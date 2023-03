Column: Pisvlekken

COLUMN – En dan schakelen we nu over naar Riga in Letland voor het laatste nieuws. Sinds dit jaar worden daar auto’s van dronken automobilisten door de staat in beslag genomen. Maar het bleken er zoveel te zijn, dat de regering niet wist wat ze met al die auto’s aan moest. Initiatiefnemer Reinis Poznaks bedacht daarop een sympathiek plan: alle auto’s gaan naar Oekraïne.

Ach, lekker zuipen, daar zitten de Letten niet mee. Het begint met een gezellige borrel als ‘opwarmertje’, maar al snel slaan de vlammen uit je bek. En dan moet je nog naar je Letse huis, waar je Letse vrouw met een Letse deegrol in de gang op je wacht. Ben je een zatlap met meer dan 1.5 promille alcohol in je bloed, wat neerkomt op drie keer de wettelijke grens, zeg dan maar dag tegen je heilige koe. En loeien helpt niet.

Omar E. is een levende pisvlek. Die knalde in een gehuurde Mercedes met 155 km/u een kruising over waar 50 km/u was toegestaan. Vier personen dood omdat Omar lijdt aan het kleine pik syndroom: een 42-jarige vrouw dood, een 39-jarige vrouw dood, een 10-jarig meisje dood, een 8-jarig jongetje dood. Allemaal dood, dood, dood, dankzij de zware rechterpoot van Omar E., 27 jaar uit Roosendaal.

Volgens de advocaat van Omar was het toch vooral de schuld van die andere auto. Omar, al eerder betrokken bij andere auto-ongelukken, komt nu vrij dankzij D66-rechters met hun rubberen ruggengraten. Viervoudige doodslag. Ik geloof het allemaal wel. Tegen slappe happen redt onze maatschappij het niet. Deze rechtsstaat staat allang niet meer recht. Laat die blinddoek maar zakken. Vrouwe Justitia is stekeblind.

Personen die op grond van stoornissen in hun persoonlijkheid grote aanpassingsmoeilijkheden hebben, zullen in de regel ook in het verkeer onaangepaste gedragingen vertonen. Papa Walter en zoon Casper van W. uit Loosdrecht besluiten na een flinke pot zuipen Max Verstappentje te spelen op een 50 km/u dijk. Porsche versus Mini. Fleur (19) morsdood.

Getuige A: “Er werd keihard gereden”. Getuige B: “Er werd onmogelijk hard gereden”. Getuige C: “Er werd bumper aan bumper gereden”. Getuige D: “Snelheid sloeg echt alles. Leek wel een raket”. Deskundigen klokken 170 Km/h.

Dan neem je je straf. Dan ga je diep door het stof bij de nabestaanden van Fleur die een kut-leven hebben dankzij jullie. Je accepteert je straf zonder in beroep te gaan en gaat zonder mokken met alles akkoord. Zeker als je als Walter al een strafblad hebt wegens vier keer rijden na het zuipen.

Maar in plaats van berouw liegen en liegen en liegen de heren alles bij mekaar. Ze beschuldigen zelfs snoeihard getuigen van complotdenken. Om daarna weg te rennen naar België. Misselijke pisvlekken. Zou die Casper nog voor Transavia vliegen? Of hebben ze hem eruit getrapt. Bang dat-ie in de lucht ook dodelijke capriolen zou uithalen? Je zal zo’n stuk stront voor je in de cockpit hebben zitten.

En terwijl ik deze column schrijf… Vrijdagavond A59, vier mensen uit één gezin uit Raamsdonksveer: een 13-jarig jongetje, een 8-jarig meisje en hun ouders. Dood. Auto uitgebrand. Hopelijk hebben ze dat niet meegemaakt. Er was een 33-jarige man bij het ongeluk betrokken. De zoveelste pisvlek. Veel te veel alcohol in z’n bloed, plus een lading drugs. Dat worden weer fopstraffen door rechters met slappe knieën. Welkom bij de zoveelste schertsvertoning.

Over de auteur

Deze column is geschreven door Ronny Lammers. Ronny schrijft elke zondag een spraakmakende column waarbij hij geen blad voor de mond neemt. Ronny is eigenaar/coach van ITP Institute Tennis Promotion en traint met zijn team alle niveau’s in het noorden van Nederland.

Foto: Ronny Lammers