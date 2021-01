Column: Prikfeest

COLUMN – Je kunt van Hugo de Jonge zeggen wat je wilt maar wat kan die jongen zingen. Z’n stem klinkt beter dan alle CDA lijsttrekkers verkiezingen bij elkaar. Alleen z’n toonhoogte is niet van iemand die straks een toontje lager moet zingen.

Ach gut toch. Eerst moest Hugo bijna huilen omdat Geert riep dat ie een zwabberbeleid voerde. Maar na een bezweet voorhoofd en wat hakkelende excuses was ie er dan eindelijk; V-day of op z’n goed Nederlands ‘Prikdag’. Mensen mensen, het was alsof we de oorlog hadden gewonnen. Alsof de Canadezen met tanks door de straten trokken. Alsof voedselpakketten uit bommenwerpers werden gegooid. Alsof we dansend met elkaar genoten van onze vrijheid. Gommers gaf een prik en Gommers kreeg een prik. Bij die laatste pinkte hij een traan weg. “Van ontroering”, zei hij. Onzin, het was die angstaanjagend dodelijke naald. Alle ziekenhuisdirecteuren en specialisten zeiden dat na de prik iedereen nog in leven was. M’n hond sprong blij uit z’n mand. “Niet te vroeg juichen”, riep ik, “er is voor bijwerkingen nog tijd genoeg”.

En dan was er nog onze ‘sekspop’ Johan Vlemmix die het nodig vond een plaat uit te brengen met de titel; “Het feest kan beginnen, vaccin is binnen”. En geloof me, dat is zelfs voor Johan (om bij z’n sekspoppen te blijven) een kut nummer. De melodie is gejat en de tekst helaas niet. Ach je kunt niet allemaal goed in je vaccin. (Doordenkertje)

Iedereen liep woensdag dus met een glimlach van oor tot oor. Nee er was geen plaats voor complotdenkers. Die hadden geroepen dat Gommers niet ingespoten werd met het vaccin maar met suikerwater. Mijn buurman is ook een complotdenker. Die gelooft nog steeds dat Marelyn Monroe nog leeft en dat hij met haar is getrouwd. Toen z’n vrouw binnenkwam met de koffie wist ik zeker dat ze dood was. Hoe groter de ramp hoe groter het complot. Wie zitten er volgens de complotwappies allemaal achter het virus. Eens even kijken ; Bill Gates, Militaire laboratoria, Batman, salafisten en last but not least Robert Jensen, Ik herhaal; …Robert Jensen. Mensen alstublieft, laat u niet belazeren door verhalenvertellers.

Wat wel een feit is, is dat terwijl we nu allemaal braaf binnenblijven het aantal besmettingen alsnog enorm stijgt. De vraag is dan of een lockdown nog wel zin heeft. Als we zo langzamerhand de balans opmaken komen we tot de volgende conclusie; We zijn het zat. Zat dat de kroegen dichtzijn en de restaurants. Zat dat we niet naar de bioscoop kunnen en niet naar onze paaldansclub. Zat van dat klote virus. Zat van vrouwen die over de prik praten alsof ze net een uitgesteld orgasme hebben gekregen. Sanna Elkadiri bijvoorbeeld die ‘m het eerste kreeg. “Wat ging er door u heen toen ie erin ging..?”, vroeg de verslaggever. Ze wipte hijgerig omhoog van haar stoel. Absoluut geen last van vaginale droogheid. Maar opgewonden om in één klap de bekendste vrouw van Nederland te zijn.

Hugo de Jonge zei dat we niet zo moesten zeuren over het vaccineren. “Het is alsof je een frikandel eet, want daarvan weet je ook niet precies wat er inzit.” Ai ai, dat was niet zo handig van Hugo. Van Haga van Forum vond de woorden van de Jonge ‘Onprofessioneel en een minachting voor alle weldenkende Nederlanders’. En zo is het. Als ik me met 1 frikandel per dag uit de lockdown kan vreten, begin ik meteen. Doe mij maar een dikke vette speciaal. Met veel uitjes graag.

Over de auteur

Deze column is geschreven door Ronny Lammers. Ronny schrijft elke zondag een spraakmakende column waarbij hij geen blad voor de mond neemt. Ronny is eigenaar/coach van ITP Institute Tennis Promotion en traint met zijn team alle niveau’s in het noorden van Nederland.

Foto: Ronny Lammers