Column: Oranjekoorts

COLUMN – Dit jaar staat mijn Oranjegevoel gelijk aan een ijskoude Siberische hongerwinter. Eerst zijn daar de BLM kniel voetballers die zich vasthouden aan de boycot met Veronica Inside vanwege een Akwasi grapje van Johan Derksen. Diezelfde ballentrappers nemen later dan weer geen stelling tegen de 6500 arbeidersdoden in het satanische Qatar. Het woord ‘mensenrechten’ komt niet voor in de bijbel van onze voetbalbond.

Gijs de Jong is de secretaris-generaal van de KNVB. Zozo denk je dan. Secretaris-generaal. Das geen kattenpis. Maar dat bleek het wel. Gijs dacht enkele maanden keihard na en kwam toen aanzetten met elf lullige t-shirtjes voorzien van een tekst “Football Supports Change”. Gijs, man, gooi die fop shirts onder de korrels van eigen kattenbak. En hou in godsnaam op met die fleurige regenboog-armbandjes. De homo’s worden daar van de daken gegooid. Je denkt toch niet dat er één zieke sjeik voor jou door de knieën gaat.

“We geloven in de kracht van het voetbal”, roept onze stoere Gijs. Je bent niet goed wijs Gijs. Jullie geestelijk hulpeloze bondscoach Frank de Boer weet alleen waar Qatar ligt omdat hij z’n zakken daar heeft gevuld met miljoenen oliedollars. Frank vindt de erbarmelijke omstandigheden in Qatar de “ver van m’n bed show”. Hoor je dat Gijs ? Dat zijn de woorden van jullie bondscoach. Ach ja, dat krijg je als je een domoor aanstelt met de hersens van een fruitvlieg.

Het Oranjegevoel is afgebrokkeld tot een zielig hoopje emotie. Het Oranjegevoel is totale eenzaamheid. Mijn God wat verlang ik opeens naar een stevige lockdown. Een heerlijk leeg stadion is toch de ultieme natte droom van de moderne Oranje supporter. Laat dat irritante dweilorkest maar lekker in de kelder gaan spelen. En hou op met die verschrikkelijke merchandising. Wat heb je aan een Oranje pruik en een Oranje zonnebril met ruitenwissers of aan een Oranje hoed waar je bierglazen in kan zetten. Ik wil helemaal geen bier halen in m’n hoed.

Maar het kan nog erger. Straks krijgen we Oranje condooms en Oranje anaalkogeltjes en Oranje dildo’s met de tekst; “Wat een kut wedstrijd” erop. Zelfs de Oranje versierde straten doen armoedig aan. Je schaamt je bijna dat je der woont. En dan die halvegare automobilisten met hun Oranje vlaggetje. Ik zou al die antennes wel willen afbreken. Hou op met die ouwe meuk van Bavaria jurkjes en de Heineken Pletterpet. Hou op met die achterlijke supporters zoals de Oranje-generaal, de Wortelman, Pippi Langkous met Oranje vlechten en de Tietenman met z’n grote ballonnen. Man man man. Het zal je vader maar zijn.

En dan die diepgewortelde betrokkenheid van de ING bank bij het Nederlandse voetbal. Flikker toch op met je ING. Met z’n witwaspraktijken en die poenschepper van een Ralph Hamers.

En als we net in het oog van de hysterische voetbalstorm zitten gaat de KNVB zitten te vitten op de Jumbo. De treurigheid ten top. Natuurlijk kunnen ze het niet hebben dat de Snollebollekes leuker zijn dan die duffe Appie Heijn. Die leven nog in het Flippo tijdperk. Mag ik eve overgeve. Daar gaat ons laatste restje Oranjekoorts. Dus nog één keer om het af te leren; “ALLEMAAL VAN LINKS NAAR RECHTS ORANJE KAMPIOEN…NAAR LINKS ….NAAR RECHTS, NAAR LINKS ….NAAR RECHTS”. En nou als de sodemieter hier met die Snollebollekes juichcape. Anders zet ik voor straf m’n oude Gullitpetje met rasta haar weer op m’n hoofd.

Over de auteur

Deze column is geschreven door Ronny Lammers. Ronny schrijft elke zondag een spraakmakende column waarbij hij geen blad voor de mond neemt. Ronny is eigenaar/coach van ITP Institute Tennis Promotion en traint met zijn team alle niveau’s in het noorden van Nederland.

Foto: Ronny Lammers