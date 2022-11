Column: Kerst, Kalkoen, Bergkamp

COLUMN – De chaos is compleet. De ambtelijke Tweede Kamer-top is vertrokken.

Het dossier, ‘onderzoek naar Arib’, is volkomen ontspoord onder ontzielde leiding van Kerstkalkoen Vera Bergkamp. Dachten we eerst dat ze de Kerst niet haalde, nu wordt het misschien wel een ouderwetse woensdag gehaktdag. En dat allemaal nadat de Ondernemingsraad van de Kamer bij de staatsomroep heeft verklaard dat het Presidium (waar Bergkamp de hamer over zwaait) niet in staat is om de ‘kwestie Arib’, op geloofwaardige en veilige wijze af te hameren. Er heerst daar namelijk een angstcultuur. En niet zo’n beetje ook.

We kunnen nog even wachten op de Kamervakbond van Ambtenaren, de organisatie van de Kerstbraderie voor armlastige Ambtenarenkindjes en een Commissie Goede Diensten, die zorgt voor een kaartje bij de fruitmand en een glas uitgeperste sinaasappelsap voor de broodnodige vitamientjes. Maar Mammaloe Kaag en Pipo Mark begrijpen inmiddels zelf wel hoe het gaat eindigen. Of zoals de Dikke Deur ooit riep: “Help Pipo koeien!”

Door de hoge energieprijzen eet Vera Bergkamp dit jaar cold turkey. Man man, wat een afgang. Begonnen als de lichtgewicht tassendrager van Madam Kaag. Eindigend als de kistdrager van Arib op een Haagse dodenakker. Dat was het scenario tenminste. Opgedragen door de D66-bende. Kleine Arib moest nog een kopje kleiner. En de Kaag-plaag zou de macht grijpen die Vera Bergkamp heette. Wat een duurbetaalde slechte poppenkast zeg. Den Haag is een grote beerput geworden met als opperhoofd Rutte met zijn democratiehatende doctrine.

Ik wil niet veel zeggen hoor, maar als ik het al begrijp. Wat is er nu zo moeilijk aan om nooit meer op de VVD, D66, CDA, PvdA, SGP en CU te stemmen? We kennen die partijtjes nu wel. En ze kunnen niks meer. Ingedut. Tijd om ze permanent te laten inslapen. Tijd voor nieuw elan. Tijd voor nieuwe politici met een kloppend onderbuikgevoel. Leve de revolutie. Burgers verzamelt u. Is dit nu wat ze bedoelen met de nieuwe demagogen666-bestuurscultuur. Zo ja…, dan gaat het wel lekker in die achterkamertjes. Oprotten met dat hele Haagse pluche plakkend maffe zooitje. En snel een beetje. We staan weer te kijk voor de rest van de wereld. Ze lachen ons keihard uit.

We lullen uren over dat benauwde stikstof terwijl we het liefst daarna elkaar de mond snoeren. Het zou goed zijn als de politiek zich weer zou bezighouden met belangrijker zaken in plaats van met zichzelf. De puinhopen die Rutte 1 t/m 4 hebben veroorzaakt zijn nu zo groot geworden dat die met conventioneel bestuur en maatregelen domweg niet meer op te lossen zijn. Er moet blijkbaar eerst chaos losbarsten waaruit een nieuwe orde ontstaat.

“Bosma doet het wel aardig”, zei Kees Boonman op NPO1. Wel aardig? Vriend en vijand zijn het erover eens dat Martin Bosma veruit de beste voorzitter is. Of hij nu van de verkeerde partij is of niet. Vera zuigt gewoon apenballen. Al jaren. En iedereen laat haar daar maar mooi zitten zuigen. Aan apenballen. Wel zielig hoor. Even Youp’s Flappie lenen. Het was Tweede Kerstdag 2022, ik weet het nog zo goed, Vera’s stoel was leeg. En m’n moeder zei dat als ik lief ging spelen. Ik, zeker weten, dat ik dan wat lekkers kreeg.

Deze column is geschreven door Ronny Lammers.

