Column: Marteling

COLUMN – In het Brabantse dorp Wouwse Plantage is een zeecontainer aangetroffen die was ingericht als martelkamer.

Vergeet de midweekse SM avondjes met uw vrouw. Laat die maar even met haar nieuwe handboeien aan het plafond bungelen. Clip uw tepelklemmen los en schenk een koud biertje in. U begrijpt opeens dat u een sadomasochistische prutser bent. Met een zweepje op haar billen slaan. Verder komt u niet. Hier wilde men te werk gaan met een kettingzaag, takkenschaar, vleesmessen, scalpels, heggenschaar en vingerboeien. Deze groep ijzervreters kon worden gearresteerd wegens metaalmoeheid. Ga maar eens slepen met die handel. We hebben het hier over dikke drugskartels. Zware jongens met een hoofdpijndossier. Of in SM taal: ‘the real pain in the ass’.

In het midden van de container stond een tandarts stoel. Hetzelfde model als in de film ‘Marathon Man’ waarin Thomas Levy (Dustin Hofman) wordt gemarteld door tandarts en gewezen nazi Christian Szell (Laurence Olivier) Deze boort vakkundig eerst door de vulling en vervolgens dwars door de zenuw. Echt een gezellige familiefilm bij uitstek. Nederland martelland. In Den Haag zijn er al kamervragen gesteld om de naam Wouwse Plantage om te dopen in Wau-au-au-se Plantage.

Over martelen gesproken. De ombouw operatie van Rob Jetten liep wat vertraging op. Daarom hebben ze nu bij D’66 een echte vrouw van vlees en bloed rondlopen. Hoewel ik me dat soms afvraag als ik haar kille reptielenoogjes zie. Sigrid Kaag heet ze. Sieg voor intimi. Vergeet het ‘Sieg Heil’ bij een joviale begroeting. Zeker als je weet dat haar man Anis al-Qaq diende onder Yasser Arafat die toen voor moordenaar speelde.

Terwijl we hier met een Zwarte Pieten probleem zitten speelt Sigrid graag voor Sinterklaas. Dan geeft ze zomaar een miljard euro aan Afrika. Manmanman wat een slecht idee. Verdwijnt de poen in verkeerde zakken van zwarte dictators met witte tanden van de een of andere oembaloemba stam. Daar waar in Afrika jaarlijks al zo’n 45 miljard euro aan belastinggeld verdampt door wegsluizen en verduistering krijgen ze van onze blonde Sigrid nog een miljardje extra toegestopt. Dan prijzen internationale vrienden haar de hemel in. Misschien wordt ze stiekem wel opgewonden van het strooien met onze belastingcenten. Terwijl wij gebukt gaan onder onze eigen coronacrisis en er zoveel Nederlanders gebruik moeten maken van de voedselbank is Sigrid bezig met het spekken van bananenrepublieken. Ondanks ons hongergevoel ligt Sigrid Kaag behoorlijk zwaar op de maag. En wrijven helpt niet.

Voor nog een marteling moeten we naar Amsterdam. Een drogisterij haalt de kop van een zwarte man weg van de gevel. “Deze gaper vond men aanstootgevend en het winkelpersoneel werd bedreigd”’, zegt uitbater Harry Piet (geen familie van Zwarte Piet). Een gaper werd vroeger bij apotheek en drogisten als uithangbord gebruikt. Veel gapers hadden een oosters uiterlijk met tulband en mantel. Dit als verwijzing naar de herkomst van de geneesmiddelen. Maar een paar sneue zwartkijkers associeerden het weer eens met racisme. Kijkt er eindelijk een zwarte medemens op ons neer, is het weer niet goed. Hopelijk laten ze hem hangen. En over hangen gesproken. Uw vrouw hangt nog met handboeien aan het plafond. Pak snel uw zweepje en sla uw blanke slavin nu het nog kan.

Opschieten ..!!!

Over de auteur

Deze column is geschreven door Ronny Lammers. Ronny schrijft elke zondag een spraakmakende column waarbij hij geen blad voor de mond neemt. Ronny is eigenaar/coach van ITP Institute Tennis Promotion en traint met zijn team alle niveau’s in het noorden van Nederland.

Foto: Ronny Lammers