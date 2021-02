Column: Meningenmaffia

Ik zeg alvast sorry. Voor wat? Voor alles.

Dit lijkt overbodig maar in 2030 zal blijken; ik was in 2021 mijn tijd vooruit. De tendens is duidelijk zichtbaar. Uiteindelijk komt alles een keer op de weegschaal en als ik alles zeg, dan bedoel ik ook écht alles. De tijd waarin we nu leven gaat de geschiedenisboeken in als “Het Grote Rechtbreien”.

Ik vraag me alleen nog af: welke afslag hebben we gemist?

Ik geef de schuld aan social media. Facebook, Twitter, Instagram… Zogenaamd bedoeld om verbinding te creëren – de werkelijkheid is anders. Facebook en Twitter zijn verworden tot massale meningenmachines. Het draait er allemaal om het eigen gelijk. Aangezien er niet zoiets bestaat als “het grote gelijk”, is het dus alsof je een lont in een kruitvat steekt. En de lont is alvast voor u aangestoken. Ik lees wel eens de reacties onder nieuwsartikelen op Facebook. Bij voorkeur van RTL, of de NOS. Van die artikelen waar honderden mensen op reageren. Echt, geloof me: ik zou om de reacties willen lachen, maar het is zó triest dat ik er eigenlijk om moet huilen.

Het is niet normaal hoe mensen tekeer gaan op social media. Maar ingrijpen? Nee, dat wil men niet. Daarvoor zijn de (financiële) belangen te groot.

Instagram, bedoeld voor “mooie plaatjes”, is inmiddels het symbool geworden voor oppervlakkigheid. In een bikini over het strand lopen, en jezelf afvragen welke kleur handdoek daar het beste bij past, puur voor de foto’s – nou, dan ben je toch niet helemaal honderd hoor. Instagram zou Amerikaans kunnen zijn voor ijdelheid. Pure ijdelheid. We willen allemaal gezien worden en als we niet van nature een bovengemiddelde status hebben, dan doen we daar wat aan. Omdat je anno 2021 overal wat aan kunt doen. Borsten, billen, haar, huid, tanden…

De enige overeenkomst tussen social media en het echte leven is dat er ook op Twitter sprake is van een pikorde. De mensen met de meeste macht, dat zijn de mensen met de meeste volgers. Bekende mensen. Presentatoren, politici, vloggers, influencers enz. Zij bepalen welke weg een mening aflegt. Het klootjesvolk kan nog zoveel berichten posten, er zal niet ineens een uitnodiging komen voor een plek aan een talkshowtafel. Als je Arie Boomsma heet is dat een heel ander verhaal, dan is de impact veel groter. Zoals Youp van ’t Hek ooit een biermerk om zeep hielp, zo gaat het nu dagelijks op Twitter en Facebook. De elite heeft zich verenigd in de meningenmaffia en bepaald wat goed en fout is. Als de elite zich uitspreekt dan staan ze bij de “serieuze” media tegenwoordig op scherp. Zo bleek wel uit het bericht over Ivo Niehe, die tweeëntwintig (!) jaar geleden aan Britney Spears vroeg of zij haar borsten had vergroot. Ik las het bericht op site van de NOS, wreef nog eens in mijn ogen, en las het toen opnieuw. Het jaar 1999, ik kon me er wel nog wat van herinneren. Een andere tijd. Een tijd waarna ik soms nog wel eens verlang. Een tijd zonder meningenmaffia.

Deze column is geschreven door Derek Hogeweg. Derek is programmamaker bij OOG Radio en fanatiek wielrenner. Zijn columns gaan over uiteenlopende onderwerpen. In alle gevallen betreft het de mening van een lange man.