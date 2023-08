Column: Op water en brood

COLUMN – Het weekblad Story spotte Thijs Römer bij de AH. Zo’n jongen wil ook wel eens wat anders dan water en brood. En wie weet zijn de Lange vingers, Kinder-chocolade, bakvissen en breezers deze week in de bonus. Appie en Thijs letten allebei graag op de kleintjes.

Vanmiddag hoorde ik tot mijn verbazing dat er toch een omroep is die hem graag een contract wil aanbieden… NET 5.

Je zou natuurlijk niet moeten zeuren. Je zou natuurlijk niet moeten zeiken. Je zou gewoon die maand celstraf moeten pakken. Een Nederlandse cel is, vergeleken met Peru, een vijfsterren-hotelkamer. Daar had je kunnen nadenken hoe je toch je eigen glazen in hebt gegooid. Met je slappe gelul over je Amsterdamse opvoeding en dat het de schuld was van je scheiding met Katja Schuurman. Dat het gemis aan maniakale seks met haar, jou “uit het niets” hulpverlenertje deed spelen voor puber meiden en jezelf daarmee de afgrond in vingerde. Dat vond de rechter ook erg slordig. Vooral dat je al die meisjes bevredigingstechnieken ging aanleren. Zeg maar vingervlugheid voor dummy’s. Godverdomme Thijs, je eigen dochter Sammie is dertien.

Je kunt het tegenwoordig ver schoppen als je foto’s stuurt van je eigen ding-dingedong (Teach-in taal voor dick pic). Je kunt bijvoorbeeld voetbaldirecteur worden of bandleider of politicus. En nu dus ook nog acteur. Wat zet je dan als onderschrift bij jouw eigen opgestuurde piemel? “Hoi dit is Dickie, m’n rasechte pikkie”, of als je een Römer bent: “Hoi, dit is m’n cock met c-o-c-k”. Volgens de wet ben je in ieder geval de lul. Wat bezielt je überhaupt om je pik te ruilen voor een handtekening? Om je snikkel te laten keuren door een tiener. Om je jodocus te laten transformeren in Jodocus ‘kwak’. Hou op zeg, zoveel moeite voor nog geen vingerhoedje vol.

Thijs heeft het zo waanzinnig druk met wippen dat je je afvraagt hoe het seksueel uitbuiten van minderjarigen nog in z’n agenda past. Dat Thijs getrouwd was met balletmevrouw Ingone de Jongh. En dat de relatie explodeerde: “Met een zwaar hart heb ik besloten de liefdesrelatie met Thijs te beëindigen”, schrijft ze na het digitale jonge meisjes-gefriemel. Ja, een ballerina met een zwaar hart. Dat danst niet lekker. Dat ziet er niet flatteus uit. Meer een Dans Macabre. Tijdens z’n huwelijk met Ingone wipte hij ook nog met zijn tegenspeelster Emma Buysse. Oh ja, vergeet ik bijna influencer Noor, beter bekend als Queen of jet legs. Oh oh, ons Thijsje lust er wel pap van.

Maar in plaats van enig berouw. Van een mea culpa aan de jonge slachtoffers. Van op je knieën gaan met een deemoedig gebogen hoofd. Van een oprechte spijtbetuiging sturen in plaats van een dick pic. Welnee, niks van dat alles. Thijs Römer gaat doodleuk in hoger beroep. “Ik herken me niet in het beeld wat uit het vonnis naar voren komt.”

Thijs is voor mij de onbetwiste kampioen spermavlekkenwrijven. Daarbij is hij arrogant en ziek. Het enige wat hem kan redden is een blotebillentacktiek. Dat lukt hem misschien. Hij heeft tenslotte genoeg keren z’n broek laten zakken.

Over de auteur

Deze column is geschreven door Ronny Lammers. Ronny schrijft elke zondag een spraakmakende column waarbij hij geen blad voor de mond neemt. Ronny is eigenaar/coach van ITP Institute Tennis Promotion en traint met zijn team alle niveau’s in het noorden van Nederland.

Foto: Ronny Lammers