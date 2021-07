Column: Rood

COLUMN – Wij zijn Nederlanders, blijf uit onze buurt.

Vandaag is rood… de kleur van Nederland. Behalve hier in Groningen, wij zijn natuurlijk weer het buitenbeentje, hebben met donkerrood de overtreffende trap in handen. Sorry alvast, namens feestend en studerend Nederland, dat u deze zomer nergens welkom bent. Nederlanders zijn rood, en van rood ga je dood. Ik was al opzoek naar een leuke camping in eigen land, omgeving Valkenburg, maar ben maar gestopt met zoeken.

Europa is gewaarschuwd, Nederlanders zijn levensgevaarlijk. Blijf uit onze buurt. Spot u deze zomer op de péage een Nederlands kenteken, aarzel dan niet en waarschuw de gendarmerie. Onderneem zelf geen actie, ik herhaal, onderneem zelf geen actie. Hoort u bij de campingreceptie iemand in gebrekkig Frans een stokbrood bestellen, maak dan dat u wegkomt. Een auto met een dakkoffer op het dak? Wees op uw hoede. Komt het stel naast u niet verder dan bonjour en bon soir, trek dan onmiddellijk alle haringen uit de grond en zoek een ander onderkomen.

Doe het, voor het te laat is.

Kom deze zomer niet naar Amsterdam, Giethoorn of Kinderdijk. Blijf weg, alsjeblieft. Bezoek geen kaasmarkt, ga niet in een bollenveld staan, koop geen stroopwafels. Maak geen selfie bij de Domtoren. Kom niet naar Hoenderloo, kom niet naar Loenen. Ga niet naar de Posbank, vergeet het Kröller-Müller Museum, vergeet de wilde zwijnen. Met de auto van Brugge naar Bremen? Rij om, via Luik. Negeer de borden met Eindhoven en Maastricht. Zet ter hoogte van Aken voor de zekerheid een mondkapje op, hou ramen en deuren gesloten. Drink geen Heineken, tank niet bij Shell. Koop niets van de Action, eet geen vissticks van Iglo. Was uw handen voor de zekerheid extra lang als u iemand pannenkoek hoort zeggen, of Scheveningen. Wees alert bij fietsendragers en potten pindakaas.

Wij zijn Nederlanders, blijf uit onze buurt. Het is hier levensgevaarlijk.

Over de auteur

Deze column is geschreven door Derek Hogeweg. Derek is programmamaker bij OOG Radio en fanatiek wielrenner. Zijn columns gaan over uiteenlopende onderwerpen. In alle gevallen betreft het de mening van een lange man.

Foto: Derek Hogeweg