Column: Revolutie

COLUMN – “Het moet anders!” Dat roepen veel mensen met regelmaat over bijna alle denkbare onderwerpen. Nu roept Frans Timmermans het. Of eigenlijk: hij roept het weer. Hij riep het een half jaar geleden ook al.

Het gaat over de inrichting van onze voedselproductie. Die is verkeerd, en dat ligt voor een groot deel aan de consument. Want wat de consument koopt, wordt gemaakt. Daarom heeft de consument hierin een centrale rol. Frans Timmermans is overigens niet de ideale ambassadeur voor deze uitspraken, met zijn postuur, eerlijk is eerlijk. Maar hij heeft wel een punt. Om dit te veranderen, is echter veel geld nodig. Dat geld was er binnen de Europese Unie tot voor kort wel, maar de komende tijd is de economische situatie minder stabiel. Timmermans zegt dat het ons juist meer geld kost, als we er niks aan doen. En hoewel we ontzettend bij de dag leven op dit moment: de toekomst blijft van belang.

Onze buitenproportionele voedselproductie zorgt voor een groot deel van de huidige CO2-uitstoot. De meningen zijn daar natuurlijk over verdeeld, maar de klimaatverandering is wetenschappelijk aanwijsbaar. Het is nu alweer zo droog, dat de schepen binnenkort minder lading kunnen vervoeren omdat ze anders aan de grond lopen. Zorgwekkende ontwikkelingen, steeds maar weer.

Timmermans lijkt een roepende in de woestijn. Zoals veel mensen die dingen over het klimaat roepen overigens. De regering doet er weinig aan. Ik ben wat betreft de toekomst van milieuaanpak somber gestemd. Omdat de economie nu stilligt is het geld straks op en moet alles zo goedkoop mogelijk. Dat betekent meestal dat het ook milieuonvriendelijker is.

Rutte zei laatst dat jongeren ‘een revolutie moeten beginnen.’ Wat hij daarmee bedoelt, weet eigenlijk niemand precies. Hij zei erbij dat je ‘het schoolhoofd in de weg moet gaan zitten als die iets besluit waar je het niet mee eens bent’ en meteen moet overgaan tot actie. Och, man toch. Dat heb ik al zo vaak gedaan. Maar als jongere word je gauw uitgemaakt voor snotneus en moet je er niet mee bemoeien, is mijn ervaring. Eigen initiatief wordt al helemaal niet gewaardeerd. Veel jongeren kijken dus wel uit. Zij gaan zich echt niet bemoeien met leidinggevenden. Een treurige zaak, want met een beetje recalcitrantie is niks mis. Maar het wordt er al vroeg uitgeramd op deze manier.

Overigens, Rutte doet zelf ook aan mee aan het negeren van jongeren. Zoveel mensen (niet alleen jongeren overigens) roepen al jaren tegen hem en de regering dat het anders moet met het klimaat. Het Kabinet van nu doet er weinig mee. De economie was altijd belangrijker. Het zou veel te duur worden om snel ‘groener’ te worden. Kijk maar naar de tergend langzame afbouw van aardgaswinning. En nu de volksgezondheid in gevaar is, heeft het Kabinet ineens geld zat. Rutte geeft de opdracht tot een revolutie, maar als er tegen hem gezegd wordt dat er iets moet veranderen, gebeurt er ook niets. Een revolutie? Zelfs hard roepen helpt niet.

Over de auteur

Deze column is geschreven door Bas van der Heide. Bas is voornamelijk actief als artiest in Groningen en omgeving. Via zijn website kun je meer over hem lezen. Zijn columns verschijnen ook op anti-influencer.net.

Foto: Bas van der Heide