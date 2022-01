Column: Pang pang

Qua goede voornemens staat momenteel alleen mijn voornemen nooit meer over corona te schrijven nog overeind.

Wat ik me verder had voorgenomen? Niet veel. Een paar huis-tuin-en-keukendingetjes. Zo had ik bedacht om voortaan koud te douchen – slecht idee, ik douche inmiddels weer warm. Dry January? Mislukt. Wat zeg ik: nooit serieus aan begonnen. Volgens mij vergeten mensen dat het in de nieuwjaarsnacht ook al januari is. Als je het zo bekijkt heeft Dry January in veel gevallen slechts seconden standgehouden (in mijn geval klopt dat, ik nam om 00:00:05 een slok Jupiler). Ik ben geen arts maar seconden zijn niet genoeg om een murw gebeukte lever op kracht te laten komen, dat weet ik wel.

Welkom in 2022. Nog de beste wensen natuurlijk, al vind ik dat een vreselijke dooddoener. Dat komt door de manier waarop het doorgaans wordt uitgesproken. Zo van dan hebben we het maar gehad. Daarnaast zegt het niets. Leuk hoor, die beste wensen, maar vertel dan ook even wat je wensen zijn. Ik hoop dat dit jaar het verstand zegeviert. Het is tijd voor perspectief. Van booster naar booster hobbelen is geen beleid, er is behoefte aan een langetermijnstrategie. Terwijl ik dit schrijf realiseer ik me dat ik zojuist mijn laatste voornemen om zeep heb geholpen. De uitspraak ‘ik hoop dat het verstand zegeviert’ heb ik geleend van Poetin. Hij sprak deze woorden toen de EU in 2014 sancties oplegde aan Rusland, na annexatie van De Krim. Acht jaar later is die annexatie actueler dan ooit, Poetins machtsvertoon kent geen grenzen. Als hij gaat doen wat hij al weken impliceert te gaan doen kan 2022 nog wel eens een lastig jaar worden.

Van de NAVO zou ik in ieder geval niet teveel verwachten als het erop aankomt. De NAVO is als het vuurwerkverbod; het bestaat niet – ja, op papier. Onze jongens hebben zich voorbereid door jarenlang verstoppertje te spelen op de Veluwe, ze moesten ‘pang pang’ roepen in verband met bezuinigingen bij Defensie (geen grap). Kortom: ik vrees dat we op onszelf aangewezen zijn. Het enige alternatief is een cursus Russisch voor dummies volgen en het lichaam laten wennen aan extreme hoeveelheden alcohol. Vergeet Dry January. Ik zie mezelf al in de sneeuw staan, met Gerrie Eickhof-muts op het hoofd en een fles wodka in de hand. Het is december 2022, mijn adem spuwt wolkjes in de ijzige kou. Mark Rutte en Ernst Kuipers geven een persconferentie. Deze keer zal het vuurwerkverbod gehandhaafd worden. Vriendelijk verzoek: of u voortaan tijdens de jaarwisseling pang pang! wil roepen.