Column: Poenschepper

COLUMN – Behalve een polderland en een tolerant land zijn we nu ook een zuinig land. Mensen mensen dat kon er ook nog wel bij. Het bleek al op de eerste dag in Brussel. Wat keek die Rutte ongelooflijk zuinig. Ik kreeg er het zuur van. “Rutte houdt de rug recht”, stond er in de krant. Dat klopte. Het was alsof het klerenhangertje nog in z’n jasje zat. Speciaal voor deze top was Rutte op trainingskamp in Zeeland en had hij bij de nonnen in Vught een cursus Zeeuws gevolgd. En dat voor die ene zin: “Geen cent teveel hoor”.

Mama Merkel keek als een walvis en Mini Macron liep zelfs boos weg. Wat een heerlijk theater van de lach. Waar is John Lanting als je ‘m nodig hebt. Helemaal nu de cultuursector aan de beademing ligt. Want laten we eerlijk zijn. Het is allemaal poppenkast. Bij de ingang kon je al zien hoe het zou eindigen. Naast de desinfecterende handgel stond een pot met gratis vaseline om makkelijker in elkaars kont te kruipen. Net als in 1940 hadden de Duitsers ons na vier dagen op de knieën en zat Rutte erbij als een aangebrande Bratwurst. “Zijn we er toch ingetuind” zei Herman Kuiphof ooit.

De Zuid-Europese landen wilden 500 miljard aan giften. Het werden er 390 miljard. Rutte gaf Zuid-Europa dus bijna 80% van wat het eiste. En de totale omvang Herverdelingsfonds bleef 750 miljard. Of je een emmer leeggooit. Daarbij komt dat de EU- begroting niet omlaag gaat. Conclusie: We zijn er geweest. Luister maar naar Jenny Arean en Frans Halsema: “Vluchten kan niet Meer”.

Toch waren er lachende gezichten in Brussel. Premier Conte van Italië leek de held uit z’n eigen spaghetti western en sprak van; “Een historische dag voor Europa en voor Italië”. We kunnen dus als Oranjehelden afreizen naar het zuiden. “Grazie Grazie roepen ze bij de grens. “Prego Prego”, gillen we trots.

We hebben zojuist Italië gekocht voor 209 miljard euro. Oké, straks moeten we hier doorwerken tot ons 75e. Maar gelukkig worden we steeds ouder. Namelijk 76. Dat wordt kort genieten van ons tweede thuisland. We spartelen in het Gardameer, vullen onze buikjes met een Pizza di Mama, zwijmelen weg bij Zucchero’s “Menta e rosmarino” en ervaren de romantiek in de tuinen van Florence. Natuurlijk inclusief gratis parkeren.

‘s Avonds maken we spaghetti. Spaghetti mag u nooit snijden. Voor alle gehandicapten en motorisch gestoorden onder ons: prik een aantal sliertjes op uw vork en draai ze op een bord of een lepel en BLIJF DRAAIEN tot het een mooi bolletje pasta is. Geen mooi bolletje? Ga terug naar af.!

Uw gebrabbel begint met het boekje “Wat en hoe in het Italiaans”. Let op: Italianen zijn opgewonden standjes en van standjes raken ze weer opgewonden. Wilt u niet eindigen als een opgevouwen tosti in de kofferbak van een Alfa Romeo zijn hier enkele zinnen die u beter NIET tegen een Italiaan kunt zeggen.

Tua moglie si bacia bene (Uw vrouw zoent lekker)

Questa Ferrari è una compensazione per il tuo piccolo cazzo? (Is die Ferrari een compensatie voor uw kleine pik?)

Questa paese è mio adesso. Sei il mio schiavo (Dit land is nu van mij. U bent mijn slaaf)

Met dank aan poenschepper Rutte voor het heerlijke vooruitzicht. Ook namens de 14.6 procent van alle Nederlanders die te arm is om een week per jaar op vakantie te gaan. “Als de Zuid Europese landen er een zooitje van maken stoppen we de subsidie. Dan gaat de handrem erop”, riep Rutte stoer. Tijd dat volgend jaar op 17 maart de handrem bij hem eens stevig wordt aangetrokken. Ciao ciao Mark.

Over de auteur

Deze column is geschreven door Ronny Lammers. Ronny schrijft elke zondag een spraakmakende column waarbij hij geen blad voor de mond neemt. Ronny is eigenaar/coach van ITP Institute Tennis Promotion en traint met zijn team alle niveau’s in het noorden van Nederland.

Foto: Ronny Lammers