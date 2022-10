Column: Krokettendag

COLUMN – Het is u waarschijnlijk ontgaan vanwege stikstof-benauwdheid, maar het was deze week nationale krokettendag. Dat deze dag op 9 oktober sinds 2014 wordt gevierd, komt omdat op deze datum het eerste kroketten-boek van Johannes van Dam uitkwam.

De kroket kwam in ons jongensleven als supporter van FC Amsterdam. We verzopen liever in het enorme Olympisch Stadion. Voor ons geen Ajacieden zoals Wim Suurbier of Piet Keizer, maar Frits Flinkevleugel en Nico Jansen. Nico had de motoriek van een gehaktmolen en z’n nek was dikker dan m’n dijbeen. Maar Nico schopte tenminste. Af en toe zelfs raak. Een enkele keer een been van de tegenstander achterlatend. Hoogtepunt van de zondagmiddag was als de scheids affloot. Dan renden we naar de FEBO op het stadionplein. Wat een feest was dat.

Daar in de vreetmuur achter een raampje lag hemelse lekkernij te wachten. De smulrol, Mexicano, broodje grillburger en last but not least, de enige echte FEBO kroket. Wat de ouwel is voor katholieken. Het heilige op je tong. Dat was de kroket voor ons. We trokken een kroket en aten ‘m op tot het kontje. Daarna nog een gulden in de gleuf. Nieuwe kroket eruit en het kontje terugleggen. En dan maar wachten tot er iemand zou betalen voor aangevreten voedselresten. Altijd grote pret. Altijd een super zondag.

De kroket is het kleine dikke broertje van de frikandel. En als ik ergens van hou, dan is het wel van kleine krokante broertjes. En dan helemaal van die kleine krokante broertjes die in het frituurvet hebben gelegen. Trouwens, broodje kroket altijd met Zaanse mayo uit de tube.

Wie zouden er nu in aanmerking komen voor een goddelijk stemming-verhogend kroketje? Eens kijken. Amalia zit alleen thuis. Terroristendreiging. Verveling doet eten, kroketje met mosterd dus. En dan die nieuwe NS-topman, Wouter Koolmees. Mag van Kaag beginnen om per 1 november blaadjes van de rails te rapen. Altijd goed voor een kroketje mayo. Na 20 jaar durft die Melkert wat te zeggen over Pim Fortuyn. Ach, die Melkert. Onze sippe held. Onze weggepromoveerde politicus, met z’n kin diep in de kraag. De wegduiker. Kan nog niet in de schaduw staan bij Pim. Stop er maar een hete kroket dwars in. Weet je wat? Doe er maar twee.

Zo’n kroket opeten is één, verbranden is twee. Het zijn keiharde getallen: 225 calorieën, 13.4 gram vet, 17.3 gram koolhydraten, 8.2 gram eiwitten. Toch lekker snacken met je waggelende buikje. Fietsen zou een optie zijn, maar zo’n kroketje is toch al gauw een klein uurtje trappen en je bent Joop Zoetemelk niet. Zijn er dan geen andere mogelijkheden om af te trainen? Natuurlijk wel. Wat dacht u van seks. Jazeker, seks. Geen zware etappes, geen beklimming van de Alpe d’huez, geen exploderende kuiten. Welnee, samen seks is samen afvallen. Het lijstje ligt al klaar.

Voorspel: 100 calorieën per half uur (ach, u douchte toch al niet), rechtopstaand vrijen: half uur is 250 calorieën (wel oppassen voor slappe knieën), doggystyle: 160-250 calorieën, woef. Missionarishouding (wie kent ‘m niet): 150 calorieën. En als laatste ‘oefening’, de cowgirl. Ga op uw man zitten en moedig ‘m aan. Gebruik van een zweepje is toegestaan. 400 calorieën weg per half uur. Gisteren een dikke Kwekkeboom gehad? Vanmorgen meteen beginnen!

Over de auteur

Deze column is geschreven door Ronny Lammers. Ronny schrijft elke zondag een spraakmakende column waarbij hij geen blad voor de mond neemt. Ronny is eigenaar/coach van ITP Institute Tennis Promotion en traint met zijn team alle niveau’s in het noorden van Nederland.

Foto: Ronny Lammers