Column: Regenboogvlaggetje

COLUMN – Het is tegenwoordig mode om van alles te roepen over het een of ander. Bijvoorbeeld van dat verschrikkelijke Hongarije. Hoe durven ze. Met hun homo ideeën. Rutte voelde zich aangesproken en gilde het uit. Tijd voor een statement. Tijd voor een regenboogvlaggetje.

Natuurlijk moeten we niet moeilijk doen over andermans geaardheid. En homo’s haten kan echt niet meer. Maar om nou Monsieur Cannibale van de Efteling te verbannen vanwege ronddraaiende kookpotten is belachelijk. Homo’s in Hongarije, potten op de Efteling. Waar ben je nog veilig als pot?! Laat staan als kookpot. Snel maar weer een regenboogvlaggetje sturen.

Ik heb vandaag m’n favoriete Gorden-onderbroek aangetrokken. Zo’n lekkere stoere met plasgootje. Gorden is homo. En Gordon gaat weg uit Amsterdam. Komt er eindelijk eens woonruimte vrij. Gorden gaat verhuizen naar Dubai. Da’s dapper. Daar staan ze niet te juichen om zingende homo’s. Sterker nog; je bent als homo al begraven voordat je van een flatgebouw bent gegooid. En das niet goed voor je stembanden. Natuurlijk wens ik Gordon veel succes. Het regenboogvlaggetje komt naar je toe jongen.

Oh mijn lieve heer, nou gaat de KRO/NCRV vandaag regenboogvlaggen en regenboogarmbandjes uitdelen op Schiphol. Ik had nog gehoopt op Staphorst, een Amsterdamse Moskee of bij een islamitische school. Maar nee hoor. KRO/NCRV geeft ze aan oranje supporters die naar Boedapest vliegen. En ze maken er meteen een deugprogramma van. Want deugen met z’n allen voelt zo lekker. Wij samen tegen de Hongaarse homohaters. Ik heb zelfs vernomen dat ze regenboogbandjes uitdelen op het station Kampen voor de bus naar Urk. Wat een bananenmonarchie zijn we toch. Je hebt het niet altijd in de gaten. Tot je zelf uitglijdt over de schil.

Ons eigen demissionaire nepkabinet importeert zomaar 500 homohaters per week. We hebben er inmiddels al een miljoen binnen onze grenzen (inclusief woning, WiFi, sanitair, wasmachine, keuken en vloerbedekking naar keuze). En iedereen maar mekkeren over Hongarije. Heeft Rutte al aan de EU verteld dat het voor de lhbti-ers er niet veiliger op geworden is in ons multiculturele land? Veel onveiliger dan in Hongarije zonder die massa-immigratie uit moslimlanden. En kan Rutte ons uitleggen hoe het zit met de soevereiniteit van de lidstaten? Dat die namelijk behouden moeten blijven. Of voelt Rutte zich echt genomen door Orbán? In dat geval de hoogste tijd voor een regenboogvlaggetje op een speciale plek…

Jacob Eikelboom en z’n Joodse vriend Lino zijn echte knuffelhomo’s en woonden eerst in Amsterdam. Daar werden ze door de buren met soep, sinaasappels en pannenkoeken-beslag welkom geheten. Er werd nog gevraagd of ze blij waren met hun buren, maar ze vertelden dat ze blij waren dat hun buren zo slecht konden mikken. Nu hadden ze alleen ingegooide ramen en bekladde muren. Ze zijn verhuisd. En wonen nu gelukkig in… Hongarije.

Het goedmaak-regenboogvlaggetje komt jullie kant op mannen. Gelukkig mogen we vanaf dit weekend versoepelen. Lekker met acht man in een pashokje bij de Primark. Corona bestaat niet meer. We gaan allemaal tongen, tongen en nog eens tongen. Hetero, Homo, Lesbo, Transgendero, Travo, Pipo, mondkapje af, tong eruit en lebberen maar. Geniet ervan. Over twee weken weer lockdown.

Over de auteur

Deze column is geschreven door Ronny Lammers. Ronny schrijft elke zondag een spraakmakende column waarbij hij geen blad voor de mond neemt. Ronny is eigenaar/coach van ITP Institute Tennis Promotion en traint met zijn team alle niveau’s in het noorden van Nederland.

Foto: Ronny Lammers