Column: Klimaat bla, bla, bla

COLUMN – Dit wordt de eeuw des doods mensen. Nog even en de zeespiegel stijgt naar ongekende hoogte. Dus reed ik vol gas naar Ikea op zoek naar een stapelbed van 5 meter hoog. “Hebt u zo’n slecht huwelijk meneer?”, vroeg de verkoopster nieuwsgierig.

Thuis bleek ik niet de ideale handy-ikea-man. Het inbussleuteltje glipte regelmatig door m’n zweterige vingers. Maar met een verdrinkingsdood in het vooruitzicht kwamen er speciale krachten vrij. Mij is geen zee te hoog. Naast de toeslagenaffaire, QR-code affaire, IC-opschaalaffaire en de Sywert mondkapjesaffaire hebben we dus nu onze klimaataffaire. In Glasgow.

De regeringsleiders kwamen zoals altijd aangevlogen in hun vervuilende privéjets. Want ze praten al 50 jaar over klimaat-verandering maar doen geen fluit. Mark Rutte zei: ”bla, bla, bla”, Boris Johnson zei: “bla, bla, bla” en zelfs Greta Thunberg zei: “bla, bla, bla”. Oh wacht, er is een plan om de ontbossing in 2030 te stoppen. Tot die tijd horen we het dodelijk gejank van kettingzagen. In 2020 ging 285 duizend vierkante kilometer verloren. Een gebied zo groot als het Verenigd Koninkrijk. Hoe diep zijn we gezonken.

Klimaatclown Frans Timmermans zagen we ook voorbijkomen in Glasgow. Hij is onze ‘Green Deal’-man van 1000 miljard. Zou Fransje zelf groene vingers hebben of snoeit mama Timmermans de tuin. Het viel me op dat Fransepans een ietsepietsie lijkt op Pigcasso. U weet wel, dat varken dat gered is van de slacht. Ze hebben dezelfde buik, zelfde neusgaten en hetzelfde loopje. Het verschil is dat het varken uitstekend kan schilderen en beter kan knorren in 25 talen dan onze eigen EU-groenteman.

Klimatologisch hebben ze in India ook het licht gezien bij het lichtjesfestival Divali. Maar niet voor lang. Bijna nergens is de lucht zo vervuilt als in India. Ademen is soms net zo slecht als het roken van een pakje sigaretten. Op twee na is India het meest vervuilende land van deze planeet. Daarbij is Tata Steel in IJmuiden een schoonheidssalon. Het klimaat verandert al en paar miljard jaar. Echter enkele zelfbenoemde goden hebben het nu zo voor elkaar dat de mens voortaan zelf het klimaat op aarde moet gaan bepalen. En dat met CO2-uitstoot als thermostaat.

Maar is hier behalve grootheidswaanzin wel een duidelijk probleem? De mens heeft nooit last gehad van veranderde klimaten en bevolkt de hele wereld. Van hete en gortdroge woestijnen, ijle hooggebergten, moeraslanden, oerwouden tot poolgebieden aan toe. Alleen de natuur is nog veel sterker. De natuur overleeft zelfs op vulkanen, in diepzeeēn en in grotten zonder daglicht. Helaas zijn we afhankelijk van slappe knieën politici. En dus moeten we een beroep doen op meneer Elon Musk.

Musk is de bekendste slavenhandelaar van deze tijd. Een man die kinderslaafjes de grotten van Congo instuurt om met hun kleine handjes kobalt van de muren te schrapen. Alles voor uw elektrische auto en mobile phone. Veel kinderen moeten dit met de dood bekopen. Deze Musk gaat de mensheid redden. Hij wil zes miljard Tesla-aandelen verkopen om de honger de wereld uit te helpen. Hij kan zich de moeite besparen. Willen we overleven zullen we aan geboortebeperking moeten doen. Musk kan beter uit een Boeing wat kisten vol condooms laten droppen. Het condoom wordt straks het nieuwe mondkapje. En geen Sywert-condooms. Daar vallen al gaten in voordat ze beneden de gebruiksaanwijzing hebben gelezen.

Over de auteur

Deze column is geschreven door Ronny Lammers. Ronny schrijft elke zondag een spraakmakende column waarbij hij geen blad voor de mond neemt. Ronny is eigenaar/coach van ITP Institute Tennis Promotion en traint met zijn team alle niveau’s in het noorden van Nederland.

Foto: Ronny Lammers