op het schild gehesen. Die lui vonden haar “de minister van hoop”. In het toilet zul je bedoelen. In ieder geval zou Kaag hun hoop in vervulling doen gaan op een wereld waarin “de vrouw” de plaats inneemt van de witte man met z’n patriarchale drang tot onderdrukking.

De programmamakers wilden Kaag als priesteres, als profetes, als heilige opvoeren. En Sigrid zag dat het goed was. Als een blonde heilige koe steeg ze op van haar eigen Kaagbaan. Om op gepaste hoogte op haar onderdanen neer te kijken. Het was een goddelijk plan en zelfs D66 rook de wierook al.

Natuurlijk was dit allemaal al eens eerder bedacht met Job Cohen en Jesse Klaver. Maar dat waren mannetjesmakers met kleine plassertjes. Die hadden een grote mond maar bleken lulletjes rozenwater. Nee. Het zou nu allemaal draaien om Koningin Kaag. De vrouw der vrouwen. Die was voorbestemd om de eerste vrouwelijke minister-president te worden. Een nieuw tijdperk was aangebroken. Leve de koningin. En de VPRO wikkelde zich in protestantse geilheid. Oude tijden herleefden. Een nieuw tijdperk brak aan. Het tijdperk van nieuw leiderschap. Het tijdperk Kaag.

Niger is not a place to be. Het is het armste land ter wereld. In het Noordoosten zaait Boko Haram dood en verderf. En honger is hier een nog grotere vijand. 3,5 miljoen worden jaarlijks bedreigd door de hongersnood, 150.000 kinderen gaan eraan sterven. En juist hier in het afvoerputje der aarde nipt Sigrid Kaag aan haar glas champagne. Hoe goed kan het leven zijn. Schenk de glazen nog maar eens vol jongens. Toch wel grappig zo’n werkbezoek in een rete-arm land. Je mag het niet zeggen van D66 maar de champagne smaakt hier toch net iets lekkerder.

Er is een nieuw woord; Kaaghaat. Misschien is een motie van wantrouwen een zetje in de goede richting. Even wat woorden opschrijven die het goed doen. Hooghartig, arrogant, dedain, betweterig. Kaag ligt in ieder geval zwaar op de maag. En wrijven helpt niet.

Over de auteur

Deze column is geschreven door Ronny Lammers. Ronny schrijft elke zondag een spraakmakende column waarbij hij geen blad voor de mond neemt. Ronny is eigenaar/coach van ITP Institute Tennis Promotion en traint met zijn team alle niveau’s in het noorden van Nederland.

Foto: Ronny Lammers