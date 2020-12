Column: Kerstfeest

COLUMN – Daar sta ik dan straks op een armoedig trapveldje met m’n sterretjes en babypijltjes. Wat een afgang. Wat een vernedering. Ik had juist op oudejaarsavond een statement willen maken met lawinepijlen en illegale Poolse atoombommen. Iedereen wakker schudden omdat dit leven niet meer zo door kan gaan.

We mogen van Rutte en Co geen biertje drinken op een virusvrij terrasje. Maar wel gretig op elkaar klimmen en in elkaars mondmaskertjes niesen om een of andere kut tv op Black Friday te scoren. Het was natuurlijk een zoethoudertje van onze leiders en goed voor de economie. Voor een beetje korting veranderen mensen in ongeleide projectielen. Vergeten is de anderhalve meter samenleving en de desinfecterende gel. Vergeten de aerosolen en het handenstukwassen. De Kalverstraat nodigt meer uit dan de teststraat. En laten we eerlijk zijn, wij nemen liever het risico op een dodelijk virus dan dat we tien euro korting mislopen op een citruspers.

Maar gelukkig hebben we Hugo. Onze man in rampentijd. Hugo de joviale kerel waar zelfs mevrouw Omtzigt op stemde. Hoe CDA is dat. Sinds zonnebankbruine Hugo op het toneel verscheen gaat alles ruk. De onthutsend amateuristische lijsttrekkerstombola was ruk. En dat hij het christelijke heft in handen nam was zelfs heel heel erg ruk. De CDA duikvlucht-peiling was ook ontzettend ruk. Eigenlijk was alles zwaar ruk. Dus Hugo houdt het voor gezien. Uit zichzelf ..? Welnee..!! Politiek gaat allang niet meer over kennis en regeren. Het is cabaret. Theater list en bedrog. Een marionettenshow waar wat omhooggevallen bobo’s aan de touwtjes trekken.

“Bedankt voor je stem op Hugo de Jonge of Pieter Omtzigt maar we zetten vanaf nu onze joker Wopke Hoekstra in”. Welkom bij het christelijke foptoneel. Dus neemt Hugo onder druk afstand van het lijsttrekkerschap. En zegt Pieter dat Wopke de beste keuze is. En als corona voorbij is is het ook voorbij met Hugo. Afgeserveerd nadat hij het vuile werk heeft opgeknapt wordt hijzelf de kop van Rut. Zeg maar de cliniclown van Den Haag. De patiënten die gevaccineerd zijn lachen zich alsnog dood. Gelukkig heeft Hugo straks wel meer tijd voor z’n kapsel. ‘Lekker kort van achteren’. En dan bedoel ik niet na het knippen met de kapster mee voor een vluggertje in het magazijn.

We hebben het deze maanden echt niet meer naar ons zin. Het leven is sober sober sober. Straks dragen we alleen nog maar een KLM-luier met plasgootje als we vliegen en boeken we kamers bij van der Valk omdat we dan eindelijk buiten de deur mogen dineren met de Kerst. “Het kan verkeren,” zei Bredero die geen vrouw en kinderen had om de Kerstboom mee op te tuigen. En das maar goed ook. Als u uw huwelijk wilt redden tuig dan nooit samen de Kerstboom op. Vooral als zij met haar schelle stem commandeert dat die engel in de top van de boom moet hangen terwijl u de hele dag rondstapt met een grote piek in uw knuist van opwinding. Let op mijn woorden. Daar komt ellende van. Tenminste bij het optuigen. Aftuigen kan voor u een grote opluchting zijn.

Probeer op uw eigen manier toch maar te genieten van deze Kerst. Over 5 jaar heet het lichtjesfeest of winterfeest. Over 10 jaar wordt het afgeschaft en over 15 jaar heeft de Kerstman kroeshaar. Daarna worden alle Kerstliedjes over een ‘White Christmas” verboden. Het wachten is nu alleen nog op de eerste Kerstboeken verbranding. Want alles wat mooi is verdwijnt. Als Kerstsneeuw voor de zon.

Over de auteur

Deze column is geschreven door Ronny Lammers. Ronny schrijft elke zondag een spraakmakende column waarbij hij geen blad voor de mond neemt. Ronny is eigenaar/coach van ITP Institute Tennis Promotion en traint met zijn team alle niveau’s in het noorden van Nederland.

Foto: Ronny Lammers