Column: Mona

COLUMN – “Complotdenkers sporen niet. Viruswappies zijn gek.” We staan niet heel erg tolerant tegenover andersdenkenden. Maar oordelen we niet te snel? Zo ontstaat een voedingsbodem vaak uit teleurstelling, angst en onrust. Veel mensen hadden ermee te maken tijdens de coronacrisis. Maar denk ook aan zingeving. We zoeken graag naar de vraag wat er nog meer is. Daarom verdiepen we ons in andere waarheden.

Ik ben zelf een zware complotgekkie. Althans dat vindt m’n psycholoog. Het begon onschuldig door in mezelf te praten. Ik zei lachend dat er nog nooit iemand op de maan had gelopen. De psycholoog vond dit een milde vorm van schizofrenie. “Fijn dat er tenminste nog iemand om u lacht”, troostte hij. Het begon serieus te worden toen ik hem vertelde dat ik Elvis was. Ja ja, die zanger kende hij wel. Na observatie kreeg ik medicijnen. Een kuurtje voor 14 dagen. Bij de deur vroeg hij om een handtekening. “Je weet tenslotte maar nooit” lachte hij.

Na een aantal rustige jaren heb ik momenteel last van opspelende corona-theorieën. Ik weet opeens zeker dat de ontwikkeling van het vaccin te snel is gegaan. En niemand kan me overtuigen dat het niet zo is. Ab Osterhaus niet en Ernst Kuipers niet. Ook Jaap van Dissel niet en al helemaal Diederik Gommers niet. Diederik Gommers is de nieuwe Gordon Heuckeroth van de medische sector. Daar gaan we nog jaren last van hebben in het mediabestel. Je kunt de televisie niet aanzetten of Diederik Gommers is er op. En als Diederik Gommers er eens een keer niet op is dan zijn er andere mensen op die praten hoeveel Diederik Gommers op de televisie komt. Pfffff. Over een besmetting gesproken.

Wat hebben we niet door de deskundigen over ons uitgestort gekregen. En dat zonder te kiezen. Pfizer, Moderna, AstraZeneca, we moesten zelfs dansen bij Jansen. Daarna mouwen opstropen. Spuit erin. Niet zeiken. Zeker niet over dodelijke bijwerkingen. Dat viel gewoon onder; vette pech. En laten we eerlijk zijn. Als 85% van de bevolking is gevaccineerd hebben we toch de beloofde groepsimmuniteit? En of je nou een gekkie bent die geloofd in Illuminatie, maanlandingen, chemtrails, buitenaardse wezens, samenzweringstheorieën of zelfs QAnon.

Dankzij Pabo Hugo en Pipo Mark zitten we keihard vast aan teststraten en QR-codes. Wat een destructief drama duo is dat. Demissionair zijn deze heren. Met vooral een hoop air. Gebakken air. De Haagse clowns hebben Mona Keijzer ontslagen. Zeg maar ons smaakvolle lievelingstoetje. Wat een dombo’s. Die zit straks heerlijk bij Groep Omtzigt. Met een dikke Volendamse middelvinger richting CDA.

Het ontslag op staande voet volgde na een interview in de Telebelg; “Als je in een samenleving bent beland waar je bang voor elkaar moet zijn tenzij je een bewijsje kunt laten zien dan moet je je echt even achter de oren krabben en je afvragen: willen we deze kant op…” Mona kon het niet beter zeggen. Als je jezelf niets meer mag afvragen. Als je niets meer in twijfel mag trekken in dit leven. Dan ben je geen leider. Dan ben je een QRankzinnige.

We zitten sinds zaterdag met iets opgezadeld waar we allemaal last van hebben. Links, rechts, jong, oud, arm, rijk, gevaccineerd of ongevaccineerd. Naar bed met uw vrouw kan straks alleen nog met een geldige QR-code. Ach, er zullen echt wel betere tijden aanbreken. De vraag is alleen wanneer…

Over de auteur

Deze column is geschreven door Ronny Lammers. Ronny schrijft elke zondag een spraakmakende column waarbij hij geen blad voor de mond neemt. Ronny is eigenaar/coach van ITP Institute Tennis Promotion en traint met zijn team alle niveau’s in het noorden van Nederland.

Foto: Ronny Lammers