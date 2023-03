Column: Lentekriebels

COLUMN – Die Tom Egbers is nou niet bepaald het toonbeeld voor de Rutgers Stichting. Drie jaar lang zoenen. Mijn hemel. Wat moeten die kleuters wel niet denken? Die roepen in de zandbak het hardst om tieten, trio’s en transgenders. Geef die gasten een mobiel en binnen een half uur weten ze meer over vaginale droogheid dan u en ik bij elkaar.

M’n buurvrouw vroeg heel voorzichtig aan haar zoontje: “Zit je wel eens aan je piemel?” “Ik masturbeer een paar keer per dag, terwijl ik fantaseer over juffrouw Corry,” zei het kereltje, zijn moeder in totale shock achterlatend.

Mijn ouders waren nog van de oude stempel. Ik zei tot m’n achttiende ‘U’ tegen ze en heb ze nooit naakt door het huis zien lopen. M’n vader wist volgens mij niet eens waar de voorbips van m’n moeder zat. Misschien de reden dat ik pas na elf jaar huwelijk werd geboren. Terwijl m’n moeder toch een mooie dame was. Maar ach, pa z’n ouders bleven maar lullen over de bloemetjes en de bijtjes. Hij zoemde dus al die jaren om d’r hoofd zonder één goed gemikte bestuiving.

Toen ik drie jaar was nam m’n moeder me mee naar een uroloog. Ze had me onder de douche eens goed bekeken en geconstateerd dat m’n piemeltje best wel klein was. “Dat belooft niet veel goeds voor later,” vertelde ze aan haar koffievriendinnen die me meelijwekkend aankeken met hun blikken gericht op mn kruis.

De volgende dag reden we met de Renault Dauphine naar de piemeldokter. Ik deed m’n broekje naar beneden. “Kijk daar”, wees m’n moeder naar m’n hangende garnaaltje alsof ze er verstand van had. “Uw zoontje krijgt later een grote dikke penis, mevrouw Lammers”, zei de dokter na het onderzoek. En wat een gelijk heeft hij gekregen. Chapeau!

Mijn seksuele voorlichting was karig. Daarom kocht ik vorige week een 3D-brilletje. Anders zoek je je een ongeluk naar de clitoris. En dan sta je toch mooi voor lul. Ik heb de hele dag dat brilletje op. Als een blindemannetje loop ik over straat. Op zoek naar een mooie clitoris. Gelukkig heb ik een herdershond. Die heeft er een neusje voor.

Op school hebben ze een 3D-model van de clitoris met een lesbrief voor groep 6-8. Daarin kun je alle info vinden. Ook dat de clitoris een grote rol speelt bij seksualiteit. In tegenstelling tot de piemel is de clitoris veel minder zichtbaar. Daarom ben ik zo blij met m’n bril. Geen clitoris ontsnapt nog aan m’n aandacht!

Je ontkomt niet aan de industrie van de seksuele voorlichting. Je vraagt je af of er nog enige romantiek in het spel is. Ik zat laatst bij m’n vriendin op de bank. Eerst die zalvende pianomuziek van Richard Clayderman. Daarna wat Franse kaasjes en een wijntje ontkurken (weg met die onromantische draaidoppen). Even m’n warme hand op haar knie en een klein nat kusje in haar nek. We kwamen al snel in de stemming. Dus tilde ik haar op over de drempel van de slaapkamer.

Vol lentekriebels lagen we naast elkaar in bed. Onderweg naar een tedere vrijpartij. Tussen haar benen was het prettig vochtig en warm. Opeens schokte mijn beweging. “Is er wat?”, vroeg ze terwijl alle romantiek uit haar stem was verdwenen. “Ik heb die kut bril thuis laten liggen”, zei ik.

