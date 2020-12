Column: Mondkapje

Column – De overheid doet via een gelikte reclamecampagne een poging om ons domme Nederlanders te doen geloven dat we met een mondkapje samen tegen corona vechten. Kom op zeg. Wat een onzinnige onzin.

Wetenschappelijk is aangetoond dat mondkapjes helemaal geen toegevoegde waarde hebben. Het is alleen het misleidende geruststellend gevoel waardoor het verplicht is geworden. Maar ach, zolang microbiologen, virologen, immunologen, epidemiologen, allergologen, infectiologen, farmacologen, fysici, chemici, Jaap van Dissel en deskundige natuurwetenschappers het onderling niet eens zijn zegt dat al meer dan genoeg.

Maar gelukkig kunt u nu aan uw kleinkinderen vertellen wat een held u was tijdens de corona pandemie. U droeg een mondkapje en heeft op die manier onnoemelijk veel levens gered. De vlag gaat uit in de straat en uw foto staat op de schoorsteenmantel van een vaag familielid. Er wordt een feest georganiseerd met worstenbroodjes en de burgemeester komt. En misschien krijgt u een lintje als het ‘Zijne Majesteit de Koning’ tenminste behaagd.

En dan schakelen we nu over naar de gemeente Waalwijk. Want daar denken ze te weten wat humor is. Mensen mensen wat een vrolijke hilarische en humoristische gemeente is dat. Waalwijk is frivool en zelfs een tikkeltje spraakmakend. De gemeente roept op om je mondkapje te behandelen alsof het gaat om je eigen onderbroek. De tips van de gemeente zijn; Gebruik elke dag een schone – Raak ‘m niet steeds aan met je handen – Leen ‘m niet van andere personen – Draag ‘m niet binnenste buiten of achterstevoren – Zorg dat alles goed bedekt is – Laat ‘m niet zakken in bijzijn van anderen – Zitten er gaten in? Weggooien! Zodra ik kan breng ik onmiddellijk een bezoek aan Waalwijk. Met een schone onderbroek. Humor verlengt je leven en ik wil heel oud worden.

Virussen gaan door de lucht, mocht u het nog niet weten. Maar ach gossie, het is onmogelijk om een niet medisch masker te ontwerpen dat de virusverspreiding tegengaat. Daar helpt geen zelf in elkaar gefrummeld smoelendoekje tegen. Je ziet op straat de meest vreemde creaties. Draagt uw vrouw een tijgerprint beflapje onder haar neus. Hou d’er in de gaten. Ze voelt zich een beest. Een vrouwenbenen fetisjist zal een mondkapje maken van een panty en een sportman van een joggingbroek. Daarbij hoort het mondkapje samen met peuken, kauwgum, plastic en glas tot het moderne zwerfvuil. De coronabeschaving ten top. Masker of geen masker, je bek valt er van open.

Zonder mondkapje boodschappen doen is mogelijk bij de Albert Heijn en Lidl. Daar stellen ze geen moeilijke vragen over uw plotselinge opkomende astma, longontsteking, COPD, hartproblemen, uw ooramputatie en andere leugens om het maskertje niet te hoeven dragen. Uit betrouwbare bron heb ik trouwens vernomen dat er betere maatregelen tegen corona zijn dan een mondkapje. Noteert u maar even; 1. Was uw handen tenminste drie maal per dag met voorvocht. 2. Mensen met corona direct opsluiten in een isoleercel. 3. Koop een harnas op Marktplaats en klap het vizier dicht tijdens de kerstinkopen.

Er is een groep mensen die sinds de corona uitbraak al een dikke negen maanden lang dag en nacht hetzelfde mondkapje draagt. Dan krijg je natuurlijk een ophoping van etensresten zoals stukjes frikandelbroodje, saté kroket en hard geworden patatjes oorlog. Niet hygiënisch maar voor de echte Nederlandse herkauwer een culinair hoogstandje.

