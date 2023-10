Column: Ontgroening

COLUMN – Het kostte een herexamen, maar dan heb je ook wat. Wopke Hoekstra heeft het dan toch geflikt tot Eurocommissaris. Poe, poe. Da’s niet misselijk. De wereld schoner maken voor een vuil salaris van 3 ton. En dat allemaal door dingen te zeggen die anderen graag wilden horen.

Woppert heeft gedraaid gekropen gelikt en gelogen. Alles voor een gouden baantje. Het was weer ouderwets CDA theater en we blijven de komende winter allemaal heerlijk warm dankzij de gebakken lucht van onze nieuwe Eurocommissaris.

Wopke moet z’n gewonnen bokaal hard oppoetsen voor enige glans. Ze wilden bij de EU nou eenmaal een gewillige jaknikker. En dat is onze Woppert blijkbaar, gezien zijn lenige 180 graden draai. Het geeft alleen maar de volstrekte overbodigheid van de EU als politiek samenwerkingsverband aan. Maar-ja, best belangrijk die EU volgens allerlei krijsende juich-aapjes.

Lange Wopke is dus de opvolger van dikke Frenske. Hij weet net zoveel van milieubeleid als Timmerfrans toen hij begon. Prima kwalificatie dus. Ach, maakt niets uit. Hij hoeft alleen te herhalen wat Diederik hem influistert.

Al gaat heel Nederland op de snelweg zitten, we kunnen het klimaat niet veranderen. Dat wil ik ze voor 300.000 euro ook wel wijsmaken. Hou er mee op. Het kost honderden miljarden belastinggeld die je beter kunt besteden. We hebben hier problemen genoeg lijkt me zo. Zorg, migratie, onderwijs en huizen bouwen is momenteel top prioriteit. Er is een verandering van het klimaat, maar vervuilers als Rusland China en India zullen mee moeten doen. Wij zijn de woestijn roepende lilliputters van de wereld. Amai, amai, wat een lawaai. De muis, hij brult.

“Toen onze Wop een Wopje was, heel aardig om te zien, nu bromt-ie alle dagen en bijt nog bovendien.” Wopke is Wopke niet meer. KLM pas maar op, Wopke Hoekstra komt eraan. Wil de accijns op kerosine verhogen. Hahaha. In Nigeria koken ze gewoon nog op kerosine. We zullen ze krijgen, die illegale kookprinsessen. Niemand is momenteel milieubewuster dan Wopke Hoekstra. Wopke Hoekstra is als een kameleon, hij kleurt van groen naar ultragroen. Wopke Hoekstra is onze Hulk in driedelig grijs. Wopke Hoekstra is de vleesloze McKroket. Wopke Hoekstra houdt van de natuur. Wopke Hoekstra is gek op boom-knuffelen. Wopke Hoekstra gaat tantra-dansen in het bos. Wopke Hoekstra gaat alle uitstoot met 90 procent terugbrengen. Vergeet Greenpeace, vergeet Extinction Rebellion vergeet GroenLinks. Wopke Hoekstra kwam ooit van Shell, maar wijst ons de weg met z’n groene vingers.

Wopke Hoekstra gaat de aarde redden. Hoe fijn is dat. Wat een geweldig vooruitzicht. De vraag blijft of hij de Zonnekoning uit Maastricht kan doen vergeten, of dat hij altijd in z’n schaduw blijft staan. Een ding is zeker. Dit is nou precies de reden dat mensen weinig vertrouwen hebben in de politiek. Hoe was die spreuk ook alweer: ‘Wiens brood men eet, wiens woord men spreekt’. Lijkt me een mooi tegeltje voor Wopke op ‘t Europese toilet. Want er is maar één ding wat je met politieke clowns moet doen: doortrekken.

Over de auteur

Deze column is geschreven door Ronny Lammers. Ronny schrijft elke zondag een spraakmakende column waarbij hij geen blad voor de mond neemt. Ronny is eigenaar/coach van ITP Institute Tennis Promotion en traint met zijn team alle niveau’s in het noorden van Nederland.

Foto: Ronny Lammers