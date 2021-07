Column: Klimaatgekte

COLUMN – Ik ben een crimineel. Wat zeg ik. Ik ben een zware crimineel. Ik rij namelijk in een dieselauto. U weet wel. Met zo’n rookpluim.

Ik woon aan de Duitse kant van de stikstofmuur. Waar de Audi’s en Porsches je om de oren vliegen met bijna 300 km per uur. En waar ze meelijwekkend om ons lachen bij de Nederlandse grens. “Die Holländer sind verrückt”, wijzen ze op hun voorhoofd en kijken verbijsterd naar de 100 km borden.

Het klimaat verandert al 4.5 miljard jaar. Levende organismen evalueren ook al 1.9 miljard jaar waarbij sommige soorten uitsterven. Dag vogels, dag bloemen, dag ijsbeer. Alles zal verdwijnen. Maar feitelijk is er niks aan de hand en gebeurt dat al zolang we hier rondlopen. Het klimaatbeleid is een hersenspinsel. Maar dan wel een die ontiegelijk veel geld gaat kosten. 1.000 miljard euro om precies te zijn. Das een 1 met 12 nullen. Maar dan zijn we ook klimaatneutraal in 2050.

Wat een feest. We zijn de poenscheppers van Europa. Let maar op uw belastingaanslag. Er is zoveel subsidie voor zonnepanelen en windturbines dat het geld niet valt uit te geven. Maar aan kernenergie doen we niet, want dat is te duur. Socialist Frans Timmermans veranderde van een aimabele PvdA-man in een dwaze sekteleider met een grote grijze baard. Waar ging het mis. Er is niks meer aan te doen. Sommige mensen kun je beter mijden.

Frans Timmermans lijdt aan de ziekte van Frans Timmermans. Hij heeft een groot ego met een klein plassertje. Zoek alsjeblieft professionele hulp. Val ons er niet mee lastig. Hou ermee op. Volg een LOI-studie voor natuurgenezer. Ga samen met je kruidenvrouwtje mensen redden in plaats van de benzine met euro’s te verhogen. En dat alleen omdat ‘ie wil deugen. Omdat ‘ie voor een salaris van 30.000 per maand als een heerser door Brussel wil stappen. Omdat ‘ie in een loei groot huis woont zonder zonnepanelen. Omdat ‘ie met Greta Thunberg op de foto mag. Omdat ‘ie denkt dat masturberen leidt tot meer CO2 uitstoot. Omdat ‘ie in 25 verschillende talen naar het toilet kan vragen. Omdat de mensheid hem moet herinneren als de verlosser. De klimaat-Messias.

Deze opgeblazen Kabouter Plop uit Brussel toont iedere dag z’n grote koloniale VOC-mentaliteit. Fransepans jaagt ondervoede en onbetaalde kindertjes met de klimaatzweep de kobaltmijnen in, waar hij ze met een klimaatknoet op hun bezweette kinderruggetjes laat meppen. En dat om lithium van de rotsen te schrapen met hun kleine bebloede kinderhandjes. Allemaal voor een volkomen zinloze stekkerauto. ‘Fit for 55′ noemt Timmermans de maatregelen met het doel om de uitstoot van broeikasgassen met 55% te verlagen. Maar man, man, man. Wie pakt de echte klimaat-vervuilers aan, zoals de Ridouan Taghi’s en de Delano’s G. Zij die ons leefklimaat verpesten. Die onze samenleving ontwrichten. Die ons angst aanjagen. We kunnen het Peter R. de Vries niet meer vragen.

We zouden ze moeten uitroken. Maar das weer niet goed voor het klimaat. Ach, die klimaatgekte. We schieten liever rijkeluiszoontjes de ruimte in. Die mogen dan in het NOS Journaal komen vertellen hoe gewichtsloosheid voelt. Ik gok hetzelfde als hersenloosheid. En zoals altijd zijn straks alle mooie klimaat-plannen verouderd. Ingehaald door de tijd. Dan verruil ik m’n elektrische Porsche Taycan voor een Groningse stadsbus op waterstof. Da’s pas stoer.

Over de auteur

Deze column is geschreven door Ronny Lammers. Ronny schrijft elke zondag een spraakmakende column waarbij hij geen blad voor de mond neemt. Ronny is eigenaar/coach van ITP Institute Tennis Promotion en traint met zijn team alle niveau’s in het noorden van Nederland.

Foto: Ronny Lammers