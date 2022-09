Column: Mollen

COLUMN – Dit is het verhaal over vieze Jeroentje en louche Linda. Het heeft ff geduurd, maar eindelijk viel het masker van onze succesvolle tv-personality Linda de Mol.

We zagen plots het smoeltje van een omhoog gevallen doorsnee-troela zonder inhoud. Als je met je vinger tegen het botoxmasker tikt, dan breekt alles direct af. Maar opeens was-ie daar. Vorige week. De column van Linda de Mol over Linda de Mol in de Linda van Linda de Mol. En wat blijkt? Het gedrag van ene Tim Hofman was volgens Linda meer grensoverschrijdend dan van haar ex Jeroen Rietbergen. Je had toch bij de molletjes iets meer hersens verwacht.

Het is namelijk in een filmpje dat Tim een grapje maakt dat hij een stijve lul heeft. “Ik zag de beelden van Hofman die tegen een ongemakkelijke vrouw zei: ‘Laat je tiet zien, ik heb een stijve lul’ en zag hoe dat niet zo erg werd gevonden”, aldus Linda in haar column. Ze had het goed gezien. Het was ook niet zo erg. Daarbij werd de ‘zaak’ aangeslingerd door kindermisbruiker en vlogger Youness O. Ai ai, die kon niet met z’n poten van een 15-jarig meisje afblijven. Welkom in Nederland bananenland.

Tim Hofman is natuurlijk een sneuneus die andere de maat neemt. Misschien dat Linda toch begrijpt dat haar vieze vriendje Rietbergen zonder Hofman gewoon door had kunnen gaan met z’n ranzige praktijken. Het is maar even gezegd. En denk nou maar niet dat haar schrijfsel voor de kat z’n kont werd gepubliceerd. Welnee. Gewoon afrekenen graag. In keiharde euro’s. Zou Linnepin al lid zijn van de voedselbank? Ze gaat er de laatste tijd wel uitzien als een strakgetrokken hamster. En dit leest u gratis. Het circus van The Voice begint op een klucht te lijken die z’n weerga niet kent. Ooit na de laatste aangifte nog iets van het OM gehoord? Nee dus. En de aangeklaagden maar wachten. Als aangeschoten wild. Waarop? Op niks!

Johan Derksen roept makkelijk dat Marco Borsato toch gewoon in kleine zaaltjes kan beginnen. Je gelooft het niet. In deze tijd kun je beter je mond houden. Of koop een leuk stukje grond in Toscane. Want hoe langer deze trage wacht-ellende duurt, des te moeilijker wordt de opstartperiode. Het is zeg maar gerust pijnlijk. Daarom is iedereen muisstil. Als de dood dat de D’66 muizenrechters gaan brullen. De verkaagisering van de samenleving neemt steeds ernstiger vormen aan. Hadden we eerst zo’n Linda elite mevrouwtje die gepikeerd was dat zij en haar man en bedrijf wat lastige vragen kregen. Daarna volgde een pafferige Johnny de Mol met wel erge losse handjes. “Ook zo zielig voor die jongen”, aldus tante Linda. Hij heeft zoveel partners gemold. Tijd dus voor een mollenklem.

Om eerlijk te zijn ben ik geen fan van Tim Hofman. Maar ik mag die Rietbergen ook niet. Met z’n therapie. En die Marc-Marie Huijbregts is ook een piepkuiken. En Ali B. mag ik ook echt niet. Die zit weer in Almere. Z’n comeback voor te bereiden. Dat zegt een spion van Yvonne Coldeweijer. Die ik ook weer niet mag. Van Wendy van Dijk krijg ik het koud. Van Martijn Krabbe veel te benauwd. Maar niemand zegt wat. Niemand maakt een move. Niemand schut het verleden van zich af. Ongeacht de prijs. Deze rechtstaat maakt mensen kapot. Veroordeel ze. Dan kunnen ze ooit opnieuw beginnen. Maar op deze manier zijn we allemaal de weg kwijt. En wat ze ook misschien op hun kerfstok hebben. Zo ga je niet met mensen om. Voorlopig zijn ze onschuldig. Voor het tegendeel is bewezen.

Deze column is geschreven door Ronny Lammers. Ronny schrijft elke zondag een spraakmakende column waarbij hij geen blad voor de mond neemt. Ronny is eigenaar/coach van ITP Institute Tennis Promotion en traint met zijn team alle niveau’s in het noorden van Nederland.

Foto: Ronny Lammers