Column: Nicky

Maar liefst tweeëntwintig jaar na de dood van Nicky Verstappen is het proces tegen hoofdverdachte Jos B. begonnen. 11 augustus 1998. Zolang al sluimert het mysterie rond de dood van Nicky Verstappen. Een schuchtere elf jarige jongen die vanwege chronische heimwee twijfelde of hij wel mee wilde gaan op zomerkamp. Maar het uiteindelijk toch deed.

Tweeëntwintigjarig jaar van duizenden uren aan politieonderzoek op zoek naar antwoorden die nooit kwamen. Van beschuldigende vingers, misprijzende blikken en valse verdachtmakingen. En van ouders die al tweeëntwintig jaar in wanhoop moeten leven met de raadselachtige dood van hun kind.

Over Jos B. die kort na de dood van Nicky over de Brunssummerheide fietste en later hoofdverdachte werd. Die in de Spaanse Pyreneeën na een klopjacht in de kraag werd gegrepen en zich nu moet verantwoorden voor de rechter. Jos B. die op het moment van de moord in 1998 als 35 jarige man alleen met z’n moeder in Simpelveld woonde.

Jos B. de zwijger.

Jos B. de einzelgänger.

Jos B. de introverte.

Jos B. de wildernis man.

Jos B. de ontuchtpleger.

Jos B. de vrouwloze.

Jos B. de kinderknuffelaar.

Jos B. de kinderpornoverzamelaar.

Jos B. die geen dna wilde afstaan.

Jos is de Remi van deze wereld. Hij heeft niemand die zich voor hem interesseert. Nou ja eentje dan. Zijn advocaat Gerald Roethof. De eerste keer dat ik van Roethof vernam was toen de politie rapper Typhoon staande hield. Zijn donkere huidskleur matchte niet met z’n witte SUV. Meteen was Surinamer Roethof daar om iets te roeptoeteren over etnisch profileren.

Meneer de advocaat vertelde dat hij soms wel vier maal per week staande werd gehouden. Toen ik zijn zwarte Mercedes S klasse zag met geblindeerde ramen en zwarte 22 inch wielen begreep ik dat best. Zo’n combinatie is goed voor een mega drugsdeal of er liggen een paar lijken in de kofferbak.

Ik twijfel wie mij meer kotsneigingen bezorgt. Roethof of B. Het duo list en bedrog. B, de opgepakte pedoseksueel en Roethof de duivel met de gladde praatjes. Dat B. moest verklaren dat het jongetje al dood was en hij Nicky’s kleding fatsoeneerde. Dat op die manier het DNA in het onderbroekje was terechtgekomen. Theorieën die de ouders Verstappen doen rillen van ellende.

Sinds de arrestatie van B. hebben ze gebeden om de waarheid. Nu horen ze vol ongeloof de hersenspinsels van deze lijzig lispelende gladjakker. Jos B. Voormalig scout. De grote kindervriend. Die op de vlucht slaat en een dood kind achterlaat. En in z’n paniek het onderbroekje binnenstebuiten en achterstevoren en de Ajax pyjamabroek binnenstebuiten aantrekt bij Nicky.

Ik zag moeder Verstappen in de rechtszaal. Ze teert al bijna een kwart eeuw weg van verdriet. De lege blik in haar ogen. Een starre uitdrukking om haar mond. Getekend door het noodlot. Het leven gaat als een gruwelfilm aan haar voorbij. “Mijn zoon mijn zoon, wanneer krijgen we rust”.

Ooit zal ze mooi van hem dromen. Dat ie in z’n Ajax pyjama het veld opkomt. En de winnende goal maakt. Wat zal ze juichen. En hem omhelzen. Om hem nooit meer los te laten. Zo zal ze dromen. Iedere nacht. Want een moederhart maak je zomaar niet stuk. Een moederhart gaat eeuwig mee.

Over de auteur

Deze column is geschreven door Ronny Lammers. Ronny schrijft elke zondag een spraakmakende column waarbij hij geen blad voor de mond neemt. Ronny is eigenaar/coach van ITP Institute Tennis Promotion en traint met zijn team alle niveau’s in het noorden van Nederland.

Foto: Ronny Lammers