Column: Lintjesregen

COLUMN – En ik maar denken dat alleen hardwerkende bejaarden en bijna-dooien zo’n lintje krijgen.

Dat bleek een misverstand. Na heftig zuigen en dreinen kreeg zwarte-zeur-piet Mitchell Esajas er ook een opgespeld door een dolblije Femke Halsema. Femke kreeg dan zelf wel geen lintje, maar wel een nat kruisje. Het leven zit raar in mekaar mensen. De grap is dat Esajas spuugt op zo’n Fem fatale. Maar die maakt zich alleen maar druk of d’r haar leuk zit. Tegen polarisatie zijn en tegelijkertijd zo’n polariserend figuur als Esajas een lintje opspelden, pfffff. Is Akwasi ook al voorgedragen?

Esajas heeft zogenaamd verdienste op het terrein van bestrijding van discriminatie, maar heeft in werkelijkheid een vreselijke tering hekel aan ‘ons’. Zoals-ie met z’n clubje berichten retweet dat je Zwarte Piet in elkaar moet trappen of op agressieve wijze kinderfeestjes verpest en vernielingen en plunderingen goedpraat. Om daarna iedereen uit te maken voor vuile racist en fascist.

Schoppen tegen een land, schoppen tegen tradities. Maar wel prima leven van subsidie-slurp-clubjes. En als we opperen dat-ie beter kan ophoepelen naar een land van kraaltjes en spiegeltjes, is dat vloeken in de kerk. Welnee, wie zoet is krijgt (lekkers) niks, wie stout is (de roe) een lintje.

Als deze show elk jaar de norm wordt, wie zouden er dan nog verder nat kunnen worden van de lintjesregen? Misschien wel Taghi en Weski. De Peppi en Kokki van deze bananen-monarchie. Waarschijnlijk is de uitreiking in een en dezelfde gevangenis. Wel zo gezellig. Ik zag Weski in de krant met zo’n zwart balkje voor d’r ogen. Wat een gemiste kans om daar geen reclameslogan op te zetten: “WESKI ADVOCATEN BV. IK BEN FF PLEITE..” Als ik trouwens haar gezicht zo zie, krijgt het woord witwassen een totaal andere betekenis.

En juist als sneuneus Esajas wordt geridderd, zijn daar twee Rijswijkse pietenpartijen die botsen. In Rijswijk dus. Of all places. De ene wil een inclusieve intocht. De andere een traditionele. Ja ja, nog steeds in Rijswijk. De oplossing ligt voor de hand. Lekker twee intochtjes. Een met Rijswijkse regenboogpiet en een met Rijswijkse Zwarte Piet. En opeens slaan ze door in dat Rijswijk. Met Kerstmis twee soorten kerststollen en met Pasen twee soorten hazen. In Rijswijk zeg je nee, maar krijg je er twee.

Dit jaar kregen 998 vrouwen en 1.830 mannen een onderscheiding. Martine van Grieken is directeur van de Kanselarij der Nederlandse Orden: “Om een lintje te verdienen moet iemand zich al meer dan vijftien jaar inzetten voor de samenleving.” Een ervan is Marleen Mulders die met haar 35 jaar de jongste gedecoreerde is. Marleen zet zich al sinds 2002 in als ervaringsdeskundige voor kinderen met kanker. Belangeloos en met veel liefde.

Geen BN‘er. Geen tv-persoonlijkheid. Geen valse songfestival-ster. Maar gewoon Marleen uit Tilburg. Marleen kreeg op jonge leeftijd oogkanker en ze verloor veel van haar zicht. Door de bestraling werd ze slechthorend. Toen ze tien jaar was verloor ze haar onderbeen aan kanker. En die Marleen zegt: “Ik ben wel beperkt , maar alles is mogelijk.” Marleen Mulders uit Tilburg. Onthoudt die naam. Een mooie meid. Met een lintje.

Over de auteur

Deze column is geschreven door Ronny Lammers. Ronny schrijft elke zondag een spraakmakende column waarbij hij geen blad voor de mond neemt. Ronny is eigenaar/coach van ITP Institute Tennis Promotion en traint met zijn team alle niveau’s in het noorden van Nederland.

Foto: Ronny Lammers