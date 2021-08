Column: Kutland

COLUMN – Mensen, mensen, een beetje positief blijven alsjeblieft. Zeventig procent van de Nederlanders kan dan wel vinden dat ze in een kutland wonen, maar daar heeft demissionair premier Mark Rutte helemaal niks mee te maken. Die is dan plotseling met vakantie en wil niet uitweiden over negatieve onderwerpen.

Hij onderbrak z’n vakantie trouwens om de komende festivals met meer dan 750 bezoekers neer te sabelen. Zodat ‘ie ons leven nog kutteriger maakt. Maar dit terzijde. Daarna rijdt hij snel terug naar z’n vakantieparadijs. Gaat ‘ie lekker een oude L’HOMO zitten lezen in het pierebadje. Hij houdt wel van wat mannelijke diepgang. Dat staat bij hem als een paal(tje) boven water. Toch leeft 70 procent van de inwoners van deze bananenmonarchie in onmin met z’n eigen land en deelt daarmee de mening van Johan Derksen dat Nederland is verworden tot een kutland. Burgers maken zich vooral zorgen over criminaliteit, veiligheid en migratie. Drie procent ziet klimaat als grootste probleem. Maar waar gaat het in godsnaam dan wél over…?

Homo’s die niet meer over straat durven kutland. De vader van Mallorca kopschopper Sanil Boughlalah; “Zo’n lieve jongen die voor iedereen klaarstond” (om hen dood te schoppen zeker) kutland. Ongevaccineerden mogen straks alleen buiten lopen met een gele ster op hun jas kutland. Rutte lijdt aan een selectieve Alzheimer ziekte kutland. Windmolenvervuiling kutland. Zonnepanelen vervuiling kutland. Warmtepompvervuiling kutland. Benzineprijzen torenhoog kutland. Liquidaties van bekende Nederlanders op klaarlichte dag kutland. Kutzomer kutland. Bier is te duur kutland. Narcostaat kutland. Huizenmarkt onbetaalbaar plus 40.000 daklozen kutland. 100 op de snelweg kutland. Hugo de Jonge kan er geen zak van kutland. Doorgesnoven vliegtuighufters kutland. Humberto Tan kutland. Tekorten in de zorg kutland. D66–Palestijnensponsor-Kaag kutland. Klimaatgekkie Ed Nijpels kutland. GroenLinks in je gemeente bestuur kutland. Wild om zich heen stekende asielzoekers kutland. Overstromingen kutland. Jeuk krijgen van hoofdofficier Rutger Jeuken kutland. Automobilisten wegpesten kutland. Krant van vandaag niet bezorgd kutland. Bladeren op de rails treinen rijden niet kutland. Formeren/reces/formeren/koffiepauze/formeren/kerstreces kutland. We gaan voetballen in Qatar kutland. Die papa Paul van Frédérique is een kneus kutland. Waar komen opeens die naaktslakken vandaan kutland. Nu ook al kopschoppers in Zeeland kutland.

En net als we een historisch medaillerecord aan het inboeken zijn is TeamNL opeens veels te wit en te roomblank. Kijk maar naar de hokkie-meisjes. Allemaal bleekgezichten zonder kleur en met dubbele voornamen. En dan nog medailles winnen. Foei. Onze gekleurde broeders en zusters hadden makkelijk met roeien mee kunnen doen. Hoewel ik me ook kan voorstellen als je van Turkije naar Griekenland roeit dat je weinig zin hebt om op de Bosbaan te gaan trainen. We zullen het positief bekijken. Dankzij de wekelijkse instroom van jonge, viriele mannen uit Afrika die hier keihard aan de slag willen, komt alles uiteindelijk goed. Toch Sigrid..? Toch Mark..? Ja toch Jesse..? Is toch zo Lilianne..? Gert-Jan wellicht..? Lilian jij dan..? Hallo, is daar iemand…? Kutland ..!!!

