Column: Meneer Akwasi

COLUMN – Glibberig en gluiperig. Deze woorden schieten me spontaan te binnen. Want buiten de ijspret bij -1 en de Groningse waakvlam bij -1, stond De Slimste Mens deze week met stip op +1. In deze quiz proberen veelal domme kandidaten de slimste mens te worden. De presentatoren zijn ver over de houdbaarheidsdatum. Vooral de volgevreten mediageile salonsocialist Van Rossem. Eén keer geprobeerd te kijken en toen snel gezapt naar het Belgische origineel.

Ik kan me vergissen, maar het lijkt me allemaal teveel voorgekookt. Ik bedoel, sommige kandidaten krijgen wel heel gemakkelijke vragen. En dan die tronies als ze een vraag goed hebben, zo van ‘goh, wat ben ik toch een groot en helder licht’. Ik zou ze wel eens willen zien bij 2 voor 12 of bij Per Seconde Wijzer.

Een tijdje terug werd ik getipt dat meneer Akwasi de slimste mens wilde worden. Dat mag-ie natuurlijk proberen. En met die kleuterschool vragen van Philip kwam-ie nog een heel end. Plots was meneer Akwasi iedere avond trending en kwamen er racistische en negatieve posts op X: “Ik snap niet dat deze hersenloze zwarte gek aan dit programma mee mag doen”, schreef een idioot. Da’s natuurlijk niet leuk. Foei, foei. Toch ken ik maar weinig mensen die openlijk racistisch zijn. Maar op X kun je roepen wat je wilt en mede door Elon Musk en een ander algoritme brak de hel los. Zelfs de KRO-NCRV toonde hun lafheid door te vertrekken op X. Man, man, man, wat een weglopers. Hé, is dat geen leuke naam voor een nieuwe tv-serie? ‘Ik Vertrek’, oh wacht…

Begrijpen die krentenbollen van de KRO-NCRV nou nog niet dat racisme niet verdwijnt zolang je die Katholiek-Christelijke hoofdjes in het zand steekt? Enfin, er kwam ook nog een brief van de oud slimste mens-winnaars. Dat ze afstand namen van het racisme dat meneer Akwasi over zich heen had gekregen. Misschien ligt het aan de toenemende messenverkoop, maar ze ‘staken hem een hart onder de riem’.

Keiharde kritiek moet kunnen vind ik. Wit of zwart. Zo’n brief met hun statement is gewoon potsierlijk. Dat JeSuisAkwasi-gedoe is misselijkmakend. Mag ik een teiltje alstublieft?

Alsof meneer Akwasi zo’n braaf koorknaapje is. Alsof meneer Akwasi zo’n heilig (bruin) boontje is. Akwasi heeft het zelf verkloot. Al was-ie zo blank als vla. Akwasi heeft er voor gezorgd dat Nederlanders niet meer als Zwarte Piet de straat op durven. Akwasi met z’n agressie en z’n oproepen tot grof geweld. Met z’n bedreigen van journalisten, hun apparatuur afpakken. Akwasi de huisjesmelker met een Ashanti verleden. Een volk met een inktzwarte geschiedenis waar het gaat om slaven houden. Op mensen jagen om ze tot slaaf te maken. En aan die slavenhandel stinkend rijk en machtig zijn geworden in hun eigen grauwe eeuw.

Meneer Akwasi de rapper, de dichter, de omroepbaas en Akwasi de woordkunstenaar. Hoewel dat laatste betwijfel ik. Ik ken een echte. Eentje die columns schrijft. En die op zondag al om 5 uur opstaat. Een echte woordkunstenaar. In hart en nieren.

Over de auteur

Deze column is geschreven door Ronny Lammers. Ronny schrijft elke zondag een spraakmakende column waarbij hij geen blad voor de mond neemt. Ronny is eigenaar/coach van ITP Institute Tennis Promotion en traint met zijn team alle niveau’s in het noorden van Nederland.

Foto: Ronny Lammers