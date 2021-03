Column: Nuance

Nuance

In een wereld van extremen kun je nooit genoeg nuance op voorraad hebben.

Er sterven mensen door het coronavirus en restauranthouders gaan failliet. Het is allebei verschrikkelijk, maar de dood overwint. De dood is definitief. Toch kan ik me de frustratie voorstellen. Frustratie, omdat je iets verloren ziet gaan waar je jarenlang keihard voor hebt gewerkt. Dat gevoel van machteloosheid lijkt me vreselijk. Als een schip dat langzaam ten onder gaat. Wat je ook doet, het is niet meer te redden.

Er sterven mensen door het coronavirus en jongeren kampen met ernstige depressies. Het is allebei verschrikkelijk. Wederom overwint de dood, want die is definitief. Toch moeten we de gevolgen van een uitzichtloze situatie niet onderschatten. Mijn jonge jaren heb ik mogen beleven in ultieme vrijheid. Van beperkingen had nog nooit iemand gehoord. Spontaan een terrasje pakken op een broeierige zomeravond, gezellig samen een biertje drinken met die goede vriend – zonder je daarbij af te vragen of het al negen uur is. Ik zou ook gek worden als ik nu op een kamertje zat van een paar vierkante meter. Met een laptopscherm als enige constante verbinding naar de buitenwereld. Met lessen die alleen nog digitaal worden aangeboden – en zorg er zelf maar even voor dat je je betrokken blijft voelen. Om over eventuele motivatieproblemen nog maar te zwijgen.

Ik word al somber nu ik bovenstaande alinea’s teruglees.

Er sterven mensen door het coronavirus en sportcompetities worden aan banden gelegd. Het is allebei verschrikkelijk. De dood, ja, die wint weer eens. De dood is definitief. Een sporter die de top wil halen heeft wedstrijden nodig. Een wedstrijd is de beste training. Dat is zeer zeker ook van toepassing op wielrenners. Als je nu een jaar of vijftien bent en besloten hebt om vol voor de sport te gaan, dan is deze situatie een regelrechte ramp. Om de beste te worden moeten de omstandigheden optimaal zijn. En dat zijn ze momenteel niet. Verre van. De Ronde van Groningen werd onlangs afgelast. De organisatie zegt de veiligheid niet te kunnen garanderen. Ik snap de keuze, maar ik snap ook zeker de woede die zich meester zal hebben gemaakt van menig jong talent, die het van dit soort wedstrijden moet hebben.

Sigrid Kaag riep zaterdag dat ze wel iets ziet in een vaccinatiepaspoort. Zodat de mensen die geprikt zijn alvast terug kunnen naar het oude normaal. Goed idee? Ik weet het niet. Wel weet ik dat de huidige situatie niet lang meer houdbaar is, dat merk je aan alles. De flexibiliteit heeft een grens en die grens is bereikt. We gaan nu ietwat versoepelen. Als het over een paar weken desondanks toch weer strenger moet, dan voorzie ik wel wat problemen. De situatie waarin we zitten is zeer ernstig. Op de eerste plaats vanuit medisch perspectief, maar laten we de rest niet bagatelliseren. Al die ondernemers die hun levenswerk in rook zien opgaan, dat is net zo goed een regelrechte ramp. Nuance: we hebben het nodig.