Column: Migratiedeal

COLUMN – Jongens, we hebben een deal. Ren in je zwembroek juichend over straat. Omhels elkaar op een vol terras. Trakteer de hele flat op VVD-bitterballen. Zoen je oude buurvrouw vol op de mond. Wachtlijsten voor huurwoningen zijn verdwenen. Dobberbootjes blijven drijven. Ga zondag weer eens naar de kerk en winkel veilig in Ter Apel. Sophie Hermans gooit haar tassen in de lucht en Rutte voelt zich de komende honderd jaar onaantastbaar. Want mensen, er is een migratiedeal. We weten nog niet wat er precies is afgesproken. Maar dat kan ons geen mallemoer schelen. Wir schaffen das!

Als de nieuwe deal net zo’n succes wordt als de deal die destijds met Turkije is afgesloten, gaan we er nog een hoop plezier aan beleven… Oh nee, wacht… Ieder weldenkend mens weet ook dat je niet zo snel een deal kunt sluiten. Dit is een bühnedeal, zodat de kranten de VVD-tokkies iets kunnen voorschotelen om hun bibbergedrag weg te nemen. We weten tenslotte allemaal dat sneuneus Rutte nooit iets voor elkaar krijgt dat niet makkelijk is. “De man is een psychopaat”, zei Job Knoester eens. En toch zit-ie er nog. Ongrijpbaar. Als een aal in een emmer snot. De gladjanus, de gladakker, de gluiperd.

“We gaan niet een kabinet laten vallen als we er nog uit kunnen komen. Dat-Doen-We-Niet”, kijkt hij over z’n brilletje. Rutte is de leugen voorbij. Vraag dat maar aan de Groningers, met hun nog steeds niet opgeknapte bevingsboerderijen. Vraag dat maar aan de ouders van gestolen toeslagen-kinderen. Alles wordt weggelachen met nieuwe beloftes. En hij komt er altijd mee weg, doordat hij zelf een crisis creëert en vervolgens zijn aanblijven legitimeert, omdat hij het probleem wil helpen oplossen. Zo kan-ie wel 32 jaar premier blijven. Mijn hemel da’s ouder dan z’n ouwe Saab.

En wij blijven vrolijk VVD stemmen. Ook al spoelen de migranten over onze schoenen en krijgen we natte voeten. In Bloemendaal hebben ze ook natte voeten. Van het zweet. Want er komen daar 90 asielzoekers. In Bloemendaal. En dat vinden de Bloemendalers niet leuk. Bloemendaal is een reservaat, een soort AZC van hotemetoten en andere omhoog gevallen mensjes met een leuk bijgesnoeide voortuin en een Porsche Cayenne in de garage. Bloemendaal stinkt naar stront omdat er zoveel kak woont. Bloemendaal is een mix van kleine piemels en vaginale droogheid. En juist tussen deze villatokkies komen 90 viriele asielzoekers de boel uitwonen. Maar daar zijn de inwoners niet van gediend.

“Liever meer tenten in Ter Apel, dan dat asiel-schorriemorrie hier in ons beschaafde dorp”, zei een vrouw met een aardappel in der keel. Ik moest meteen aan m’n moeder denken. “Fatsoen is niet te koop”, zei ze dan en dat sloeg natuurlijk op deze Tena Lady. “Not in my back yard”, riep een Bloemendaalse pensionado met een raar hoedje op. Naast hem stond een jong omhooggetrouwd meisje mee te knikken.

Bloemendaal heeft 25.000 inwoners. 90 asielzoekers vind je niet terug op dat inwonersaantal. Wie Bloemendaal een beetje kent, weet dat deze autistische blaaskaken al afgezonderd wonen en iedere link met het werkelijke leven hebben verloren. Boomers genoeg in Bloemendaal. Zoveel dat het nu ook wel officieel Boomerdaal kan heten.

Over de auteur

Deze column is geschreven door Ronny Lammers. Ronny schrijft elke zondag een spraakmakende column waarbij hij geen blad voor de mond neemt. Ronny is eigenaar/coach van ITP Institute Tennis Promotion en traint met zijn team alle niveau’s in het noorden van Nederland.

Foto: Ronny Lammers