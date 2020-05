Column: Niks

COLUMN – We wonen momenteel op ons eigen onderduikadres ergens in een land van niks. Uitgeput door virologen. Niet in staat om ons nog te verzetten.

Murw geluld over coronadoden op ic’s of de komende faillissementen in de horeca. En dat je broodje bapao uit zichzelf gaar op je aanrecht ligt dankzij de 5G van Vodafone. Of over Gerard Joling die zestig is geworden en dat de Bijenkorf haar deuren weer heeft geopend. Dat onze faalstaat ruim 2800 euro moet betalen aan Volkert van der Graaf, de moordenaar van Pim Fortuyn. Dit alles omdat Fred Grapperhaus vergeten was ergens een handtekening te zetten. En omdat Nederland ook vergeten is deze Volkert in de gevangenis te smijten en de sleutel weg te gooien krijgt hij ook nog geld toe.

Advocaat Liesbeth Zegveld heeft als specialisatie het binnenharken van euro’s voor poen beluste roepende droeftoeters. Hadden we eerst de trein-Molukkers die van dichtbij waren doodgeschoten (ja, je bent kaper of je bent het niet) nu gaat het om 52 Irakezen die gewond zijn geraakt of familieleden hebben verloren tijdens een Nederlands bombardement in Hawija (ja, het is oorlog of het is het niet). Liesbeth rekent op 10.000 tot 20.000 euro per dode Irakees. Dat klinkt niet als een aanbieding van het Kruidvat. En ik had nog zo gezegd; “Geen bommetje.”

In het land van niks, interesseert voetbal ons nog meer dan niks. Er stappen voetbalclubs naar de rechter om promotie uit de Keuken Kampioen Divisie af te dwingen. Dat begrijp ik dan weer wel. Keukenboeren zijn niet de meest betrouwbare mannen die vrouwen een keuken aansmeren. En omdat de concurrentie moordend is krijgen we straks nog “Keukenboer zoekt vrouw”. We zingen niet meer mee met Marco Borsato die z’n mortadella in vochtige spelonken steekt en met een burn-out bij mammie woont. Ook Jan Smit heeft een burn-out maar kreeg desondanks een lintje. Ik ben blij dat hij nu officier is. Als ie nou maar niet weer gaat zingen. Koop een leuke viskraam In Volendam Jan maar hou je haringkaken op elkaar.

Apathisch luisteren we naar het nieuws over niks. Over het klimaat en stikstof. Dat verdwijnt als sneeuw voor de zon. Alleen een beetje jammer voor Koning Willem. Sinds Willem zich bezighoudt met watermanagement is het nog nooit zo droog geweest in Nederland. Vergeet Spanje. Straks moeten we per straat in de rij staan met een emmertje zoals bij de Bir Murkuri waterput in Darfur. We maken ons niet druk over de hutje aan mutje in de rij staande IKEA kneuzen. Deze inbussleutel generatie lacht om de 1.5 meter regel. De Billy boekenkast berkenfineer is 202 cm hoog en kost 69,95. Koop de Billy mensen en maai bij de kassa al die virusontkennende kut klussers van u af. U blij en met Billy virusvrij.

Dit is dus het land van niks, niks, even wachten, en dan nog eens niks. De enige rep en roer gaat om onze vakantie. Ik hoor goede dingen over de Costa del Zolder. Het kost een paar centen. Maar dan heb je wel een vakantie van de bovenste plank.

Over de auteur

Deze column is geschreven door Ronny Lammers. Ronny schrijft elke zondag een spraakmakende column waarbij hij geen blad voor de mond neemt. Ronny is eigenaar/coach van ITP Institute Tennis Promotion en traint met zijn team alle niveau’s in het noorden van Nederland.

Foto: Ronny Lammers