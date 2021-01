Column: Leenhond

COLUMN – Het was deze week echt wel de week van de wappies.

Er was nieuws over aankomend PvdA lijsttrekker Lilianne Ploumen (blijkbaar is er geen andere wappie beschikbaar). Navalny’s arrestatie in Moskou (wie gaat er nou terug naar die mesjokke Russische wappies). Waterkanonnen op het Museumplein (wappie Piet van Herten uit het Limburgse Maasbree was er ook en ontkende dat er coronapatiënten op de intensive care liggen, dat de artsen faken en 20.000 euro per neppatiënt krijgen). De debatten over de beschamende toeslagenaffaire (alle wappies luisterden naar Omtzigt). Het kabinet ging onderuit (wappie Rutte fietste vrolijk verder). Er zijn te weinig vaccins (wappie Hugoooo).

Bij de inauguratie waren genoeg wappies maar die rode rok van Lady Gaga veranderde mij in een stier). En we waren er getuige van dat wappie Jetten uuuurenlang lulde over 30 minuten extra spertijdvervuiling. Waar zouden we in Godsnaam als braafburgers in die extra tijd naar toe moeten. Naar de dichtgetimmerde horeca voor een dichtgemetseld pilsje. Wat een anti borrelpraat van onze D’66 kastelein.

Man, man, man, het zijn keiharde oorlogstijden. We zitten als ratten in de val mensen. Ons bestaan is totaal 180 graden gedraaid. We leven in een dwangbuis. Alles wordt voor ons beslist. We doen kruipend de boodschappen om onder de zwevende aerosolen te blijven. Onze mimiek is verdwenen. Alles verborgen voor de buitenwereld onder een lapje. Ik glimlach, maar de buurvrouw kijkt met geknepen oogjes terug. Wantrouwend. Of m’n mondkapje wel aansluit en ik ver genoeg van haar af blijf staan.

Leven doen we thuis. Achter verduisteringsgordijnen. My home is my castle. ‘s Avonds om 21.00 uur gaat de ophaalbrug omhoog en het harnas gaat alleen uit als we naar bed gaan. Op de televisie zien we uitsluitend nog Diederik Gommers. Diederik is de beroemdste tv-dokter van Nederland. Zeg maar de uit de dood herrezen Dr. Rossi. Ik ben zo klaar met Gommers die met een zalvende stem de ene na de andere onheilstijding afkondigt.

Diederik Gommers doet het licht uit waar nog een sprankje hoop gloort. Diederik Gommers is de gids die ons aan de rand van de ravijn nog één moedig stapje naar voren laat maken. Diederik Gommers gaat over ic-bedden, maar heeft nu ook al verstand van de weersvoorspelling bovenop de Zwitserse Alpen. Diederik Gommers is op alle nationale zenders niet meer weg te meppen en heeft koude voeten van het naast z’n schoenen lopen. Juist als er vrolijke mensen voor m’n deur staan mag ik van Diederik Gommers geen visite.

Het leven is door Gommers op zwart gedraaid. Plak uw ramen af, koop wat kluiven en neem een leenhond om de avondklok te omzeilen. Ik had m’n hond van 50 kilo liefde uitgeleend en besloot vannacht ondanks de avondklok het hondje van de overbuuf uit te laten. Fluffy is een wulps teefje. Er bestaan hondjes die geen hondje mogen zijn maar mannequin. Opgedoft tot en met. Vachtje opgekamd, lange wimpers, rode lippen en een sexy bodywarmertje aan tegen de kou. Eenmaal in het parkje stortten 20 hitsige leenreuen met aan de andere kant van de lijn hun minder hitsige leenbaasjes zich als een kwijlende kluwen op Fluffy.

Binnen no-time stond ik met Fluffy in m’n armen bij overbuuf hijgend voor de deur. “Was nog vergeten te zeggen dat ze loops is”, zei ze chagrijnig en knalde de deur dicht. “Teveel naar Gommers gekeken”, mompelde ik en slenterde naar huis.

Over de auteur

Deze column is geschreven door Ronny Lammers. Ronny schrijft elke zondag een spraakmakende column waarbij hij geen blad voor de mond neemt. Ronny is eigenaar/coach van ITP Institute Tennis Promotion en traint met zijn team alle niveau’s in het noorden van Nederland.

Foto: Ronny Lammers