Column: Natte voeten

COLUMN – Goedemorgen Nederlanders. Ga vandaag niet naar Limburg om soppende en dweilende Limburgers te kijken. Ik herhaal; Ga niet naar Limburg. Doe het niet. Blijf weg.

Boek geen hotelkamer met uitzicht op de Maas. Kijk niet naar voorbij drijvende huizen, auto’s, de ark van Noach en complete campings. Maak geen selfie met een natte voeten Limburger. Doe het niet. Breng geen toast uit op de hoogwaterstand. Zet geen duikbril op. Drink geen Gulpener bier. Doe het niet. Stop ermee. Ga terug naar huis.

We weten allemaal dat dit niet had mogen gebeuren in Nederland waterland. Mensen, mensen. Blijkbaar was het water in een recalcitrante bui en kwam plotseling zomaar binnendenderen. En maar klagen over die droge zomers. We worden op onze wenken bediend.

Het geld aan watermanagement klotst in dit land letterlijk tegen de plinten. Maar we hanteren liever het goedkope ‘Hansje Brinker beleid’. Allemaal je vinger in de dijk steken om het gat te dichten. In het Limburgse sufferdje stond daarom de advertentie; “vingers gezocht”. Ik heb m’n buurvrouw opgegeven. Die speelt viool. Zo te horen kan zij wel een vinger missen.

Is er trouwens al steun uit bijvoorbeeld Suriname…? Suriname stuurt 1300 nieuwe Surinamers? Snel wat kamervragen stellen aan Sylvana Simons. Meteen maar aan haar vragen of “Limburg staat blank” nog zo genoemd mag worden.

Kijk beste vrienden, een vulkaan kan uitbarsten, een aardbeving kan plaatsvinden. Springtij en storm kunnen kustplaatsen overspoelen, blikseminslag kan brand veroorzaken, storm kan een ravage aanrichten en een meteoriet kan op je hoofd vallen. Dat is altijd zo geweest. Dus als één van die dingen gebeurt is het voor 95% verwijtbaar aan de bewoners zelf. Dan krijg je toch de sticker “Eigen schuld dikke bult” opgeplakt. Nooit leuk voor de Limburger die na zo’n ramp z’n drijvende caravan kan gaan opvissen in Hoek van Holland. Daarbij komt dat veel water niet goed is voor de gemiddelde laptop.

Geen goed nieuws dus uit de provincie voor pensioengerechtigden die van vlaaien houden. Het water staat ze daar tot aan de lippen. Eerst bereikte ons op woensdag al waterig nieuws uit Zuid-Limburg vanwege de zondvloed des doods. En op donderdag kwamen daar nog zware buien bij met meer dan 75 mm per 24 uur.

Voor weerman Peter Kuipers Munneke is dit noodweer de ultieme natte droom. Kelders worden binnenzwembaden. Drollen drijven gezellig door de straten uit overstroomde rioleringen. Maar als de waterlanders zijn opgedroogd is er toch weer hoop voor de toekomst. Ideeën genoeg met die 3 miljoen van giro 777. Maak van Limburg een groot waterpretpark. Valkenburg is het nieuwe Atlantis. Eerdaags kun je daar diepzeeduiken naar onderwater casino’s. Pak de waterfiets naar de bakker. De jetski naar Albert Heijn. En met Sinterklaas brengt de stoomboot de pakjes aan huis. Het Nederlandse Venetië ontpopt zich tot een van de zeven wereldwonderen.

We krijgen in Limburg de start van de Volvo Ocean Race en de Love Boat komt terug voor de broodnodige romantiek. Surfen rond de Vaalse berg, het kan straks. Waterskiën over het Vrijthof, de mogelijkheden zijn eindeloos. Kortom Limburg, een Nederlandse provincie om van te watertanden.

Over de auteur

Deze column is geschreven door Ronny Lammers. Ronny schrijft elke zondag een spraakmakende column waarbij hij geen blad voor de mond neemt. Ronny is eigenaar/coach van ITP Institute Tennis Promotion en traint met zijn team alle niveau’s in het noorden van Nederland.

Foto: Ronny Lammers