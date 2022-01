Column: Nieuw Elan

COLUMN – Ministers kwamen afgelopen week als circusartiesten opdraven bij dompteur Rutte. Allemaal goedendag en een kopje koffie. Allemaal een glimlach en een boks. Jezelf vastleggen voor een variété-programma van vier jaar.

Het belooft weer veel van hetzelfde. Zelfde ingrediënten, zelfde bereidingswijze, zelfde chef-kok. Dus ik verwacht de komende jaren dezelfde muffe prak. Maar Rutte zoekt nieuw elan en komt op de proppen met Robbert Dijkgraaf. Vroeger zat Robbert bij De Wereld Draait Door waar hij sprak over de oerknal. Ik zette direct een pan op m’n hoofd omdat ik meende dat het een kwestie van seconden was. Maar opeens besef ik dat de oerknal symbool staat voor het verval van Nederland.

Dat het gaat over mannen met fakkels. Die met stille en blinde woede voor een huisdeur staan. Zoals bij Hugo de Jonge en Sigrid Kaag. Die daar wonen als gewone burgers. Tot een totale gek als Max van den Berg aanbelt. Max is een dakloze Jezus-aanhanger. Max is debiel. Hij begrijpt maar niet dat Jezus hem allang heeft verlaten. Boven z’n bed hing vroeger een FVD-poster met Gideon van Meijeren. Dat zegt natuurlijk niks. Bij mij hing een poster van Batman. Maar ik vloog ‘s nachts toch echt niet met een brandende fakkel naar de overbuurvrouw.

De oerknal is ook de dodelijke knal voor Pim Fortuyn, Theo van Gogh, Derk Wiersum en Peter R. de Vries. Mannen die ergens voor stonden. Mannen met een brede rug. Mannen die hun nek uitstaken. Mannen die voor hun mening uitkwamen. Mannen met haar op hun tanden. Mannen met charisma. Mannen die we missen. Morgen staat het nieuwe kabinet in hun zondagse kleren op het bordes. Met beloftes die ze niet kunnen waarmaken. Dat we in Groningen de gaskraan opendraaien voor de Duitsers. Ook dat nog. Terwijl niemand zich bekommerd om ingestorte boerderijen. Terwijl niemand de angst wegneemt van de eerder trillende Groningse aarde.

De financiële compensatie voor de ouders van de toeslagenaffaire is nog steeds niet rond. Die Alexandra van Huffelen slaakte een zucht van opluchting toen ze haar biezen mocht pakken. Want zij zou wel even aftikken. Zij was de Poenschepper als in de Suske en Wiske nummer 67. Maar ze bleek een Poenschepper zonder poen. En de ouders shoppen nog steeds bij de voedselbank. De koppen zijn gewisseld. Met nieuw elan. Ollongren naar Defensie. Zou ze zelf wel eens hebben geschoten? Of alleen in der eigen voet. Wopke Hoekstra gaat het buitenland in. Vergeet je Superdry slaap-shirt niet mee te nemen Wob. Helpt goed tegen heimwee.

Mijn afscheidscadeau voor Hugo ligt al klaar:

aluminium hydroxide

formaldehyde

sodium chloride

host cell DNA

benzethonium chloride

MDCK cell DNA

aluminium phosphate

vero cell protein

vero cell DNA

sodium hydroxide

50% Glycerin USP

polymyxin B

phosphate buffered saline

ethilenediaminetetraacitic acid

monobasic pottasium phosphate

amorphouse aluminium hydroxyphosphate sulfate

MRC-5 human deploid cells

polysorbate 80

Wedden dat Hugo hard wegloopt voor zoveel gif? Terwijl het de ingrediënten zijn van zijn eigen boosterprik.

Over de auteur

Deze column is geschreven door Ronny Lammers. Ronny schrijft elke zondag een spraakmakende column waarbij hij geen blad voor de mond neemt. Ronny is eigenaar/coach van ITP Institute Tennis Promotion en traint met zijn team alle niveau’s in het noorden van Nederland.

Foto: Ronny Lammers