Column: Rel

Eindelijk kunnen we weer ademhalen. De hittegolf des doods is weg. Koeler weer. Vakantie voorbij. De strandweersverwachting voor de komende week is gunstig. Geen kuilen gravende Duitsers. Geen dobberende dode bravourezwemmers. Geen brandstichtende bondkraagjes op een scooter. En geen vluchtende agenten die bekogeld worden met vuurwerk.

Schilderswijk, Zuilen, Kanaaleiland, Ondiep, Hooggraven, Amersfoort, Hoogeveen, Helmond en Overvecht hadden te maken met veldslagen door reltuig. “Een beetje dollen”, noemde Sophie Hilbrand deze terreur bij Op1. Maar ondanks dat Rutte in een ontkenningsfase zit, had u het allang in de gaten; ‘We hebben een Marokkanenprobleem.’ Dit land wordt binnen afzienbare tijd overgenomen door een andere cultuur en bij de grens staat straks een bord met ‘Welkom in Marokko aan de Noordzee’. De contouren worden steeds duidelijker. En wij staan erbij en kijken ernaar.

Wat is dat toch met die macho mocro’s die in roedels een mooie zomeravond verpesten. Terwijl ze overdag hun overmatig blauwe ballen gevoel botvieren op Nederlandse meisjes. En omdat die niet geïnteresseerd zijn in opgefokt en onfatsoenlijk haantjesgedrag worden ze uitgemaakt voor “kech” (hoer).

Zoals we in Nederland gewend zijn buitelen de gedragsdeskundigen in praatprogramma’s over elkaar heen. Voor elke scheet is er tegenwoordig wel een ‘deskundige’. Vaak zijn het mannen met ernstige gezichten die onder hun kin wrijven en orakelen over ‘integreren en moeilijke jeugd’. Altijd hetzelfde verhaaltje om ons in slaap te sussen. Hou daar toch eens mee op. Als papa en mama een kind op de wereld zetten dat door hun opvoedkundig gepruts verandert in een hersenloze kneus zijn ze daar zelf verantwoordelijk voor. Als hun oogappeltje een agent verwond door hem een straatklinker op z’n hoofd te gooien is dat hun probleem en zullen ze moeten dokken en niet de belastingbetaler. Geen geld? Dan maar korten op de uitkering.

Ik denk dat er maar één manier is om de macht in de wijken terug te grijpen. Eerst gaan we uitgeprocedeerde Marokkanen dumpen op het strand van Casablanca. Want praten helpt niet. Vraag dat maar aan eigengereide Ankie Broekers-Knol. Als die een afspraak maakt doet Marokko snel het licht uit. Man man man, kap toch ‘s met die softe aanpak. We gaan meteen die criminele machocultuur in ons land met harde hand verwijderen. Daar is niks racistisch aan. Je moet de raddraaiers eruit pikken, isoleren en hard straffen. Maak hier werkkampen of laat ze puinruimen in Beiroet of Aleppo. We zijn veel te tolerant. In het Marokkaanse Tanger komen ze hier niet mee weg. Daar gooien ze dit soort tuig in een donkere kerker inclusief lijfstraffen.

Iedere Nederlander heeft een sociaal contract met de overheid. Hij betaalt belasting en in ruil daarvoor krijgt hij bescherming. Maar er lijkt soms meer mededogen voor de daders dan voor de slachtoffers. Politiechef Sitalsing wil meer Marokkaanse politieagenten. “De kracht is om verbinding te maken”, zegt Sitalsing. Kijk, daar is ie weer. De mantel der liefde. Dat foeilelijke pappen en nathouden beleid. Vanaf nu dus keihard aanpakken. Of eenvoudig gezegd: “Geen knuffels, maar knuppels….”

Over de auteur

Deze column is geschreven door Ronny Lammers. Ronny schrijft elke zondag een spraakmakende column waarbij hij geen blad voor de mond neemt. Ronny is eigenaar/coach van ITP Institute Tennis Promotion en traint met zijn team alle niveau’s in het noorden van Nederland.

Foto: Ronny Lammers