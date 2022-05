Column: Nokiagate

COLUMN – Eigenlijk is alles oud aan Rutte. Een Saab met roetpluim, alleenwonend op een flat met bloemetjesgordijn en een Nokia uit het bakelieten tijdperk.

Rutte met z’n stoffige verhalen en vergeten herinneringen, z’n gespeelde verontwaardiging en z’n jokkebrokken. Rutte de gladjakker, de politieke slang, de tweedehands autoverkoper met brillantine in het haar, de charmante draaikont, de Nederlandse aal in een emmer snot. Rutte de snelle jongen. De warme persoonlijkheid. Z’n tanden bloot lachen. Z’n hand op je schouder. Rutte speelt de vriend die je altijd wilde hebben. De betrouwbare kameraad die je steunt in goede en slechte tijden. Die voor je door het vuur gaat. Door dik en dun. En vervolgens keihard laat vallen.

Rutte, de minister-president op sneakers. Rutte zonder stropdas, maar met het open overhemd. En met dat vreselijk glimmende Asics gay-shirt. Onze aerodynamische boy. Onze fietsende MinPres des vaderlands. Op z’n Koga met z’n neus in de wind. Rutte. De anti-atleet. De houten klaas. Met z’n bedroevende motoriek. Rutte. Die nog geen skippybal kan vangen. Maar wel kan sms’en. Tot ‘ie een ons weegt. Dat is onze leider. Onze man in Den Haag. We zullen het ermee moeten doen. Rutte is niet weg te knuppelen. Er zal een revolutie moeten uitbreken. Tanks door de straten. Schoten in de lucht. Laagvliegende bommenwerpers. Zandzakken voor de deur. Rutte doet of z’n neus bloed. Gewond is door de kwetsende verwijten. Het hoort bij de act. De act van een pias. Die iedereen met z’n macht bedwelmd. Die iedereen in de tang heeft. Zonder dat je er zelf erg in hebt.

Voor de zoveelste keer debatteert de Kamer over wie wat wanneer wist. En dit keer niet over het kwakkelende geheugen van Rutte, maar van z’n mobieltje uit de oertijd. Alsof er geen toeslagen-affaire en klimaatverandering en werkloosheid en ongelijke kansen in het onderwijs en armoede en criminaliteit en milieu vervuiling en woningverduurzaming en voedselbanken bestaan. Wat is nou voor het kabinet totaal onacceptabel dat Rutte niet kan blijven zitten. Noem het lijstje op. Het is: corrupt, bedrog, gedraai en het Rutte-theater. Weg dus met die Haagse bende. Incompetentie van de bovenste politieke plank. Vette salarissen voor leeghoofden. Het kan alleen in deze bananenmonarchie.

Er is sowieso al geen vertrouwen bij de burger. Geen interesse meer in de Nederlandse politiek. God o God o God, hoe zou dat toch komen? Zelfs de staatsomroep NOS begint met positief nieuws over het kabinet. Xander van der Wulp: “Het ergert Rutte dat z’n goede intenties in twijfel worden getrokken”. Die Xander. Hij zegt het. Echt waar. Met droge ogen. De PvdA en GroenLinks steunen de motie niet. Typisch. Blijkbaar vinden zij het wel prima dat zo’n liegende koorbal premier mag blijven. De vraag is dan, wat was de deal? Populist, Jesse Klaver, kwam zelf met dit fop-debat maar steunt de motie van wantrouwen niet. Komt natuurlijk omdat Wilders/Haga met de motie kwamen.

Niemand heeft het over de inhoud. Het gaat alleen maar over wan- en vertrouwen. De hele politieke wereld is compleet verrot. Rutte heeft inmiddels een iPhone. Man, man, man, wat een vooruitgang. Alles wordt opgeslagen in 512 GB. De functies elders staan op alfabet beschreven. Met slachtoffer en al. En bovenal, de dickpics zijn veel mooier dan op die ouwe Nokia. En nou niet meteen Overmars ermee lastigvallen, Mark. Voor je het weet krijg je straf van Kaag. En of je het lekker vindt of niet. Dan word jij gewipt.

Over de auteur

Deze column is geschreven door Ronny Lammers. Ronny schrijft elke zondag een spraakmakende column waarbij hij geen blad voor de mond neemt. Ronny is eigenaar/coach van ITP Institute Tennis Promotion en traint met zijn team alle niveau’s in het noorden van Nederland.

Foto: Ronny Lammers