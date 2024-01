Column: Nieuwjaarsoorlog

COLUMN – Hoe luidde die slogan ook alweer? Oh ja, ‘Er gaat niets boven Groningen’. Nou, dat is ze met die nieuwjaarsnacht aardig gelukt.

Daarom schakelen we nu direct over naar het altijd rustige en pittoreske Midwolda, en wel naar de Anna Maria Horalaan. Daar brak namelijk om 01.10 uur de Derde Wereldoorlog uit. Nee, en dit keer niet von unseren deutschen Nachbarn, maar door een paar zwakbegaafde Groningse tokkies. De allesvernietigende explosie is waarschijnlijk ontstaan in een lanceerinrichting, ik herhaal in een lanceerinrichting. Dan vraag je je af, hoe komt in godsnaam zo’n lanceer-geval in Midwolda? Bellen met Elon Musk? Bestellen bij Alibaba? Hoeveel lijntjes coke, plus de nodige alcohol is er daar doorheen gegaan. Klagen over aardbevingen en dan er zelf één opwekken. Stelletje boeren minkukels.

We weten het allang. Verbergen heeft geen zin. Kom er nu maar voor uit; Nederland gaat ten onder aan tolerantie. Man, man, man, wat een slap land zijn we toch geworden onder Rutte. Ik bedoel, je hebt mensen en oliebollen. Neem politiechef van de eenheid Amsterdam, Frank Paauw. Ik zag hem deze week in een talkshow zitten. Frank keek als m’n oude hond die een te lange boswandeling heeft gemaakt. Frank had hangwangen. Frank z’n ogen stonden vreemd. Frank z’n haar is grijs geworden. Frank straalt geen gezag meer uit. Frank praat niet, Frank lispelt. Frank heeft het over de ‘pliesie’. Frank moet worden overgeplaatst. Oude vrouwtjes helpen oversteken of oliebollen bakken op de markt.

“Dit is onacceptabel”, zegt Frank. “We zien het verschil niet meer tussen legaal en illegaal vuurwerk”. Oh nee, Frank? Wacht maar tot ze een Poolse cobra in je reet stoppen. Sla verdomme nou eens met je vuist op tafel man. Gooi dat Pieterbaantuig in een long-stay afdeling. Sleep die geestelijk mindervalide idioten voor een tribunaal. Het is ieder jaar hetzelfde gezeik. Oogoperaties, blindheid, oorsuizingen, levenslange doofheid, afgeschoten vingers, missende onderarmen. Eén man miste zelfs een deel van z’n neus. De dienstdoende arts bekeek de neus en zei: “We kunnen ‘m wel opereren, maar het blijft een gok“.

Ieder jaar dezelfde teksten. Ieder jaar dezelfde beelden van brandweerauto’s die met stenen worden bekogeld. Politieagenten die onder vuur worden genomen. Ambulancepersoneel wordt gemolesteerd als ze een slachtoffer willen redden. Jezus, het zal je vader zijn.

Het tuig lacht en de politie doet het af met een zogenaamd foei-gesprekje. Dit land is knettergek. “Roep de noodtoestand uit op nieuwjaarsnacht.” We zijn tenslotte in oorlog. Trommel het leger op en schop die verwende vuurwerkmannetjes de militaire dienst in. Opvoeden begint daar waar thuis faalt. Het enige wat ons kan redden is een politiestaat. Net als Singapore. Laat Frank Paauw eens gaan kijken welke boetes er daar op het menu staan. Een peuk uit het raam gooien kost 13.000 euro en oh, je mag pinnen hoor.

Volgend jaar Oudejaarsavond stel ik voor dat alle vuurwerkwauzen gaan knallen op Rottumeroog. Kunnen ze daarna ook nog een partijtje zandvoetbal spelen. De geamputeerden tegen de half blinden. Even je aanmelden bij Staatsbosbeheer. Veel plezier. En bedankt namens mij en alle dieren.

Over de auteur

Deze column is geschreven door Ronny Lammers. Ronny schrijft elke zondag een spraakmakende column waarbij hij geen blad voor de mond neemt. Ronny is eigenaar/coach van ITP Institute Tennis Promotion en traint met zijn team alle niveau’s in het noorden van Nederland.

Foto: Ronny Lammers