Column: Raceschool

COLUMN – Een man in Grootebroek heeft met opzet zijn auto in een basisschool geparkeerd. Hij was boos, waarschijnlijk omdat er een onderliggend probleem was met zijn kind, dat daar op school zit.

Ik las daarna, toen ik het artikel indook, dat er drank in het spel was, er gewonden of doden hadden kunnen vallen en er volgens de school alleen een ‘fors meningsverschil’ was, maar geen conflict. Nou, die is er nu dan wel, dunkt me. Het meest tragische van het verhaal is dat het een school voor speciaal onderwijs betreft. De kinderen hier hebben het al niet makkelijk en zijn ondersteboven van het voorval.

Volgens de school waren er twee kinderen, waaronder eentje van de man, uit elkaar gehaald na een gesprek met de moeder. De vader was het hier niet mee eens. Maar daarvoor hoef je van de school van je kind toch geen kartbaan te maken? Ook niet met alcohol in je bloed?

Het is misschien geheel onterecht, maar ik denk dat er meer aan de hand moet zijn geweest. Dat komt door mijn eigen ervaringen met scholen. Op één school na eindigde ik op alle scholen die ik tot nu toe heb aangedaan met een conflict of meningsverschil. Ik kan de schuld bij mezelf zoeken, maar dat doe ik niet. Want op alle scholen ging het op dezelfde manier.

Die mag dat niet, omdat een ander dat ook niet mag en die heeft geen extra hulp nodig, want de rest heeft daar ook geen behoefte aan. Scholen zijn te schools en vaak is het teveel moeite om een klein beetje extra hulp te bieden. Zelfs op een school voor speciaal onderwijs, net als deze. Daar heb ik namelijk ook ervaringen mee. Het gaat om hele simpele dingen. Ik wilde bijvoorbeeld graag apart zitten in de pauze, omdat dit mij rust gaf van alle prikkels die ik in de lessen had opgedaan. Dat was eigenlijk onmogelijk. Na honderd keer uitleggen werd het de leraren nog niet duidelijk dat ik dit niet deed omdat ik niet bij klasgenoten wilde zitten, maar omdat ik gewoon stoom moest afblazen. Dat lukte niet in een volle aula. Onbegrip troef dus. Ze waren vast bang dat ik niet sociaal zou worden. En nu speel ik toneel. Een beroep waarbij contacten erg belangrijk zijn.

Vaak ligt het ook aan het feit dat de klassen te vol zijn, waardoor kleine problemen over het hoofd gezien worden. Dit zal alleen nog maar erger worden. Dat er deze week in het nieuws was dat een hele generatie de dupe zal worden van het lerarentekort, wil ik best geloven. We gaan terug naar de vorige eeuw. Meer dan vijftig kinderen in één klas. Dat is voor niemand leuk.

Je boosheid uiten door met je auto naar binnen te rijden is wel heel rigoureus overigens. En zijn eigen zoontje was op het moment van binnenrijden niet aanwezig. Dus wiens schuld het ook was: dat andere kinderen er de dupe van worden, is vreselijk. Drank maakt wederom meer kapot dan je lief is. Zowel het schoolpand als het geestelijk gestel van de kinderen.

Over de auteur

Deze column is geschreven door Bas van der Heide. Bas is voornamelijk actief als artiest in Groningen en omgeving. Via zijn website kun je meer over hem lezen. Zijn columns verschijnen ook op anti-influencer.net.

Foto: Bas van der Heide