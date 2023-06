Column: Over de doden niets dan goeds

COLUMN – Bah, alles wordt maar verboden in Nederland. Nou mogen we binnenkort ook al niet meer seks hebben met een lijk. Ministers Yesilgöz en Bruins Slot willen namelijk lijkschennis strafbaar stellen. En laat me raden, dit stond weer niet in het verkiezingsprogramma van de VVD.

Het is dus straks echt afgelopen met ketsen in de kist, honkebonken op de begraafplaats, een beurt voor de gebalsemde of een goeie vrieskist fuck. Ja mensen, wen d’r maar aan. Op koudkrikken komen hoge boetes te staan.

Ieder detail van uw leven is gevangen in de meest onbenullige regels, maar zodra u dood in een koelcel ligt is het vrij graaien. Und das ist verboten. Is een doodsaai seksleven dan ook strafbaar? Zolang Rutte premier is niet. Hoewel nu alle lijken uit de kast komen bij hem.

Maar als u een dierbare bent verloren en u komt er later achter dat iemand met haar liep te friemelen, lopen de koude koelkast-rillingen over uw rug. Dan is ‘t een heerlijk gevoel dat necrofilie niet langer wordt doodgezwegen. Het werd sowieso ook nooit genoemd in de Dela-polis. Niemand zei er iets van. Hooguit na de begrafenis bij de koffietafel met kruimelcake. Dan hoorde je nog wel eens verhalen. Dat de dode nog enigszins warm was. Tot grote opwinding van de dader. “Ach, zolang ze nog warm is, kan het ook niet veel kwaad”, zei hij en propte de volgende koele tante in de magnetron.

En dan zijn er nog de broodje (dode) aap verhalen. Dat moslims nog een keertje afscheid-seks mogen hebben als hun vrouw is overleden. Dat riekt naar waarheid. Ook Koran geleerden spreken over seks binnen enkele uren na overlijden. “Dan zijn ze nog zo heerlijk meegaand”. Zelf roeptoeter ik er liever niet over. Voor je het weet heb je seksueel gefrustreerde jongetjes achter je aan op gestolen scooters.

Ik vraag me wel oprecht af, hoe kan een gezonde kerel nou opgewonden raken van een dooie? Dan zit er toch echt wel een schroefje bij je los hoor. Je hele leven bussen vol jonge meiden kunnen versieren en dan uiteindelijk zo eindigen. De tragiek van het bestaan.

Degene die al dood zijn van binnen kunnen bij hun gemeente een aanvraag indienen (let op: pasfoto vereist) voor een necro-pas (kortingsbon op luxe hoogglans kist), welke na vijf jaar verlengd dient te worden bij het gemeentehuis.

Een rasechte necromanticus gaat deze tropische dagen gezellig tegen een ijskoud lijk liggen. Of er boven op. Warmte moet je delen. Over warme momenten gesproken, de necrofiel begrafenis top tien bestaat uit de meest ontroerende nummers. Op nummer twee staat ‘Het Water’ van Marco Borsato. Die man is zelf al bijna dood gezwegen.

“Bij het krassen van de uil, schond hij weer een verse kuil…” Er mag ook niks meer in dit landje. Is er trouwens wel een vrouwelijke necrofiele BN’er te vinden tussen al die kerels? Sylvie Meis misschien. Die neukt zich regelmatig omhoog en gaat daarbij over lijken.

Voor de doe-het-zelf necrofiel nog een tip: over de doden niets dan goeds, dus zeg na afloop altijd dat je het heel lekker vond. Een complimentje laat niemand koud.

Deze column is geschreven door Ronny Lammers. Ronny schrijft elke zondag een spraakmakende column waarbij hij geen blad voor de mond neemt. Ronny is eigenaar/coach van ITP Institute Tennis Promotion en traint met zijn team alle niveau’s in het noorden van Nederland.

