Column: Ongeschikt

COLUMN – De afhandeling van de toeslagenaffaire is een ramp op zich, demissionair staatssecretaris Van Huffelen kan het niet aan.

Je zou het haar kwalijk willen nemen, maar boos worden op Van Huffelen voelt als boos worden op een pluche teddybeer. Ze heeft het beste met de gedupeerden voor, dat geloof ik meteen, de uitvoering is tot nu toe echter weinig overtuigend. Van Huffelen is de controle kwijt, alleen weet ze het zelf nog niet. Nou ja, ze weet het wel maar weigert dit toe te geven. Het dossier is te groot, het is een mission impossible. Van Huffelen heeft een XXL-schnitzel besteld, ze heeft zich vergist, ze krijgt het niet weg. We zijn aan boord van een op hol geslagen olietanker, gestaag naderen de rotsen, op de brug staat Van Uffelen met een megafoon. Geen paniek, blijft u rustig zitten. De situatie is onder controle. Het lijkt alsof we gaan botsen maar daar wordt aan gewerkt.

Van Huffelen is Sjef van Oekel in Zuurkool Met Vette Jus. Maaltijd na maaltijd stapelt het servies zich op, tot de tafel uiteindelijk bezwijkt onder het gewicht van alle borden. Van Huffelen is de garnalenpelster uit de legendarische Gouden Gids-commercial, voor elk gepeld exemplaar vijftig nieuwe, volle netten. Van Huffelen is het callcenter dat, nadat je een kwartier in de wacht hebt gestaan, verzoekt een mail te sturen. Van Huffelen is een zwembad vol paarse opblaaskrokodillen. Van Huffelen is de militair in opleiding die, hangend op de bank, omringd door een zee van pizzadozen en bierflesjes, laveloos naar de afstandsbediening grijpt. Ongeschikt.

Van Huffelen kan het niet aan. Dat is geen schande, maar enkel de realiteit. De toeslagenaffaire is slechts het begin, het is een Paard van Troje. Bij de fiscus barst het van de lijken in de kast, er heerst een angstcultuur, potentiële klokkenluiders worden vakkundig weggepest, managers en medewerkers leven in gescheiden werelden. Althans, dat staat vandaag in NRC. De krant heeft naar eigen zeggen een nog ongepubliceerd, vernietigend rapport in handen, een verslaglegging waardoor koppen gaan rollen zodra de feiten het daglicht zien. De vraag of Van Huffelen de juiste persoon is om dit tij te keren wil ik wel voorzichtig proberen te beantwoorden.

