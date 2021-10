Column: Poppenkast

COLUMN – Rutte 4 is in aantocht. De weeën zijn begonnen maar het kindje wil er nog niet uit. Het trappelt en het draait. Het grijpt en het kraait. Hopelijk krijgt het hoofdje voldoende zuurstof in verband met latere actieve herinneringen.

Het was de week van de poppenkast. Van dezelfde terugkerende poppen met dezelfde koppen. Een week van weer die leugenaar en weer nieuw leiderschap. En we zagen de bui al hangen. We zijn weer terug bij af.

Donderdag werd bekend dat dit falende prutskabinet na het kapotmaken van mensenlevens in de toeslagenaffaire en de wrede geestelijke dood van Omtzigt zichzelf opnieuw heeft uitgevonden. “Mijn hemel, nog een keer dat stel..?”, zei m’n tante Alie. Ach, een ongeluk komt zelden alleen…

Dan kun je nog zo’n grote bril op hebben, maar wat een gezichtsverlies voor Kaag. Ze realiseerde zich net op tijd dat er iedere dag in de peiling een zeteltje afgaat. Dus neem je die roestige auto van Segers voor lief. En dan laat je Ploumen en Klaver als een soort Jut en Jul maar een end weg bungelen. Gelukkig heeft Kaag de hulp van gehoorzame Rob Jetten. Hij likt haar schoenzolen en draagt haar leren tas. De lieverd. Waarschijnlijk het resultaat van een dominante opvoeding. Je zoekt als gay man toch naar een verlengstuk van je moeder. Willeke Alberti, Imca Marina, Daphne Bunskoek, Linda de Mol en Patty Brard weten daar als nationale homomoeders alles van. Robje ziet in Kaag de echte moederkloek-uitstraling en hij is haar kuiken. Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen verdedigde hij z’n D66-mama tegen die gemene Geert. Hij had er z’n mooiste pak voor aangetrokken.

Het was deze week veel van het hetzelfde. Van Rutte die steeds vrolijker acteert. Rutte voelt het premierschap kriebelen. Rutte heeft een missie. Rutte zal en moet de geschiedenisboeken in. Rutte als langstzittende premier. Rutte stapt over ruïnes heen. Rutte laat puinhopen achter. Het zal hem allemaal worst zijn. Rutte is niet echt. Als Rutte een mens was zou hij professionele hulp zoeken. Rutte lacht. Het is de lach van een waanzinnige. Zelfs als hij wordt gegrild heeft hij er plezier in.

Rutte is een buitenaards wezen met de opdracht ons te vernietigen. Volgend jaar een zwaarder vaccin. Dan wordt de VVD nog groter. Stemt iedereen massaal weer op hem. Rutte kan liegen en manipuleren. Rutte verdraait zinnen en spreekt een andere waarheid. Rutte is de politieke Ti-Ta Tovenaar. Boven in het torentje brouwt hij drankjes waarin hij ministers en staatssecretarissen laat verdwijnen. Rutte is de babbelaar. Rutte is de oom die aan je bed enge verhalen vertelt. Rutte houdt niet van fietsen. Het is een act. Er zit nooit iemand achterop.

Rutte is de eenzame fietser die krom gebogen over z’n stuur tegen de wind zichzelf een weg baant. Rutte heeft geen vrienden. Alleen mensen die hij nodig heeft. Rutte is de haastige man die om 17.30 uur bij Albert Heijn magnetron-maaltijden koopt. Rutte houdt privé alles geheim. Rutte is de klunzige 007 die in z’n eigen voet schiet. Rutte lacht nog. Maar niet meer van oor tot oor. De glans is er af. En poetsen helpt niet. Alleen nog de plaat poetsen. Weg van het Binnenhof. Als een dief in de nacht. Met de kin diep in de kraag. Het spel is uit. De QR-code gekraakt. Het doek is gevallen. En iedereen die het ziet. Behalve hij.

Over de auteur

Deze column is geschreven door Ronny Lammers. Ronny schrijft elke zondag een spraakmakende column waarbij hij geen blad voor de mond neemt. Ronny is eigenaar/coach van ITP Institute Tennis Promotion en traint met zijn team alle niveau’s in het noorden van Nederland.

Foto: Ronny Lammers