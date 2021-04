Column: Koehandel

COLUMN – Het werd dus Vera Bergkamp. De eerste lesbische Kamervoorzitter met een half Marokkaanse achtergrond die na wat telefonisch overleg tussen Kaag en Rutte als winnaar uit de stembus kwam rollen. Behalve het restkartel VVD, D66 en CDA stemde ook GroenLinks op deze minst voor de hand liggende optie. Hier zagen we de eerste contouren van Rutte IV voorzichtig opdoemen.

Rutte en Kaag zijn één van hetzelfde. Beiden over de houdbaarheidsdatum heen en de schaamteloosheid voorbij. Leuk voor de bühnepraat maar verder hebben deze springende Kermit en arrogant kijkende Miss Piggy niks te melden.

We halen de laatste tijd onze politieke neus op voor ontkenningsgedrag, voor vergeetachtigheid, voor macht en tegenmacht en voor slechte leugens. En of dat niet genoeg is moeten we onze neus dichtknijpen voor de penetrante geur van stront aan de knikker. Leve de nieuwe D’66 transparantie. Daar helpt geen verstopte neus tegen. Dat wordt straks nog wat. Eerst verdwijnt Omtzigt voor een functie elders in de vergetelheid en wordt Wilders wakker in een Palestijns kamp zonder WiFi. Weggepromoveerd door Kaag. Over en uit. En wij?

Wij zitten opgescheept met de apen van onze bananenmonarchie. Waar de afstand tussen politiek en het stemvee steeds groter wordt. Waar de democratie om zeep wordt geholpen. Waar het lieg en bedrieg theater volop regeert. Waar de koehandel welig tiert. Waar een motie van wantrouwen zo weer vergeten is. Waar we worden uitgelachen in de achterkamertjes. Waar we door de avondklok, bezoekerslimiet, terrassen dicht, onze vrijheid verliezen. Waar geheime deals worden gesloten voor het wederzijds vertrouwen. Waar Nederland als het lachertje van Europa te boek staat. Waar 16 miljard per jaar aan immigratie wordt uitgegeven. Waar we 5500 euro per Nederlander schenken aan Zuid-Europa. Waar meer geheugenverlies heerst dan in de eerste de beste alzheimer kliniek. Waar nieuw leiderschap een illusie is. Waar het partijkartel staat voor macht. En waar de geheime stemming op de nieuwe D66 Kamervoorzitter een farce bleek.

Dit alles leidde tot 74 stemmen voor een troela die zomaar uit de lucht kwam vallen. Als in een slechte actiefilm. D66 en VVD zijn de Pac-Man die zich overal naar binnen vreten. En dat alles voor een mevrouw Bergkamp die in 2015 de belastingbetaler liet opdraaien voor haar skivakantie in Oostenrijk. Vrolijke Vera declareerde haar sneeuwpret als zakenreis naar Saalbach Hinterglemm. De vijfdaagse reis met haar partner kostte 2500 euro. Alstublieft. Graag gedaan. Het is natuurlijk veel leuker skiën als het volk betaald.

Martin Bosma zou de verkiezing een typisch gevalletje van een “deep shit moment” noemen. En natuurlijk stinkt dit zaakje. De walm komt je tegemoet zodra je de beerput opendoet. De voorzittershamer lag al te wachten op Bergkamp samen met de felicitatie bloemen van Kaag. De minst gekwalificeerde heeft gewonnen. En das nou precies zoals het gaat in dit faalland.

Het is belangrijker wie je kent dan wie je bent. Zo wordt ruggengraatloze Rutte weer premier en zitten we met Kaag in onze maag als vice premier en minister van economische zaken. Verdrietig geworden van dit nieuws is er toch een vrolijk moment. Iedereen kent in dit leven een deep shit moment. Ook zij.

Over de auteur

Deze column is geschreven door Ronny Lammers. Ronny schrijft elke zondag een spraakmakende column waarbij hij geen blad voor de mond neemt. Ronny is eigenaar/coach van ITP Institute Tennis Promotion en traint met zijn team alle niveau’s in het noorden van Nederland.

Foto: Ronny Lammers