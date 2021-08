Column: Klimaatklappers

COLUMN – Maandag lijkt al een eeuw geleden. Toen verscheen het klimaatrapport van de IPCC en duikelden de klimaatvrienden over elkaar om te roeptoeteren dat het nu vijf voor twaalf is.

Stilzitten kan niet meer. Alarmfase 1. Klimaatverandering. Stijging van de zeespiegel. Apeldoorn aan zee. Natte voeten. U kent dat wel. Maar wat blijkt nu. Het subsidiepotje van 92 miljoen voor het lokaal aanbrengen van zonnepanelen is leeg. En dat voor een kabinet dat met een strak gezicht zomaar een miljard uit de portemonnee trekt voor een testsamenleving die er niet komt. Dat riekt eerder naar goedkoop verbieden dan duur investeren. In dat geval draag ik natuurlijk graag m’n steentje bij met de zogenaamde klimaatklappers.

Het programma Een huis vol, of beter gezegd hoe start ik een legbatterij, is ook zoiets. Zo’n gezin bestaat soms uit wel 14 kinderen. De ouders zijn nog duizelig van het honkebonken. Fijne zondagochtend-familie Jelies uit Tollebeek met 9 kinderen. Of voelt mevrouw Jelies zich alweer een wipkip. Dat is volgens mij de olifant in de kamer. Met minder mensen op deze planeet kan het klimaat het beste herstellen. Daar hoeft de mens niet bij te helpen. Die doet eerder fout dan goed.

Koop vooral geen oud huis. Oude huizen tochten. Oude huizen blazen uw duur gestookte warmte vrolijk naar buiten. Oude huizen zijn als oudere vrouwen, ze kosten klauwen geld. Neem alleen al de renovatiekosten. Alles piept en kraakt. Hebt u een oudere vrouw? Zet de thermostaat dan laag als u gaat slapen, ondanks dat ze het koud heeft. Maar één ding kan haar warm houden. Poetsen, poetsen, poetsen. Het kan u zomaar 1.400 euro teruggave per jaar aan gas verbruik opleveren. En een schoon huis natuurlijk.

Expats zijn mensen die tijdelijk in een ander land werken met een andere cultuur dan waar ze zijn opgegroeid. Je herkent dit volk direct als ze in ons land gaan autorijden, want thuis zitten ze meestal op een ezel of kameel. Wij hebben straten. Zij hebben zandpaden. Wij rijden om een rotonde. Zij om een cactus. De expat is vaak nerveus. Dat komt door het verschil in verkeersdrukte tussen een woestijndorp en het Leidseplein. Het stuur wordt zo krampachtig vastgehouden dat ze uren rondjes draaien op een rotonde. En dan zwijgen we nog maar over het invoegen met 40 km per uur. Terug naar huis met die malloten. Scheelt ons scheppen geld.

We moeten aan het klimaat denken, dus organiseren we in de duinen een raceauto-wedstrijd. Als je een Oranje in je organisatie hebt krijg je carte blanche en gaat ‘t feestje altijd door. Want wat maakt de driedaagse F1 nou zo anders dan het driedaagse Mysteryland of Lowlands die niet mogen doorgaan? Het Rijk sponsorde zelfs 2 miljoen voor extra treintjes tussen Haarlem en Zandvoort. En van de zandhagedissen en rugstreeppadden hoor je opeens niks meer. De hoogste tijd om te kappen met die hele klimaatbullshit.

Zonnepanelen, windmolens, elektrische auto’s, papieren rietjes, 100 rijden, stofzuigers met beperkingen… Het enige wat echt werkt én duurzaam is, is minder mensen. Gratis condooms dus. Gooi ze maar uit het vliegtuig, zoals ooit de voedseldroppings. En na gebruik een dubbele knoop erin. Want met het klimaat neem je geen enkel risico.

Over de auteur

Deze column is geschreven door Ronny Lammers. Ronny schrijft elke zondag een spraakmakende column waarbij hij geen blad voor de mond neemt. Ronny is eigenaar/coach van ITP Institute Tennis Promotion en traint met zijn team alle niveau’s in het noorden van Nederland.

Foto: Ronny Lammers