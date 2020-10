Column: Ouwehoeren

Als samenleving hebben we zo langzamerhand een ongekend niveau van achterlijkheid bereikt. Dankzij internet (allerhande wappies op social media), geïmporteerde debiliteit (islam, migranten) en de algehele onverschilligheid van de blanke Nederlander (slechts geïnteresseerd in Facebook, Netflix en vakantie) zijn we nu op een punt aangekomen dat een 21-jarig huppelkutje zonder enige geestelijke bagage in een tv-programma moet aanschuiven om het gepeupel te bewegen zich aan een paar simpele regels te houden. Dat blijkt namelijk beter te werken dan de herhaalde waarschuwingen van ter zake deskundigen. Als het niet zo intens treurig was zouden we er misschien hard om kunnen lachen.

Kees van Koten zei eens; “In Nederland hebben ze het ouwehoeren uitgevonden”. En hij heeft nog steeds gelijk. Een bonte stoet van virusdeskundigen, intensivisten, ziekenhuisdirecteuren, hotemetoten van het outbreak management team en opper ouwehoer Ab Osterhaus trekt vrolijk babbelend aan ons voorbij. Talkshowvulling van de onderste plank. Ik ben echt helemaal klaar met dat gezellig klessebessen. Dat halfzachte polderbeleid in Nederland heeft geleid tot een corona besmetting als hoogste in Europa.

Kijk naar de Duitse mondkapjesplicht. Geen kostbare tijd verloren aan allerlei oeverloze meningen in praatprogramma’s. De Duitsers zijn plichtsgetrouw en hebben veel meer vertrouwen in de overheid dan de Nederlanders. In Noorwegen zeggen ze dat ze door die 1.5 meter nu wel heel dicht op elkaar moeten gaan zitten. En in Zweden hielden ze die afstand toch al vaak van elkaar, zelfs voordat het virus er was. En Nederland ..? Nederland heeft de viruswaanzinnigen. Die weten precies hoe het zit. Onder leiding van een heupwiegende Willem Engel zingen ze zonder mondkapje over liefde, vrijheid en verbinding terwijl de T-shirts met “Arrest Bill Gates”, gretig aftrek vinden. Van mij mogen ze. Alleen waarom moet ik besmet worden met corona omdat iedereen maar doet en roept waar ie zin in heeft.

Ik doe vandaag in het bos even m’n mondkapje af en adem de frisse herfstlucht in m’n longen. Het zal me goed doen. Wie kun je nog serieus nemen in deze hachelijke tijden. Ik zeg u, dat is onze Diederik Gommers. Wat is dat toch een prachtmens. En dan die goddelijke uitstraling. Ik zag hem bij Jinek en voelde dat ik weer geloofde. Dat ik weer naar de kerk moest. Maar waar ga je tegenwoordig nog veilig naar de kerk. Ik dacht aan Staphorst want daar gaat niemand dood. Zelfs niet met 600 zingende onderdanen. Dat komt omdat ze daar harder geloven dan in de rest van Nederland. En God is niet gek. Die heeft dat onmiddellijk in de gaten.

Goeroe Gommers is een profeet. Vindt hijzelf. “Soms heb je iemand nodig. Sterk en oprecht. Die als het er op aankomt voor je bidt of voor je vecht”, schreef Toon Hermans. Hij moet onbewust Gommers voor zich hebben gezien. Gommers is de vriend die je altijd had willen hebben. Gommers is de allesweter. Het heilige der heiligen. Kijk omhoog en Gommers zweeft boven je hoofd. Gommers is overal. Zelfs in je achtertuin. Ook al heb je helemaal geen achtertuin. Toch moet Gommers oppassen. Hij laat Famke Louise binnen in z’n privé cirkel. Zeker als je met haar een mondkapjes campagne begint. Voor je het weet raak je prettig besmet. De baas en zijn stagiaire. Een soort Clinton-Lewinskey verhouding. Moet Gommers er alleen wel goed voor zorgen dat ie zelf niet de sigaar wordt.

