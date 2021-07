Column: Komt er een Europese herfst als antwoord op malafide ‘prik’dictatuur?

LONGREAD – Ten gevolge van 3.689 zogenaamde coronadoden in Nederland tot nu toe worden mogelijk straks zelfs baby’s verplicht gevaccineerd als de compleet van de werkelijkheid losgezongen Nederlandse C19-overheid geen halt wordt toegeroepen.

Het is hoog tijd dat we voorkomen dat nog enig kind geboren wordt ter wereld. Evenals kunnen we beter nu allemaal preventief euthanasie plegen, want het blijkt dat we vroeg of laat allemaal doodgaan. De dood blijkt inherent aan het leven te zijn en dat niet alleen, we stevenen volgens de prognoses van Our World in Data af op een wereldwijde sterfte‘tsunami’ die minstens doorloopt tot 2099. Die 58,80 miljoen mensen die wereldwijd stierven in 2020 is niks vergeleken met de prognose van de Verenigde Naties voor 2099 van 121,36 miljoen doden. “Hugo de Jonge en Mark Rutte, help! Red ons! Sluit ons op! Ram die spuit erin! Steriliseer ons in elke betekenis van het woord! We gaan eraan!”

Vaccinatieplicht

Neem een voorbeeld aan de held Macron. Hij gaat de geschiedenisboeken in als de man die het lef had een televisietoespraak te houden waarin hij aankondigde dat alle werknemers die in zorginstellingen werken en thuisverpleegkundigen in Frankrijk tegen 15 september gevaccineerd moeten zijn tegen het coronavirus. Hij zet nog net zelf de spuit er bij al die mensen niet in.

Macron benadrukte eveneens dat men zich de vraag zal moeten stellen of de vaccinatie voor alle Fransen verplicht moet worden, als de vaccinatiecampagne niet snel genoeg vooruit gaat.

Volgend schooljaar worden Franse kinderen vanaf 12 jaar bestookt met vaccinatiecampagnes. Vanaf september komt er een herinnering voor een derde prik. Wie zich niet laat vaccineren of geen negatieve test heeft wordt gestraft via de ‘pass sanitaire’ die toegang geeft tot cafés, restaurants, winkelcentra, vliegtuigen, treinen, bioscopen enzovoorts. Dus ook wie zich niet voor de derde keer laat prikken mag zijn ‘privileges’ weer inleveren?

Gezien die sterfte‘tsunami’, kan je je afvragen of hij zelfs niet veel te voorzichtig is. Voor de zekerheid gewoon overgaan op een vaccinatiedagbehandeling 24/7 elk jaar weer… tot de dood erop volgt. Dan kan je tenminste een virus niet de schuld geven. Ongelooflijk onverantwoord hoe tanend Macron is met die vaccins. Teveel mensen die daardoor nog een ‘Delta’snotneus krijgen. Dat kan echt niet!

In Griekenland zijn ze net zo onvoorzichtig als in Frankrijk en moet ook iedereen in de ziekenhuis- en zorgsector verplicht gevaccineerd worden.

Mondiale sterfte in perspectief

In 2019 stierven wereldwijd 58,39 miljoen mensen. Dat betekent dat er wereldwijd 410.000 mensen meer stierven in 2020 dan in 2019. Dat is vergelijkbaar met het geschatte gemiddeld aantal doden van 389.000 dat volgens onderzoekers jaarlijks te wijten is aan de griep. Op 31 december 2020 zouden wereldwijd 1.813.188 mensen aan COVID-19 zijn gestorven volgens de Public Health Emergency of International Concern (PHEIC). Maar hoe dan, gezien er slechts iets meer dan 400.000 mensen meer stierven ten opzichte van het jaar daarvoor? Vooral ouderen en chronisch zieken, die het meeste risico lopen bij COVID, sterven vooral aan niet-overdraagbare aandoeningen. Aandoeningen die echt niet een sabbatical van een paar jaar nemen omdat COVID heeft besloten langs te komen. Maar eigenlijk zijn die 1,8 miljoen overledenen die men wijt aan COVID in 2020 nog niet indrukwekkend genoeg en boekhouden ze het liefst tot mínstens 3 miljoen door. We zitten nu zelfs al zogenaamd op meer dan 4 miljoen coronadoden wereldwijd. Geloven zal de mensheid, dat we bij bosjes omvallen, van nu een deltavariant!

Verkoudheidsklachten

Op 15 juni 2021 valt over die deltavariant in het Algemeen Dagblad te lezen: ‘Je kan denken dat je een gewone verkoudheid hebt’. Wat lief: je kan een snotneus krijgen! De Nederlandse jeugd werd afgelopen weken hooguit massaal positief getest op een loopneus dankzij de exorbitante toename van afgenomen ‘Testen voor Toegang’. Zo werden er tussen 28 juni en 11 juli 467.000 testen voor dat doel afgenomen. Daarvan werden 4.578 positief getest. Stichting Open Nederland die deze testmogelijkheid organiseert voor het mogelijk maken van 620 evenementen heeft reeds 1 miljoen testafspraken op de teller staan. Die ‘Summer of Love’ campagne, mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, die wel wat verder gaat dan alleen ‘Dansen met Janssen’, mag wat kosten van verantwoordelijk minister De Jonge op conto van circa 17,5 miljoen mensen, waarvan de overgrote meerderheid niet naar zo’n evenement gaat. Dit alles is exclusief de testen die daarnaast wekelijks worden afgenomen door de GGD.

Dat voor vele mensen hun werk is gereduceerd tot dagbesteding wegens sociaal isolement dankzij thuiswerken boeit niet. Laat u prikken, buig voor de ‘grote leiders’ Rutte & De Jonge en het is complete vrijheid en blijheid, als u maar niet gaat koffiedrinken op het Museumplein omdat uw mensenrechten bij wet zijn ingeperkt voor onbepaalde tijd. Onverantwoordelijk gedrag dat niet strijdig is met het beoogde politieke narratief wordt geen strobreed in de weg gelegd, zolang u maar niet opkomt voor uw mensenrechten.

Voeding ten behoeve van volksgezondheid

Ondertussen geldt dat hoe armer het land, hoe meer mensen er juist dood gaan aan overdraagbare aandoeningen ten gevolge van geboorte, lagere luchtweginfecties, diarree, malaria, tuberculose, HIV en aids. De enige overdraagbare aandoening die in de top-10 staat voor rijke landen als Nederland is een lagere luchtweginfectie. De overige negen ziekten zijn welvaartsziekten ten gevolge van onze eigen ongezonde levensstijl. Gezien ziekte tot de dood aan toe door overdraagbare aandoeningen in bijvoorbeeld een continent als Afrika door armoede vele malen hoger is, zou het veel logischer zijn dat de World Health Organization erop had aangestuurd dat eerst deze mensen gevaccineerd zouden worden. Maar onze Westerse leiders houden liever alles voor zichzelf en beperken de vrijheden van het eigen volk drastisch om mensen te ‘redden’ die de gemiddelde levensverwachting al (ruimschoots) zijn gepasseerd. Hoezo alles voor het onderdrukken van het mondiale virale risico!?

Als je een euforisch gevoel hebt na vaccinatie, zou je je ernstig moeten afvragen wat er mis is met het huidige vaccinatiebeleid. Kinderen hebben namelijk dat gevoel niet als ze gevaccineerd worden in het kader van het Rijksvaccinatieprogramma. Elke Westerling die selfies neemt van zijn vaccinatiepleistertje om het op social media te slingeren zou zich diep moeten schamen. Maar liever branden ze mensen die kritisch zijn ten aanzien van het coronavaccin ongefundeerd af, terwijl het mogelijk zelfs iemand is die het vaccin helemaal niet mag hebben vanwege een bepaald verhoogd gezondheidsrisico.

Ultra-processed foods

Als je zogenaamd de volksgezondheid belangrijk vindt als Nederlandse overheid kan je beter in eigen land preventieve gezondheidsmaatregelen treffen ten behoeve van een gezondere levensstijl en vaccinaties juist inzetten in armere landen, onder voorwaarde dat zeker is dat deze vaccins veilig zijn. Nog effectiever is een wereld te creëren waarin deze mensen voldoende inkomen hebben om zichzelf en hun kinderen te voeden. Door op die manier ondervoeding te bestrijden zullen daar vele overdraagbare aandoeningen verdwijnen, nog voordat enig vaccin is gezet. En door in welvarende landen te verbieden dat de voedingsindustrie mensen mag vergiftigen met een overdosis aan ‘ultra-processed foods’, zullen onder andere hart- en vaatziekten, kankers, spijsverteringsstoornissen en diabetes drastisch afnemen. Zeventig procent van de supermarktproducten is zo sterk bewerkt dat mensen op basis van hun te hoge lichaamsgewicht onterecht denken gevoed te zijn, terwijl ook zij juist ondervoed zijn. In plaats van klimaatpaus Timmermans zijn ziekelijke anti-vleesreligie te faciliteren, waardoor we straks ook nog met een vitamine B12-tekort zitten dat pandemische vormen heeft aangenomen. Laat hem eerst maar eens met onweerlegbaar bewijs komen dat dat daadwerkelijk beter is voor milieu en klimaat in plaats van al die soja waarmee ze mensen willen volproppen en waar zogenaamd geen bossen voor worden gekapt. Want als mensen zelf soja eten in plaats van vee, leidt dat natuurlijk niet meer tot ontbossing!? Laat deze radicaal zelf die ultra-processed schimmels van Bill Gates en gefrituurde sprinkhanen naar binnen werken in plaats van de Europeanen daarmee te verzieken.

Klimaatreligie

‘Hoe we wonen, hoe we werken, hoe we ons verplaatsen: alles verandert,’ volgens Timmermans. Laat hem eerst maar eens onomstotelijk bewijzen dat we over 10 jaar er allemaal aangaan door een klimaatapocalyps, zonder dat hij zich beroept op ‘model’religie. Hij twijfelt niet dat voor zijn ‘Fit for fifty-five’ voldoende steun is, waarmee hij op ondemocratische wijze Europeanen wil knechten: ,,Een aantal jaar geleden was klimaatontkenning nog wel een ding. Nu zie je hier en daar nog wel een commentator die op die lijn zit, maar dat is een uitstervend ras. Het is ook moeilijk te ontkennen als je om je heen kijkt. Vijftig graden in Noord-West Canada, een tornado in Tsjechië: dat zijn dingen die we nog nooit gezien hebben.”

Hij mag zijn borst nat gaan maken, want hij kan wel eens van een kale kermis thuis gaan komen. De groep van mensen die de opgedrongen klimaatreligie doorzien, is namelijk gestaag groeiende. Ook op het gebied van klimaat worden mensen met vergaande propagandistische angstporno en indoctrinatie bespeeld die nergens op gebaseerd is. Mensen hebben geen idee hoe ver men al is om op basis van beleid en vergevorderde technologie het weer en/of de gevolgen daarvan dusdanig te manipuleren dat het lijkt alsof de mensheid wordt blootgesteld aan desastreuze allesvernietigende klimaatverandering. En gezien er daadwerkelijk onder andere branden en overstromingen gecreëerd worden, gaan onze leiders wereldwijd over lijken. Eveneens helpt geld om landbouwgrond op te kopen, zoals Gates doet. Geld stijgt mensen wel eens vaker naar het hoofd, waardoor ze menen zich alles te kunnen permitteren. Misschien wil hij er wel een hongersnood met ensceneren!? Ondertussen is China, ondanks dat de wereld over tien jaar vergaat, á volonté steenkoolcentrales aan het bijbouwen en ligt hun vleesconsumptie als geheel nu al hoger dan in de Verenigde Staten. Een klimaatapocalyps gaat echt geen onderscheid maken tussen consumptie in China of Westerse landen! Het enige waarin dit resulteert in 2030 is dat elke Europeaan gereduceerd is tot kale kip met een spuit rechtop in haar kipfilet. U hoeft echt niet het klimaat te ontkennen, om te zien hoe u misbruikt en misleid wordt.

Beschaving

Mensen zitten niet te wachten op het beoogde jaarlijkse ‘boosterprikfestijn’ dat Hugo de Jonge voor ogen heeft. Mensen zitten niet te wachten op verplichte vaccinatie op straffe van maatschappelijke uitsluiting, boetes, je baan verliezen, feitelijk veroordeeld worden tot de dood als je de prik niet neemt. Want zonder inkomen geen mogelijkheid om zelfs je kinderen te voeden. Een vaccinverplichting impliceert ook dat je eist van mensen die op basis van een medische indicatie geheel het vaccin niet mogen hebben, dat ze zich dood laten spuiten. Als Mark Rutte het dan toch zonodig over ‘beschaving‘ wil hebben tegenover Sylvana Simons, dan mag hij zijn eigen beschavingsniveau wel een keer langs de meetlat leggen, want dat faalt al heel lang op vele fronten: toeslagenaffaire, Gronings aardbevingsdossier, uitgeklede zorg, forse woningtekorten, kaalslag in het onderwijs… vond allemaal plaats onder zijn eindverantwoordelijkheid en de enige reactie die hij kan geven is misplaatste gekwetstheid in naam van zorgpersoneel, ‘je bek houden’ of dat hij er ‘geen herinnering aan’ heeft. Nog even de zorgmedewerkers misbruiken om zijn eigen disfunctioneren te verbloemen. Diezelfde medewerkers waarvan hij straks mogelijk eist dat ze een coronaprik nemen voor behoud van hun baan. Dezelfde Rutte die glashard liegt dat hij het boek ‘COVID-19: The Great Reset’ van Klaus Schwab niet heeft gelezen, maar vervolgens wel het beleid in Nederland uitrolt dat daarin omschreven staat. Hij is de ‘conspiracy theorist’, die elk moment dat hij terecht ter verantwoording wordt geroepen misbruikt om een of meerdere van de 17,5 miljoen mensen in Nederland belachelijk te maken. Deze man is een schandvlek voor Nederland en Europa. Hij steekt het mes in de rug van het Nederlandse volk door Nederland aan een stel machtsbeluste globalisten met een ziekelijk mensbeeld in de uitverkoop te doen en er dan ook nog in zijn functie glashard over te liegen. Schwab stond zo te springen de wereldbevolking een poot uit te draaien, dat zijn boek al vier maanden nadat Nederland voor het eerst in lockdown ging, was gepubliceerd. COVID-19 zag Schwab zogenaamd niet aankomen, maar hij heeft wel helderziende gaven over hoe de wereld ‘gereset’ moet worden!? Gelooft hij het zelf? En Rutte, maar ook Sigrid Kaag zagen dat het goed was. Ook zij zal genoten hebben van het boek.

In plaats van het tegenover Simons over ‘beschaving’ te hebben, had Rutte moeten zeggen dat er 3.689 mensen onder de 75 jaar vermoedelijk zijn overleden aan corona. Maar deze waarheid mag niet benoemd worden, omdat hij waarschijnlijk aan Schwab heeft toegezegd het Nederlandse volk op het altaar te offeren met medewerking van Kaag.

Ouderdom, volks‘ziekte’ nummer 1

De wereldbevolking groeit voornamelijk omdat we allen ouder worden. Als de wereldbevolking vergrijsd, krijg je een gigantische toename van sterfte, gewoonweg door ‘ouderdom’, volks‘ziekte’ nummer 1 met de hoogste mortaliteit. De oorzaak van sterfte boven de gemiddelde levensverwachting anders noemen dan ‘ouderdom’ is feitelijk een ontkenning van de werkelijkheid dat de mens gewoonweg sterfelijk is. De gemiddelde levensverwachting voor de babyboomgeneratie ligt rond de 72 jaar. Bij een aanname dat iedereen corona terecht als doodsoorzaak kreeg, betekent dat 3.689 coronadoden tot 75 jaar tot nu toe in Nederland. Maar de gemiddelde levensverwachting van deze generatie ligt lager dan 75 jaar. Het aantal coronadoden tot nu toe tot 70 jaar bedroeg 1.936. Van deze mensen onder de gemiddelde levensverwachting van babyboomers die zogenaamd overleden aan corona, hadden velen ook onderliggend lijden. Het is niet onwaarschijnlijk dat ze sinds begin 2020 dan ook, met of zonder corona, hoe dan ook waren gestorven. Als die werkelijkheid indaalt bij mensen en ze beseffen hoe absurd en ziek het is om 17,5 miljoen mensen daarvoor vergaand te beperken in hun leven, beginnen ze vaak te schermen met dat er zoveel mensen ziek worden. Er worden echter al jaar en dag elk jaar veel mensen ziek. Elk jaar zijn er weer mensen die daar blijvende schade aan overhouden. En als er daadwerkelijk een coronapandemie heerst, is na bijna 1,5 jaar iedereen wel blootgesteld en/of anders wel gevaccineerd.

Jaarlijks sterven er in Nederland al meer dan 140.000 mensen (dat zijn gemiddeld minstens 384 mensen per dag) en dat zal in de toekomst door verdere vergrijzing alleen maar toenemen.

‘Testen voor toegang’ als momentum voor vaccinatieplicht

Wat die vele positieve testen betreft, is een positieve test niet per se een besmetting. Een besmetting resulteert niet per se in ziekte. Ziekte resulteert zelden in doodziek. En doodziek betekent niet per se de dood. De paniekzaaiers dienen dringend de realiteit onder ogen te zien. De gemiddelde kans om dood te gaan in Nederland sinds COVID-19 is niet toegenomen. De gemiddelde kans dat je blijft leven in Nederland is nog steeds 99 procent.

Het is heel simpel. Ze hebben gewoon die testsamenleving moedwillig ingevoerd, gevolgd door verplicht ‘Testen voor Toegang’ en vakantie. De PCR test is zo onbetrouwbaar als een weersvoorspelling en zo loopt het aantal positieve testen gigantisch op, wat ze dan weer communiceren als besmettingen van de zeer dodelijke delta- c.q. snotneusvariant op basis waarvan op religieuze wijze het malafide mantra Nederland in wordt geslingerd dat als de jeugd besmet wordt we er allemaal aangaan. Zo smeekt Nederland straks massaal om gered te worden hopen ze, zodat de Nederlandse overheid zonder enig verzet er een halfjaarlijks verplicht vaccin in kan rammen voor de rest van je leven. Voor de schone schijn komen ze nog even terug van vakantie om meer dan zes uur theater te maken in de Ridderzaal over ‘gebakken lucht’. Want de uitkomst staat op voorhand namelijk al vast: opsluiten dat Nederlandse volk, volspuiten en straks compleet kaalplukken onder het mom dat we anders voor altijd in ‘klimaatlockdown’ moeten leven.

Duivels

Milieu-activisme waarbij je initiatieven ontplooit die onze leefomgeving écht vooruithelpen is lovenswaardig, maar het pushen van nepgroene allesvernietigende verdienmodellen zoals de ‘Green Deal’ is duivels. Mensen zijn veel te lang te lief geweest. Ze hebben veel te lang te veel geslikt. Het zou niet vreemd zijn als ze dat gaan corrigeren en grenzen gaan stellen. Kinderen, tot baby’s aan toe, wil men nu gaan inspuiten met een nieuwe vaccintechniek waarvan we geheel niet weten of en welke bijwerkingen dit heeft op lange termijn. Volwassenen en kinderen gereduceerd tot halfjaarlijks speldenkussen is uiterst degoutant. De lichamelijke integriteit ongefundeerd opzij schuiven, voor een verwaarloosbaar ziekterisico voor de meeste mensen, in ruil voor het inspuiten van een onnatuurlijk onbekend risico, waarvan we nu al (ernstige) bijwerkingen zien bij mensen die naar grote waarschijnlijkheid niets te vrezen hadden van corona, maar nu mogelijk levenslang beschadigd zijn.

Europese herfst

“Liberté, liberté, liberté…,” scandeerden de Fransen massaal door de Franse straten. Macron, Rutte en de rest van de (onzichtbare) zittende macht moeten vooral zo doorgaan en ze zouden wel eens een onhoudbaar ‘spreadevent’ kunnen gaan meemaken door de straten van Europa. “Je suis français: liberté, égalité, fraternité…” De Fransen zijn het zat: “liberté, égalité, fraternité…” Steeds meer Europeanen zijn de ongefundeerde onderdrukking van klimaatpausen en andere machtswellustelingen zat. Wordt er een ‘Europese herfst’ aan de geschiedenis toegevoegd?

Onderdrukking van ruim 17 miljoen mensen voor een ziekte waardoor nu 3.689 doden te betreuren vallen onder de 75 jaar, terwijl er jaarlijks al meer dan 140.000 mensen overlijden in Nederland. Als er een ‘reset’ zeer effectief gaat zijn tegen alles dat Nederland en de wereld nu bedreigt, dan is het een politieke en machts‘reset’: een effectiever cathartischer effect dan dat voor wat al lange tijd doorettert in de wereld, kan je op geen enkele andere mogelijke manier bereiken. Als ze de eer nu eens aan zichzelf hielden?

ing. Vicki Van Lommel

columnist, onderzoeks- en wetenschapsjournalist die onder andere schrijft over duurzaamheid, klimaat, energie, circulaire economie, politiek en samenleving. Founder freepeoplemedia.com