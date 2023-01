Column: Recessen

COLUMN – Hardwerkende Nederlanders zijn alweer een week aan het werk. Eerst nog braaf ruiten krabben, maar met het zachte weer fietsen door de pleuris regen. Handen uit de mouwen. Want de schoorsteen moet roken. En gas kost nu nog geen cent. Dat ziet u pas op uw nota eind juli als het buiten 35 graden is.

Heel Nederland is dus actief. Nou ja, er zijn er die nog steeds op hun luie reet liggen. Dat zijn de leden van de Tweede Kamer. Die hebben tot 16 januari vakantie. Of moet ik zeggen ‘reces’. Het woord vakantie past beter bij de ruggengraatloze bedvervuilers, maar is blijkbaar niet chique genoeg. Zeg, wie betaalt eigenlijk die weken extra uitslapen? Oeps, dat zijn wij. De belastingbetalers.

De aardbevingen in Groningen plus de moeizame hersteloperatie. De stikstofcrisis, met de boerenprotesten. De vreemde capriolen van Nokia-Rutte en het rampzalige toeslagenschandaal waar behalve sms’jes ook kinderen verdwenen. Het zijn allemaal recente drama’s die het vertrouwen van de gemiddelde Nederlander in de politiek deed kelderen tot onder het vriespunt. Oh wacht, het dreigen met tribunalen en Kaag een Britse spion noemen was ook zo’n onthutsend dieptepunt. Dames en heren, doe nou eens waarvoor een reces is bedoeld. Broodtrommeltje mee en op werkbezoek in Tietjerksteradeel om je achterban te spreken. Hoe moeilijk kan het zijn?

Het is het ultieme luizenbaantje van Nederland. Je moet niets verkeerds doen in je jeugd, de juiste vriendjes hebben en een wandelende slappe hap zijn. Maar in ruil daarvoor krijg je een vrij anoniem bestaan (hoeveel kamerleden kent u bij naam?), 9.000 euro bruto per maand en ook nog eens de beste secundaire voorwaarden. Tel uit je winst. En het mooiste; niemand weet waarom, maar drie jaar ervaring als kamerlid geeft je de skills om bedrijven te leiden. Nee, niet als daadwerkelijke leider, maar vanachter een tafel in de boardroom.

Kamerleden doen sowieso niks, behalve braaf meestemmen met de baas. En ze zitten zich mentaal voor te bereiden op de grote nederlaag in maart. Wie in maart 2023 nog op een kartelpartij stemt, zoals VVD, CDA, D66, of de daaraan gerelateerde partijen PVDA, Volt en GroenLinks, vernietigt niet alleen de toekomst voor jezelf maar ook die voor je kinderen en kleinkinderen. Stem op een partij die voor je belangen opkomt. Stem op een partij die weet dat je bestaat. Stem op een partij die niet gaapt en appt.

Helaas, het draaiboek ligt waarschijnlijk al klaar. “Het wonder van Rutte”, luidt de titel, of “Hoe je uit je eigen as kunt herrijzen met leugens, onzinverhalen en weigerende hersencellen”. De toekomst is sowieso al vernietigd door dit hopeloos falende rariteitenkabinet door het nastreven van woke-waanzin en het niet willen beperken van massamigratie.

Als alles is gezegd en gedaan. Als er geen enkele uitweg meer is. Als alle kopstukken niet zijn afgehakt. Dan blijft er nog maar een keuze: ga weg. Neem de benen. Vlucht. Zet je bestelauto vol pakketjes met draaiende motor voor vertrekhal 3 op Schiphol. Ren naar een balie en pak een vliegtuig. Zo ver mogelijk weg van de Rutten en de Kaagen. Straks op de Malediven zeg je fuck it en dan begint je eigen reces. Gefeliciteerd jongen!

Over de auteur

Deze column is geschreven door Ronny Lammers. Ronny schrijft elke zondag een spraakmakende column waarbij hij geen blad voor de mond neemt. Ronny is eigenaar/coach van ITP Institute Tennis Promotion en traint met zijn team alle niveau’s in het noorden van Nederland.

Foto: Ronny Lammers