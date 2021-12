Column: Lord of the Coronings

COLUMN – Hoe reist een impotente Tsjech naar Slovenië? Via Graz.

Onlangs hoorde ik iemand klagen over stijfheid na de Pfizer-prik. Hilarisch. Pfizer staat bekend om stijfheid, de Calvé-slogan past prima: wie is er niet groot mee geworden? Pfizer’s paradepaardje was primair bedoeld als middel tegen hartkwalen. Sindsdien zijn ze bij Pfizer dol op bijwerkingen. Met carnaval zingen ze bij Pfizer Ik heb een zachte 2G maar ook een harde L. Waar blijven die verrassende neveneffecten van de COVID-vaccins? ‘Oké, het heeft niet geholpen tegen corona, maar ik ben nu wel eindelijk van mijn flaporen af.’ Als het maar ergens tegen helpt, dan is het in ieder geval allemaal niet voor niets geweest.

Want verder zijn we in twee jaar tijd niet veel opgeschoten. Er is geen beleid. Het komt er niet, het is er nooit geweest. De vaccins werken niet. Ze hebben nooit gewerkt, ze gaan nooit werken. De mensen die aan het roer staan doen maar wat, ze weten het ook niet meer. Ze hebben het nooit geweten. We hangen al twee jaar boven de oceaan, het is nacht, overal is het zwart. COVID Airlines. Hugo staart voor de zoveelste keer ongerust naar de hoogtemeter. ‘Mark, wat denk jij, gaat dit goed?’ Mark kijkt beduusd voor zich uit, zucht diep en drukt dan op de alarmknop. Een stewardess komt de cockpit binnen. ‘Stefanie, maak Diederik wakker alsjeblieft, we hebben een probleem.’ ‘Een probleem? Is het – ‘ ‘Snel, alsjeblieft, we hebben hem nu nodig.’ ‘Natuurlijk, natuurlijk, ik ga hem halen.’ Even later verschijnt Diederik, hij heeft nauwelijks geslapen. Diederik drukt zijn bril op zijn neus en kijkt naar de meters. ‘Wat is hier aan de hand?’ ‘Ik weet het niet, ik heb het gevoel dat er iets niet klopt’, reageert Hugo. ‘We hebben de automatische piloot ontkoppeld’, vult Mark aan. Diederik schrikt. ‘Je hebt wát?! Verdomme man, dat kan niet waar zijn, op die manier raken we helemaal uit koers!’ Een blik op de navigatie bevestigd Diederiks vermoeden, ze zijn uit koers.

Intussen, op grondniveau, heeft Gandalf van Dissel de handen vol aan een leger omikrons. ‘You… shall… not… PASS!’ schreeuwt Jaap, zwaaiend met het Moderna-vaccin. Gollem Kuipers heeft de schreeuw gehoord, hij maakt zich op voor de aanval. ‘The vaccin is mine… my own… my precious!’, slist Kuipers. Dan schrikt Hugo wakker, zijn vrouw kijkt hem bezorgd aan. ‘Gaat het wel? Je leek even helemaal weg. Het is trouwens jouw beurt.’ Hugo schudt het hoofd, neemt een slok water en probeert zich te herpakken. ‘Het gaat wel, ik droomde even, het komt vast door die film. Ik was bekeerd tot het coronisme en werd achterna gezeten door een man met een klein brilletje, zo’n Youp van ’t Hek-montuur.’ Er valt een korte stilte. ‘Kom, we gaan een andere keer wel verder’, reageert zijn vrouw, terwijl ze het spelbord in de doos stopt. De Coronisten van Catan. ‘Trouwens Huug, wie hoop jij dat er dit jaar op één staat in de Top 2000?’ Daar hoeft Hugo niet lang over na te denken. ‘Africa van Toto, dat lijkt me toepasselijk, gezien de situatie. We zijn straks allemaal een beetje Africa. Met die gedachte wil ik het jaar graag afsluiten. En jij schat, heb jij al gestemd?’ Hugo kijkt haar verwachtingsvol aan. ‘Ja, op Wishful Thinking van China Crisis en op Wake Me Up When Corona Ends. Goed hé?’ ‘Zeker, hele sterke keuzes, die blijven voorlopig nog wel even actueel. Over wake up gesproken, ik denk dat ik even ga liggen. Ik ben nogal moe.’

Over de auteur

Deze column is geschreven door Derek Hogeweg. Derek is programmamaker bij OOG Radio en fanatiek wielrenner. Zijn columns gaan over uiteenlopende onderwerpen. In alle gevallen betreft het de mening van een lange man.

Foto: cottonbro/Pexels