Column: Opdrukken voor een lang (en gezond) leven

COLUMN – Nu de kruitdampen van twee coronajaren enigszins zijn opgetrokken is dit het moment gezondheid hoger op de agenda te zetten.

In Amerika is enige tijd terug onderzoek gedaan naar het aantal push-ups dat mannen konden uitvoeren, en het risico dat deze mannen liepen op hart- en vaatziekten. Wat bleek? Mannen die zich veertig keer (of vaker) konden opdrukken liepen zesennegentig (!) procent minder kans op hart- en vaataandoeningen, vergeleken met mannen die nog geen tien keer omhoog kwamen. Oké, natuurlijk kun je kanttekeningen plaatsen bij dit onderzoek dat werd gehouden onder brandweermannen, een relatief fitte doelgroep. Maar toch: stel dat er een kern van waarheid in zit. Dat je je risico op hartproblemen fors kunt verlagen met zoiets eenvoudigs als opdrukken, is dat dan niet gewoon de investering waard? Het kost je slechts een paar minuten per dag en een duur fitnessabonnement is nergens voor nodig, want voor deze oefening heb je geen apparaten nodig.

Ik kom gemiddeld tot vijfentwintig keer, als ik een goede dag heb haal ik soms de dertig. De veertig lonkt. Ik kan me al verheugen op de dag dat ik de veertig haal. Overigens sport ik sowieso graag, als ik geen push-ups doe ben ik wel aan het roeien, of zit ik op mijn spinningfiets. Dat is natuurlijk de voornaamste voorwaarde om het vol te houden: lol. Ik heb beweging nodig om mezelf op te laden, na een training voel ik me doorgaans een stuk energieker. Beweging is cruciaal voor de mens, dat heeft neuropsycholoog Erik Scherder de afgelopen jaren al vaak genoeg benadrukt. Krachttraining is niet alleen goed voor spieren en botten, de hersenen hebben er ook baat bij. Diverse onderzoeken laten zien dat krachttraining de kans op dementie verlaagd en dat het allerhande cognitieve vaardigheden ten goede komt. Dus hoewel al die sportschoolpatsers met hun opgepompte armen soms wat stupide overkomen zijn ze dat zeer waarschijnlijk niet.

Veertig keer opdrukken. Het vergt wat oefening, maar het is te doen. Trainen voor een marathon vraagt meer wilskracht – en is zeer waarschijnlijk ongezonder. Want dat liet het bewuste onderzoek ook zien: meer is niet per se beter. Mannen die zich tachtig keer konden opdrukken waren niet volledig beschermd. Zo werkt het niet. Ook spelen andere factoren natuurlijk nog steeds een rol bij het ontstaan van gezondheidsproblemen. Het opdrukken compenseert de zoute pizza’s en lege kratjes pils niet. Je kunt ook tot veertig push-ups komen met overgewicht, kwestie van doorzettingsvermogen. Uiteindelijk is preventie een kwestie van gezond doen in de breedste zin van het woord. Toch vind ik het een fascinerend onderzoek, met fascinerende resultaten. Of het nou honderd procent klopt of niet. Laat het op zijn minst een inspiratiebron vormen voor iedereen die graag een beetje gezond oud wil worden. En eerlijk is eerlijk: wie wil dat nou niet?

Over de auteur

Deze column is geschreven door Derek Hogeweg. Derek is programmamaker bij OOG Radio en fanatiek wielrenner. Zijn columns gaan over uiteenlopende onderwerpen. In alle gevallen betreft het de mening van een lange man.

Foto: Victor Freitas/Unsplash