Column: Laf

COLUMN – Soms zijn de dingen die je ziet onwerkelijk. Dan loopt er opeens een moordenaar over straat met nul procent berouw.

Volkert van der Graaf is nu officieel vrij man. De moordenaar van Pim Fortuyn heeft z’n fopstraf erop zitten dankzij een falende rechtstaat. Er was levenslang geëist maar laffe D’66 knuffelrechter Frans Bauduin zag er geen politieke moord in (je moet maar durven) en vond achttien jaartjes wel genoeg. Dus zat Volkert al na twaalf jaar lachend op een terrasje.

Pim is vermoord door een links politiek haat klimaat en Volkert was de pion die langzaam over het schaakbord werd geschoven richting doelwit. Er zijn genoeg mensen tevreden geweest met de moord op Fortuyn. Beatrix noemde zelfs haar nieuwe paard Volkert.

Na z’n vrijlating kreeg hij alle medewerking om z’n enkelband af te doen en in 2018 wist hij de fysieke meldplicht om te zetten in een schriftelijke. Hij ging namelijk emigreren. Helemaal naar Apeldoorn bleek later. En door een vormfout kreeg hij vorige week nog 2800 euro mee. Misschien wel zakgeld als dank voor bewezen diensten. Als het aan Peter R de Vries ligt zal Volkert eerdaags opduiken bij een programma als College Tour. Zeg maar Volkert als opvolger van Willem Holleeder. Misdadigers en moordenaars scoren goed op tv. Lang leve de kijkcijfers.

Een andere verschijning die deze week van zich liet horen was cabaretière van de slappe middelmaat, Claudia de Breij. Claudia hield zich schuil achter Ramses: ‘Zing vecht huil bid lach werk en vooral bedonder’. Heilige Claudia ontstijgt het aardse en preekt haar ideologie van de linkse kerk. Elk mens die anders denkt verwijt ze fascisme. Ongestraft. Zoals moraalorakel Arnon Grunberg op 4 mei in de Nieuwe Kerk tijdens de dodenherdenking zichzelf als jood met Marokkanen vergeleek en daarmee ook ongestraft joden de nieuwe Marokkanen noemde.

Roeptoeteren over fascisme achter de rug van Ramses Shaffy of met een strak gezicht iets voorlezen over Marokkanen lijkt moedig. Vooral zo dicht tegen acht uur op vier mei. Maar in werkelijkheid is het een teken van onthutsende lafheid. Laf om politici als bijvoorbeeld Baudet en Wilders (die al 16 jaar woont in een safehouse en wordt beveiligd omdat hij wél de moed heeft om zijn missie te doen slagen) weg te zetten als fascisten terwijl van hen geen enkel fysiek gevaar te vrezen valt.

Nee als moslims hun ideologie als wapen inzetten en een radioprogramma van de publieke omroep met doodsbedreigingen terroriseren kijkt heel islamitisch Nederland plus links Nederland weg. Want muziek tijdens de ramadan mag niet volgens een paar fanatici. Dus zwichten we zoals we zo vaak zwichten. Nota bene op de dagen dat we 75 jaar vrijheid vieren.

Als je dus de multiculturele samenleving echt geen succes vindt, als je niet wegkijkt bij al die criminele overlast van Marokkanen, als je wilt dat er een finale stop komt aan het asielcircus en als je er voor pleit dat al die IS ratten met hun kinderen voor altijd geweerd dienen te worden krijg je van deug mensen als Claudia de Breij en Arnon Grunberg het predikaat fascist, racist en nazi opgespeld.

Peter R de Vries antwoordt op de vraag waarom hij Volkert graag in een talkshow ziet: “Ik wil wel eens weten wat het gedachtengoed van die man is”. Er is maar één man bij wie het woord gedachtegoed thuishoort; Pim Fortuyn. En godzijdank wordt dat gedachtegoed nog steeds uitgedragen.

Over de auteur

Deze column is geschreven door Ronny Lammers. Ronny schrijft elke zondag een spraakmakende column waarbij hij geen blad voor de mond neemt. Ronny is eigenaar/coach van ITP Institute Tennis Promotion en traint met zijn team alle niveau’s in het noorden van Nederland.

Foto: Ronny Lammers