Column: Pijltjes gooien

COLUMN – Wat zijn er onnoemelijk veel beroemde muren in de wereld. Je hebt de Chinese muur en de Klaagmuur en zelfs een kauwgomballenmuur. En je kunt beter een kroket uit de muur trekken dan dat je met je rug tegen de muur staat. Maar nu is er dan de betaalmuur. Het principe is simpel. U zit vóór de tv en de programma’s verdwijnen erachter.

Het Zweedse Nordic Entertainment Group kaapt momenteel alles weg wat nog beweegt van de buis zodat we ‘s avonds weer ouderwets gezellig moeten ganzenborden. Formule 1 en de Bundesliga zijn reeds verdwenen achter de paywall en er wordt geloerd op onze Eredivisie. Die Zweden hadden hun pijlen al een tijd op de dartssport gericht en hup, die zit nu ook in de knip. Zonder money money money, zien we geen pijltjesgooier Van Gerwen met aan iedere arm zo’n walk-on-girl in een rood mantelpakje voorzien van twee grote pluspunten. Je zult zo’n pijltje verkeerd gooien die zich onmiddellijk in zo’n siliconentiet boort. De explosieve opruimingsdienst staat meteen voor de deur.

Deze geweldige scène gemist? Niks meelullen bij de koffieautomaat? Dat wordt dus flink dokken voor een verblijf achter de Zweedse muur. De komende vijf jaar is het pijltjesgooien alleen nog bij Nordic’s streamingdienst Viaplay te zien. Dat u het ff weet. Zeg maar bye bye tegen onehonderdandeeeeeeeighty en bye bye tegen het op de bank ploffen met een kratje bier bij het darten op RTL 7. Er is geen peil meer op te trekken.

De internationale en Nederlandstalige website Visaplay moet nog worden gebouwd. Of we moeten allemaal Zweeds leren. Hier een voorbeeldzin aan de directie als u de programma’s zwaar klote vindt. Dan schrijft u; ‘Dina program är gröte klöte’. Die Zweden zijn sowieso niet goed wijs. M’n schoolkameraden kwamen vroeger al niet meer bij van die Husqvarna reclameslogan; ‘Naait u ook met een lichtgewicht’..? Gelukkig won ABBA voor hun land het songfestival. Anders hadden ze daar hun Waterloo al eerder gevonden.

Zweden is Zweden niet meer. Er wordt nergens zoveel gemoord als in Zweden. En de daders zijn voornamelijk allochtoon. Waar is Pipi Langkous als je d’er nodig hebt. Als we niet willen betalen voor bolides, pijlen en voetjebal waar mogen we dan nog naar kijken. NOS studio sport heeft niks meer met sport te maken. Ho ho das niet helemaal waar. We mogen damesvoetbal aanschouwen. Zo’n 0-0 wedstrijd met 6 toeschouwers. Tussen de ritmische gymnastiek kijken we naar saai schaatsen met als toetje wat klote korfbal tussen Ons Eibernest – Achilles. Zou dat douchen nog steeds gezamenlijk zijn..? Ik vraag dit voor een vriend.

De muur dus. Misschien kunnen we ook bepaalde figuren daarachter laten verdwijnen. Lil’ Kleine. Blijkt een vrouwenmepper. Vriendin Jaimie Vaes doet geen aangifte. Wat zal het worden, een Rolexje of een Cartiertje, als pleister op de wonden. Frans Timmermans. Zelf de grootste vervuiler. Maar wij mogen geen korte vluchten meer maken. Van Frans. Waar kan ik blauw wc papier kopen met gele sterren… Marco Borsato. De wiedergutmachung met dat letterdraaivrouwtje is misselijkmakend. Hou er mee op. Afscheid nemen bestaat wél. En over muren gesproken. Het lijkt of je tegen een muur praat. Er is maar één oplossing; “Even slikken en weer doorgaan”..

Over de auteur

Deze column is geschreven door Ronny Lammers. Ronny schrijft elke zondag een spraakmakende column waarbij hij geen blad voor de mond neemt. Ronny is eigenaar/coach van ITP Institute Tennis Promotion en traint met zijn team alle niveau’s in het noorden van Nederland.

Foto: Ronny Lammers