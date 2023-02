Column: Pindakaas en Sadisten

COLUMN – Op hun website staat met vette letters geschreven: ‘Een bijzondere manier van zorg, een beleving van leven’. Nou, dat was het zeker voor de bewoners van zorgboerderij Aurora Borealis in het Groningse Wedde.

In plaats van warmte en veiligheid leek de boerderij meer op een concentratiekamp. Met harteloze Borealis-beulen die hun sadistische fantasieën botvierden op kwetsbare slachtoffers, die met een ernstige meervoudige beperking aan kwalitatieve zorg werden toevertrouwd. Zo werd het hoofd van een cliënt met pindakaas ingesmeerd, waarna een hond hem aflikte en werd een cliënt in de sloot gezet. Ook werd iemand met z’n hoofd in de wc geduwd en gooiden zorgverleners zand in het bed van een cliënt, omdat-ie de tuin niet goed zou hebben gewied. Daarnaast spreekt het inspectierapport over Chinese watermartelingen, uitlachen, beledigen en vernederingen. Het rapport leest als een oorlogsdocumentatie uit de Tweede Wereldoorlog. Dramatisch, Surrealistisch, Satanisch.

Hoe kon het zo misgaan? Juist bij deze groep afhankelijke patiënten die het vertrouwen en verpleging zo hard nodig hebben, en soms dermate zwaar gehandicapt zijn dat ze niet kunnen praten. De excuses zijn bijna altijd dezelfde. Zorginstellingen moeten bezuinigen. Ze halen daarom derderangs personeel binnen van een uitzendbureau dat wordt gerund door een of andere patjepeeër. De aangenomen beunhazen bezitten vaak geeneens een VOG-verklaring en hoppen van zorginstelling naar zorginstelling in hun witte fake jas. Het is in de gehele zorg een grote bende. Een beschamende vertoning en een ondergang van de westerse waarden. Je vraagt je af wie er bij Aurora Borealis nu echt geestelijk gehandicapt zijn. Dat eerst een Alberto Stegeman eraan te pas moest komen om deze wantoestanden aan het licht te brengen.

Waar moet je tegenwoordig aangifte doen? Mensen weten de weg naar het juiste loket niet meer. Is er überhaupt wel een loket? Er is een wirwar aan loketten die allemaal naar elkaar verwijzen. Niemand neemt verantwoordelijkheid. Zelfs geen hakkelende minister voor ‘Langdurige Zorg’, Conny Helder, tijdens het vragen uurtje nadat ze de oren werd gewassen door Fleur Agema.

De beste remedie is de medewerkers op te sluiten in hun eigen zorgboerderij om hen dezelfde behandeling te geven als de patiënten. Dat die mafkezen trouwens zelf geen compassie toonden na het zoveelste pindakaas incident. Het blijft me intrigeren dat zes zorgverleners hetzelfde patroon aanhangen. Niet één die zegt: “We houden ermee op, het is genoeg zo”. Ach ja, in WOII liepen miljoenen idioten achter één man aan. Als u zich afvraagt waar de Duitsers zo’n tachtig jaar geleden die gewetenloze kampcommandanten vandaan haalden, kijk dan niet verder dan deze zorgboerderij. Wat dat betreft gaat er niks boven Groningen.

Ik stak m’n neus gisteren in een pot met pindakaas. M’n herdershond liep de kamer binnen en zag in mij een soort Calvé Petje Pietamientje. Jankend kroop-ie in z’n mand. Misschien dat ik hem morgen blij kan maken met een ‘Vandaag Inside’-likmat.

Over de auteur

Deze column is geschreven door Ronny Lammers. Ronny schrijft elke zondag een spraakmakende column waarbij hij geen blad voor de mond neemt. Ronny is eigenaar/coach van ITP Institute Tennis Promotion en traint met zijn team alle niveau’s in het noorden van Nederland.

Foto: Ronny Lammers